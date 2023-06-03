Российский гроссмейстер Карякин отказался выступать в статусе нейтрального спортсмена

Российский гроссмейстер Сергей Карякин отказался выступать на Кубке мира по шахматам в качестве нейтрального спортсмена, объяснив это тем, что хочет сохранить лицо, написал он в авторской колонке для «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что турнир для него важен, но принципы важнее, говорится в публикации.

«Ты выступаешь без флага и гимна, либо пропускаешь соревнование и сохраняешь свое лицо», – заявил Карякин.

Он добавил, что не понимает, как можно представлять свою страну на международных соревнованиях без флага и гимна. Шахматист заявил, что пока спортсменов из России полностью не восстановят в правах, он не вернется к турниру.

Также выразил надежду, что FIDE перестанет «слепо следовать антироссийским настроениям».