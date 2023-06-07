Волонтеры: Добровольчество стало важным направлением государственной политики

Благодаря государственной поддержке, добровольчество становится целой экосистемой. Ее основная задача – упрощение коммуникации и повышение эффективности волонтерской деятельности. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказали добровольцы Лада Пикалова и Владимир Вальтер. Ранее в Самаре стартовала всероссийская Добро.Конференция волонтеров и представителей общественных организаций.

«От Добро.Конференции у меня только положительные впечатления. Самара – невероятно гостеприимный город. В раках мероприятия запущен специальный гранатовый конкурс Росмолодежи для физлиц. Он дает дополнительную возможность для развития социальных и гражданских инициатив в нашей стране», – рассказала Лада Пикалова, доброволец волонтерского центра «Прорыв» Волгоградского государственного университета.

«Сегодня мы видим всестороннюю поддержку добровольчества со стороны государства. Волонтерская деятельность стала одним из важных направлений в нашей стране, при этом мы можем говорить, что поддерживается не только студенческое добровольчество, но и иные направления», – отметила она.

«Также на Добро.Конференции дан старт грантового конкурса для «серебряных» добровольцев (люди старшнего возраста – прим. газеты ВЗГЛЯД). Наш волонтерский центр активно сотрудничает с данной категорией добровольцев. Такое стремление государства и граждан к формированию осознанной позиции «волонтерство – норма жизни» восхищает. Мы планомерно движемся к достижению намеченной цели», – добавила собеседница.

«Мой личный добровольческий путь начался еще в школьные годы. А будучи студенткой Волгоградского государственного университета, я смогла расширить свои знания и навыки в данной сфере, стать профессионалом добровольческого движения, чем невероятно горжусь», – рассказала волонтер.

«Главной причиной, почему я стала добровольцем, являлось стремление помогать. Поэтому сейчас мне невероятно отрадно видеть развитие Российского движения детей и молодежи, ведь вовлекать молодежь в социальную повестку необходимо с юного возраста. Важно давать молодым людям понимание, что только они способны изменить этот мир», – считает Пикалова.

«У нас большие планы по развитию Добро.Центра Волгоградского государственного университета. На данный момент, мы ждем решение Росмолодежи о грантовой поддержке, но несмотря на результат, программа будет реализована. В нашем университете всесторонне поддерживают инициативы Добро.Центра и студентов, поэтому работа получается невероятно плодотворной», – отметила она.

«Мероприятие в Самаре очень масштабное. Со всей страны приехали добровольцы, представители вузовского сообщества и некоммерческих организаций. В целом в нашей стране создана обширная система поддержки добровольческой деятельности, выстроена коммуникация между различными органами власти и организациями. По сути, добровольчество превращается в целую экосистему, цель которой – помогать добровольцам в их деятельности», – рассказал Владимир Вальтер, доброволец волонтерского центра Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова.

«Волонтером я стал еще в школьные годы. Сейчас я продолжаю этим заниматься уже обучаясь в университете и работая. Мне всегда нравилось помогать людям, а также организовывать различные мероприятия и быть сопричастным к ним», – отметил он.

«В нашем волонтерском центре реализуется масса проектов. Поэтому планы на будущее очень масштабные. Предложить мероприятия может любой активист центра, главное – чтобы они были направлены на решение какой-то социальной проблемы или оказание помощи людям. А с системной работой и поддержкой со стороны государства, работать становится гораздо проще», – акцентировал собеседник.

Во вторник в Самаре начала работу всероссийская Добро.Конференция, которая собрала почти 4500 участников из большинства регионов страны – представителей Добро.Центров, лидеров волонтерских, благотворительных, социальных организаций, университетов и молодежных объединений.

Тематическая дискуссия в день открытия была посвящена лидерству и новым подходам в сфере социальных изменений, взаимосвязи уровня социального развития и качества жизни с успехами национальной экономикой и благополучием государства.

В открывающий день Добро.Конференции была также презентована программа «Обучение служением», разработанная Министерством образования и науки совместно с Ассоциацией волонтерских центров в рамках поручения президента Российской Федерации.

В другие дни будет объявлен конкурс на право стать Центром подготовки и отбора волонтеров для Всемирного фестиваля молодежи-2024 с участием начальника управления президента России по общественным проектам Сергея Новикова, а также будет открыт созданный в честь этого тематический мурал на фасаде Поволжского государственного колледжа.

Добро.Конференция – ежегодное событие платформы ДОБРО.РФ с участием Добро.Центров, инфраструктура которых развивается по федеральной социальной франшизе. По итогам заседания Госсовета РФ, состоявшегося 22 декабря 2022 года, развитие инфраструктуры Добро.Центров вошло в перечень поручений для глав субъектов. Добро.Центры будут открыты в каждом городе России.

Конференция объединяет представителей Добро.Центров, лидеров волонтерского движения, благотворительности, гражданских и социальных инициатив из всех регионов страны для разработки стратегических подходов к развитию сектора, формирования современных профессиональных навыков социально ориентированных НКО, открытия новых Добро.Центров и вовлечения всех желающих в экосистему добрых дел.