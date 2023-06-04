СМИ: Брюссель потребует объяснений от Киева из-за использования бельгийского оружия под Белгородом

МИД и Минобороны Бельгии потребуют разъяснений от Киева из-за использования оружия бельгийского производства в Белгородской области России украинской ДРГ, сообщила бельгийская газета Soir со ссылкой на источник.

В Брюсселе источники газеты подчеркнули, что оружие направлялось Украине исключительно для использования с целью «защиты своей территории и населения», что указывается в сопроводительных документах для каждой поставки оружия», передает РИА «Новости».

Напомним, атаковавшие Белгородскую область террористы использовали транспорт и оружие из США, Польши, Чехии и Бельгии, сообщила The Washington Post со ссылкой на американских чиновников, пожелавших остаться неизвестными.

Ранее в Пентагоне поставили под сомнение использование американской техники в Белгородской области. При этом представитель ГУР минобороны Украины Андрей Черняк не смог объяснить наличие у напавших на Белгородскую область американской техники. Между тем в Совфеде указали на ответственность США за нападение украинской ДРГ.