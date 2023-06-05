СМИ: Футболист «Спартака» Промес хотел заработать 6 млн евро на продаже наркотиков

AD: Футболист «Спартака» Промес хотел выручить с партии кокаина 6 млн евро

Футболист московского «Спартака» Квинси Промес, который обвиняется в Нидерландах в причастности к контрабанде наркотиков, намеревался выручить около 6 млн евро с партии кокаина, сообщили местные СМИ.

AD пишет, что в суде Амстердама прошло первое заседание по этим обвинениям. Как считает прокуратура, футболист инвестировал в наркотики 200 тыс. евро и планировал выручить с их продажи 6 млн. Промес перед транспортировкой кокаина контактировал со своими подельниками в Антверпене, которые должны были принять товар, в итоге оказавшийся у правоохранителей. Отмечается, что это стало известно после прослушивания телефонных разговоров. Дело о торговле наркотиками продолжится 11 августа, передает РИА «Новости».

Кроме того, в понедельник было рассмотрено дело о причастности Промеса к вооруженному нападению и нанесению ножевых ранений. Приговор будет вынесен 19 июня. По данным СМИ, игрок поссорился со своим двоюродным братом в ходе вечеринки и ударил его ножом.

Промес не присутствовал на обоих заседаниях суда. Промесу 31 год. Он вернулся в «Спартак» в феврале 2021 года. До этого выступал за «красно-белых» с 2014 по 2018 год. В составе московской команды Промес стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

В мае нападающего московского ФК «Спартак» Квинси Промеса из Нидерландов на родине привлекли за участие в контрабанде наркотических веществ. Прокуратура страны запросила для Промеса два года тюрьмы.

В 2020 году в порту бельгийского Антверпена полиция перехватила две партии наркотического вещества общим весом около 1370 кг, которые, по версии следствия, принадлежали Промесу. Помимо этого, нападающий «красно-белых» якобы был связан с наркоторговцем Питом Уортелом, которому Промес заплатил 250 тыс. евро за утерянный кокаин «ради своей безопасности».