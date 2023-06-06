В Самаре поделились новыми подходами к соцразвитию в ходе Добро.Конференции

В Самаре начала работу всероссийская Добро.Конференция, которая собрала почти 4500 участников из 88 регионов страны – представителей Добро.Центров, лидеров волонтерских, благотворительных, социальных организаций, университетов и молодежных объединений из всех регионов страны.

Тематическая дискуссия в день открытия была посвящена лидерству и новым подходам в сфере социальных изменений, взаимосвязи уровня социального развития и качества жизни с успехами национальной экономикой и благополучием государства.

В открывающий день Добро.Конференции была также презентована программа «Обучение служением», разработанная Министерством образования и науки совместно с Ассоциацией волонтерских центров в рамках поручения президента Российской Федерации.

В другие дни будет объявлен конкурс на право стать Центром подготовки и отбора волонтеров для Всемирного фестиваля молодежи-2024 с участием начальника управления президента России по общественным проектам Сергея Новикова, а также будет открыт созданный в честь этого тематический мурал на фасаде Поволжского государственного колледжа.

Добро.Конференция – ежегодное событие платформы ДОБРО.РФ с участием Добро.Центров, инфраструктура которых развивается по федеральной социальной франшизе. По итогам заседания Госсовета РФ, состоявшегося 22 декабря 2022 года, развитие инфраструктуры Добро.Центров вошло в перечень поручений для глав субъектов. Добро.Центры будут открыты в каждом городе России.

Конференция объединяет представителей Добро.Центров, лидеров волонтерского движения, благотворительности, гражданских и социальных инициатив из всех регионов страны для разработки стратегических подходов к развитию сектора, формирования современных профессиональных навыков социально ориентированных НКО, открытия новых Добро.Центров и вовлечения всех желающих в экосистему добрых дел.