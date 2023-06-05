Стало известно о совместной попытке ВСУ и польских наемников прорвать Запорожский фронт

Рогов: Украинские военные вместе с польскими наемниками совершили попытку прорыва Запорожского фронта

Украинские военные совместно с польскими наемниками в воскресенье предприняли попытку прорыва Запорожского фронта в районе Времевского выступа, но были отброшены назад, потеряв не менее десяти единиц техники и порядка 50 боевиков, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Рогов сообщил в своем Telegram-канале, что попытка прорыва была предпринята в воскресенье около полудня через разведку боем. Бои, по его данным, развернулись в районе населенных пунктов Новодаровка и Ровнополь, а также южнее и юго-западнее Времевки.

На штурм, как сообщает Рогов, пошли около двух мотопехотных рот и более 15 единиц бронетехники, в том числе танки Т-72, американские БТР М113 и бронеавтомобили. В атаке участвовали не только регулярные части боевиков ВСУ, но и польские наемники из Третьей штурмовой группы польского корпуса, уточнил Рогов.

Бой, продолжил Рогов, длился около двух часов, за это время нацисты продвинулись примерно на две сотни метров, максимальная глубина «вклинивания» объединенных сил ВСУ и польских наемников доходила до 400 метров.

Российские бойцы из 5-й общевойсковой Краснознаменной армии ВВО держали качественную оборону, точные удары наносили ВКС, артиллерия, велся прицельный минометный огонь. В результате боя два танка были уничтожены из ПТРК, в общей сложности уничтожено не менее десяти единиц бронетехники и около 50 боевиков, враг откинут с занимаемых позиций, сообщил Рогов.

Он добавил, что боевые действия продолжаются, враг не прекращает попытки штурма. Российские бойцы, отметил Рогов, накрывают противника огнем.

Рогов отметил также, что, «по традиции», «нацистские черти» предприняли попытку наступления именно в большой православный праздник.

Ситуацию он назвал «тревожной, но контролируемой».

Ранее появились сообщения о том, что польские наемники на Украине признались в участии в нападении на Белгородскую область. Власти Польши заявили, что наемники из республики «не имеют никакого отношения» к официальной Варшаве.