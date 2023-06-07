Зеленский признался в отсутствии доказательств вины России в подрыве Каховской ГЭС

Президент Украины Зеленский: Доказательства вины России будут собраны на месте подрыва Каховской ГЭС

Киев в настоящее время не располагает доказательствами причастности Москвы к катастрофе на Каховской ГЭС, но соберет их, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкой газете «Bild».

По словам украинского лидера, к сбору доказательств причастности России к подрыву Каховской ГЭС должны быть привлечены в том числе международные эксперты.

Зеленский также заявил, что якобы год назад Украина предупреждала о том, что что-то должно произойти, а разрушение ГЭС произошло из-за России, которая контролирует этот регион, передает ТАСС.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что был шокирован реакцией ООН и Красного Креста на ЧП на Каховской ГЭС. Он отметил, что крупные международные организации ответили на запрос о помощи, по сути, отказом «в дипломатических формулировках».

Президент России Владимир Путин обсудил с лидером Турции Тайипом Эрдоганом проведение международного расследования подрыва Каховской ГЭС.



В МИД России разрушение Киевом Каховской ГЭС назвали террористическим актом.