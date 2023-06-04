Россия в апреле стала единственной страной в Европе с продуктовой дефляцией

Россия стала единственной страной в Европе, где в апреле наблюдалась продуктовая дефляция – цены снизились на 0,22% в годовом выражении

Годовая дефляция на продукты и безалкогольные напитки наблюдалась в России до апреля текущего года всего лишь один раз – в июне 2018 года, когда она составила 0,42%.

Как следует из расчетов РИА «Новости», наименьшая инфляция среди европейских государств в середине весны наблюдалась в Швейцарии – там цены на продовольствие выросли на 5,4% по сравнению с показателем годичной давности. Темпы инфляции ниже 10% наблюдались еще в Белоруссии (6,1%), на Кипре (6,7%) и в Албании (9,6%).

Самая высокая продуктовая инфляция в апреле фиксировалась в Венгрии, хотя она и немного замедлилась – до 39% с 45% месяцем ранее. Также годовые темпы роста цен выше 20% были в Словакии (25,4%), Эстонии (23,4%), Сербии (23,1%), Украине (22,2%), Литве (21,9%) и Латвии (20,2%).

Исследование проведено на основе данных национальных статистических служб 40 стран Европы, по состоянию на начало июня раскрывших данные за апрель. Показатель продовольственной инфляции учитывает изменение цен на продукты и безалкогольные напитки.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что Заработные платы россиян в номинальном выражении за 2022 год выросли в среднем на 3%, а в реальном – на 13%.