В Европе забили тревогу из-за зерна с Украины

Parlamentni listy: Восточноевропейские фермеры осознают приближающуюся катастрофу из-за зерна с Украины

Восточноевропейские фермеры бьют тревогу из-за наплыва зерна и другой сельскохозяйственной продукции с Украины, сообщает издание Parlamentni listy.

По информации издания, вместе с приближающейся жатвой грядет и возможная катастрофа, так как фермеры и политики по-прежнему обеспокоены ситуацией на Украине – есть риск того, что соглашение с Россией об экспорте зерна прекратится, а Украина станет житницей Европы, передает РИА «Новости».

Parlamentni listy указывает, что при отсутствии соглашения по продлению зерновой сделки украинскую пшеницу направят либо через, либо прямо в Европу, однако второй вариант не выгоден остальным европейским аграриям.

«Хотя Польша, Словакия, Венгрия, Болгария и Румыния добились, чтобы украинское зерно не продавалось на европейском рынке, но при этом оставалась возможность экспортировать его на мировой рынок, но запрет пока действует только до середины сентября», – подчеркивается в статье.

По словам фермера Вислава Грына, аграрии опасаются, что проблема с наплывом украинского зерна останется.

«Сегодня мы, по сути, не знаем, что нам выращивать, чтобы потом это можно было продать… Сейчас распадаются давно выстроенные отношения в цепочке поставщиков», – отметил он.

Как добавил президент Аграрной палаты Чехии Ян Долежал, через несколько недель в Европе начнется уборка урожая, а при том, что расходы на топливо и удобрения были высокими, закупочные цены остались низкими. «Украинский урожай уже более полугода скапливается в регионе, и состояние запасов перед новым урожаем определенно не соответствует предыдущим годам. У аграриев в Центральной и Восточной Европе не лучшие перспективы», – заметил он.

Кроме того, по мнению президента палаты, есть сомнения, что правительство Чехии что-либо компенсирует отечественным фермерам, так как до выборов далеко, а фермеры властей не интересуют.

Напомним, аграрии в Молдавии, как и в других странах Европы, недовольны ввозом зерновых с Украины на фоне засухи, высокой инфляции и увеличения ставок по кредитам. Когда Молдавия собралась ввести ограничения на импорт с Украины, Киев пригрозил «запретом всего импорта из Молдавии», и Кишинев отказался от такого шага. Тем временем Европейская комиссия официально продлила до 15 сентября запрет на поставки зерна с Украины в пять стран ЕС.

