Эксперты ЭИСИ оценили медийную активность российских губернаторов

Дайджест региональных практик российских губернаторов за прошлую неделю составлен Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ). В нем представлены результаты деятельности глав регионов, направленных на решение задач по развитию своих субъектов.

Открывает дайджест губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Он заявил о том, что регион имеет перспективы стать лидером в России по производству сельскохозяйственной техники. В качестве примера губернатор привел Леньковский сельмашзавод, который он посетил во время рабочей поездки в Благовещенский район. Предприятие выросло на базе ремонтного завода, сумев преодолеть несколько кризисов в течение трех последних десятилетий. Томенко подчеркнул, что регион будет поддерживать подобные предприятия, которые дают рабочие места, стимулируют развитие экономики и прилегающей инфраструктуры.

Губернатор также подписал соглашение о расширении сотрудничества с одним из регионов Монголии – Кобдоским аймаком. Поводом стал ввод в эксплуатацию нового транспортного коридора через Западную Монголию AH-4 по маршруту «Ташанта – Такешикан». Его открытие позволит сократить сроки доставки товаров между регионами России, Монголии и Китая.

Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко принял участие в XXIV городском культурно-спортивном празднике «ВелоОмск–2023» в рамках Единого дня велопарадов, совершив заезд на 12 км. Событие собрало в этом году рекордное количество участников – более 4 тыс. человек.



В Омске также прошел четырехдневный музыкальный фестиваль «Владимир Спиваков приглашает…» Губернатор обсудил с российским дирижером Владимиром Спиваковым сохранение международного конкурса скрипачей имени Юрия Янкелевича в Омске. Конкурс призван поддерживать воспитание молодых талантов региона.

Врио губернатора Смоленской области Василий Анохин принял участие в полумарафоне «ЗаБег.РФ», который прошел в Смоленске. Анализируя обращения жителей, Анохин обратил внимание городской администрации Смоленска на необходимость оперативного и широкого информирования горожан о перекрытиях дорог из-за культурных, спортивных и патриотических мероприятий.

Глава республики Саха (Якутия) Айсен Николаев провел заседание регионального политического совета партии «Единая Россия», на котором подвел итоги предварительного голосования, отметив высокую вовлеченность жителей региона. По его словам, кандидатами были зарегистрированы более 500 человек, а свои голоса отдали больше 90 тыс. якутян – это каждый седьмой избиратель.

В республике прошла Всероссийская конференция для предпринимателей «ЗАБИЗНЕС: рейтинг регионов. Республика Саха (Якутия)». Николаев вместе с генеральным директором цифровой платформы «ЗаБизнес.РФ», профильными руководителями региона и представителями предпринимательского сообщества обсудил вопросы снижения административного давления на бизнес и развитие инструментов поддержки предпринимателей.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял активное участие в работе конференция ЦИПР–2023, которую посетили делегации Белоруссии и КНР. В рамках конференции губернатор подписал ряд соглашений, в частности: с компанией Hyper – о развитии инфраструктуры электротакси, с АНО «Цифровая экономика» – о реализации проектов национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», с «Ростелеком-ЦОД» – о сотрудничестве при строительстве центра обработки данных и договор между ГТЛК и компанией «Водолет» – о лизинге еще одного скоростного речного судна «Метеор Р120».