Эксперт: У YouTube есть все возможности избежать запрета в России

«Вопрос о том, как долго видеосервис еще проработает в России, стоит очень остро. Скорее всего, будут приняты самые жесткие меры», – сказал газете ВЗГЛЯД IT-эксперт Владимир Зыков. Ранее в президентском Совете по правам человека заявили, что видеосервис размещает фейки, но его блокировка помешает распространению правдивой информации.

В целом YouTube пока приносит многим пользователям больше пользы, нежели вреда, полагает директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков.

«Пользователи смотрят любимый контент. Но, к сожалению, YouTube постепенно становится одним из сильнейших инструментов в информационной войне против России. Этот инструмент стало невозможно контролировать, потому что его владелец Google предпочел прозападную позицию во всем, что касается украинских событий. Она заключается в том, что точки зрения западных СМИ имеют право на существование, а весь пророссийский контент, да и просто остальные, альтернативные взгляды администраторы YouTube шаг за шагом удаляют, – посетовал Зыков. – Рано или поздно мы придем к ситуации, когда на платформе останутся только пропагандистские ролики, которые «хорошими» считает только сами модераторы Google».

«В результате YouTube сегодня – это бесконтрольный поток, он подсовывает аудитории, в том числе юным зрителям, агитационный проукраинский контент. Даже после мультиков могут подмешать что-нибудь политическое. Для Роскомнадзора важно защитить наших пользователей от различных деструктивных фейковых и пропагандистских видео», – считает собеседник.

Собеседник напомнил, что за последние два года различные запреты в отношении российских СМИ применялись сайтом YouTube более 50 раз. Среди подвергшихся цензуре оказались личные каналы российских независимых журналистов, а также телеканалы с многомиллионной аудиторией, в том числе РБК, НТВ, «РЕН ТВ» и другие. Последний скандал был связан с закрытием канала «Дума ТВ». «YouTube поначалу обещал блокировать только новостные ресурсы, но были закрыты даже «Спас» и ТНТ, которые никогда не занимались новостями. Повезло только Гостелерадиофонду, чьи каналы позднее все же были разблокированы», – напомнил собеседник.

До сих пор, кроме штрафов, других мер к видеосервису нашими властями не применялось, отметил Зыков. «К сожалению, штрафные санкции уже не действуют. Google сегодня явно идет на обострение отношений. Он вывозит своих сотрудников из РФ, блокирует уже оплаченные услуги пользователей облачного сервиса Google One. Теперь регулятор будет обязан принимать более жесткие меры. Этого не хотелось бы российским пользователям. Но когда государство пытаются загнать в угол, другого способа действовать у него не остается», – подчеркнул директор АППСИМ.

В пятницу глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев заявил в интервью РИА «Новости» о том, что у него возникает желание запретить видеохостинг YouTube за фейки. «Хочется YouTube заблокировать, но как тогда продвигать свое понимание, свою трактовку, свою правду? У меня здесь нет однозначного ответа», – сообщил глава СПЧ. По его словам, с одной стороны, YouTube уже стал инструментом по распространению ложной информации об операции на Украине. «С другой стороны, если заблокировать YouTube, тогда мы потеряем инструмент для распространения той информации, которую мы считаем нужной, правдивой информацией. И это непростая история», – отметил Фадеев.

По мнению Зыкова, YouTube еще может избежать запрета в России, если разблокирует аккаунты российских СМИ. «У них есть для этого все возможности, но они не пользуются ими. Каналы российских СМИ, к примеру, можно было бы продолжать блокировать в других странах, а не на территории России. Но администраторы этого сервиса обостряют и без того накаленную обстановку. Поэтому вопрос о том, как долго видеосервис еще проработает в России, стоит очень остро. Скорее всего, будут приняты самые жесткие меры – сначала замедление, а если не поможет, то и полная блокировка доступа», – прогнозирует эксперт.