Мишустин заявил о росте реальных зарплат в России за год на 13%

Заработные платы россиян в номинальном выражении за 2022 год выросли в среднем на 3%, а в реальном – на 13%, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Об этом он сообщил в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.

Президент спросил про уровень инфляции в стране. Премьер-министр ответил, что годовая составляет 2,3%. Также глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил об улучшении ситуации с ростом доходов населения России. Заметен рост кредитования, так за март рост составил 19%, на 24% выросло кредитование организаций, добавил министр.

Ранее россияне назвали пять ключевых требований при выборе работодателя. В список вошли хорошая заработная плата, стабильность, гарантии долгосрочной занятости, приятная атмосфера и интересная работа.