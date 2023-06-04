В Канаде четверо детей погибли во время рыбалки

CBC: В Канаде четырех детей унесло течением во время рыбалки, их нашли мертвыми

В канадской провинции Квебек найдены мертвыми четверо детей, которых унесло водой в реку во время рыбалки.

По информации телеканала CBC, детей смыло приливом на реке Святого Лаврентия, когда группа из 11 человек ловила рыбу, стоя в воде. Часть людей после прилива выбрались, передает РИА «Новости».

Спасатели все еще разыскивают одного мужчину, которого также унесло приливом.

В феврале трое мужчин в Бурятии погибли во время рыбалки.