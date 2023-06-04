Минобороны предложило ставить граждан на воинский учет без явки в военкомат

Минобороны предложило разрешить постановку на воинский учет без личной явки в военкомат

Минобороны России разработало проект, согласно которому граждане смогут становиться на воинский учет или сниматься с него без личной явки в военный комиссариат.

Проект ведомства «О внесении изменений в положение о воинском учете» опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В сообщении говорится, что постановка на воинский учет, снятие с воинского учета и внесение изменений в документы воинского учета граждан, обязанных состоять на воинском учете, может осуществляться без личной явки граждан в военный комиссариат на основании сведений, содержащихся в государственном информационном ресурсе, иных государственных информационных системах и информационных ресурсах, передает ТАСС.

Из документа также следует, что, если повестка не может быть вручена адресату лично или получена по почте, она считается врученной ему через семь дней с момента размещения в реестре повесток.

В документе говорится, что при отсутствии технической возможности получения сведений в электронном виде, уполномоченный орган запрашивает и обеспечивает получение информации в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя.

После постановки на воинский учет гражданину направят соответствующее уведомление в личный кабинет на портале государственных и муниципальных услуг.

Кроме того, отмечается, что мероприятия по медицинскому освидетельствованию граждан, по проведению психологического отбора, а также при внесении изменений в документы персонального воинского учета будут проводиться при последующей явке гражданина в военный комиссариат.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому создается Единый реестр воинского учета, разрешающий оповещать военнообязанных с помощью электронных повесток. Минцифры предложило создать и ввести в работу единый реестр воинского учета до конца года.

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что реестр воинского учета начнет работу к осеннему призыву на срочную воинскую службу.