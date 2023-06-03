Медведев заявил о невозможности возврата к «светлому» европейскому прошлому

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3 июня, суббота | Последнее обновление — 11:30 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Глава Белгородской области назвал опасной ситуацию в Шебекино
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Да, это может кончиться большой войной – но может и не кончиться. Может привести к очередному военному поражению Сербии – а может завершиться и компромиссом, где страны-члены НАТО, завязшие в украинском конфликте, предпочтут избежать войны на втором фронте и договорятся, например, о разделе Косова.
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Если ты живешь в Европе и собрал фулл-хаус: ты и чеченец, и мусульманин, и семья у тебя большая, и ты учишь детей жить, как жили родители – ты под прицелом со всех сторон. И один выход – бежать обратно на родину.
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Сценарий всегда один: сначала агония стареющего общества с привлечением мигрантов, количество которых каждый год растет. Затем бывшие мигранты попадают во власть, и когда их там станет большинство – начнут проводить политику по ускорению вымирания некогда коренного населения.
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Во вторник ранним утром в Москве и Подмосковье были сбиты восемь украинских беспилотников. При этом часть аппаратов при падении повредила жилые дома. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, пострадавших нет. В Кремле похвалили работу ПВО Москвы при отражении атаки украинских дронов
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В субботу Санкт-Петербург отмечает 320-летие. За выходные в городе пройдут праздничные мероприятия, центром которых станут Петропавловская крепость на Заячьем острове, где начинался город, а также Сенатская и Дворцовая площади
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Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастополь для пополнения запасов. Ранее корабль отразил атаку беспилотными катерами вооруженных сил Украины примерно в 140 км к северо-востоку от пролива Босфор. На Украине утверждали, что «Иван Хурс» якобы сильно поврежден, но эти утверждения оказались ложными
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Медведев заявил о невозможности возврата к «светлому» европейскому прошлому
Замглавы Совфеда Медведев: Россия сейчас другая страна, возврата к «светлому» европейскому прошлому не будет
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Возврата к «светлому» европейскому прошлому для захотевших вернуться «релоктантов» в Россию не будет, любой политический лидер, который попробует изменить дискурс развития страны, возникший после 24 февраля 2022 года, будет предан анафеме, заявил замглавы Совбеза Дмитрий Медведев.
По его словам, так называемые представители «честной элиты», отъехавшие «туда», предаются сладким грезам о падении «режима» и возврата в небинарное европейское лоно.
«Возврата к «светлому» европейскому прошлому для них не будет. И не только потому, что нас там не любят и не ждут. Доморощенные аналитики «из бывших», которые расплодились, словно вши, и разбежались по сальному европейскому телу кто куда, не могут, да и не хотят понять одной простой истины. Россия сегодня – совсем другая страна по сравнению с довоенным периодом», – написал Медведев в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что память и скрепленные кровью ценности остаются на века, а мечтать о возврате в дружную европейскую семью могут только те отщепенцы, которые забыли про гибель россиян.
Медведев уверен, что любой политический лидер, который попробует изменить дискурс развития страны, возникший после 24 февраля 2022 года, будет предан анафеме как изменник.
Ранее Дмитрий Медведев заявил, что приличные люди в сложные времена остаются со своей страной.
ВКС России нанесли групповой удар по средствам ПВО Украины
ВКС России минувшей ночью нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по средствам ПВО ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Конашенков, слова которого приводятся в Telegram-канале Минобороны России, уточнил, что средства противовоздушной обороны прикрывали ключевые критические объекты военной инфраструктуры Украины. Все назначенные объекты, добавил он, поражены.
Ранее в пятницу сообщалось, что на всей территории Украины объявлена воздушная тревога, взрывы прогремели в Киеве и Черкасской области.
Рогов: Россия столкнулась с новой тактикой ВСУ на Запорожском направлении
Рогов: На Запорожском направлении противник перешел к тактике использования малых ДРГ
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На Запорожском направлении отмечается большое скопление живой силы противника. В преддверии контрнаступления ВСУ пытаются с помощью малых ДРГ спланировать возможные направления атаки. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее командир российского батальона «Крым» рассказал о комбинировании украинскими военными «советской школы» и тактики НАТО.
«ВСУ на Запорожском направлении завершили формирование ударных группировок, необходимых им для контрнаступления. Мы отмечаем большое число живой силы, которую размещают подальше от линии фронта. Украина пытается сохранить солдат для возможной переброски на другие направления», – сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Соответственно, это сказывается и на тактике ведения боевых действий. Раньше украинские военные пытались вести разведку боем, используя группы по 50-70 человек и бронетехнику. Предварительно велись артиллерийские обстрелы. ВСУ наносили удары встык зон ответственности различных подразделений РФ. Расчет делался на то, что между нашими ведомствами отсутствует координация действий. Тактика особых плодов Украине не принесла, и противник перешел к использованию небольших ДРГ», – подчеркивает собеседник.
«Диверсионные группы, укомплектованные по пять-семь человек, пытаются проникнуть на нашу территорию. Как правило, противник использует внедорожники, а самих солдат переодевают в украденную российскую форму. Таким образом ВСУ пытаются разведать места нашей дислокации. Очевидно, что эту информацию они будут использовать для собственного контрнаступления», – отмечает эксперт.
«Мы подобные действия сразу же пресекаем – любое движение со стороны ВСУ получает ответ в виде минометного огня. Работает и артиллерия, иногда приходится задействовать авиацию. Наносим превентивные удары с использованием массивных налетов дронов», – резюмирует Рогов.
Ранее командир российского батальона «Крым» рассказал о комбинировании ВСУ «советской школы» и тактики НАТО. По словам военного, противник часто задействует мобильные группы на пикапах, но рельеф местности несколько осложняет подобное передвижение.
Также отмечается, что у ВСУ на Запорожском направлении «техника в основном» советского производства, однако зачастую украинские военные пытаются использовать оставшиеся натовские боеприпасы. Сообщается, что в числе противников на данном направлении – националистические батальоны, штурмовые, десантные бригады, в том числе морской десант, а также иностранные наемники – «поляки, англичане, афроамериканцы замечены в Степногорске».
Как рассказали российские военные, ВСУ каждый день прощупывают оборону на Запорожском направлении, ситуация «стабильно напряженная», но ВС РФ «держатся, перемалывают потихонечку врага». Подразделения российских войск также практически ежедневно отражают атаки украинских диверсионно-разведывательных групп. Потери украинских военных только на одном из участков линии боевого соприкосновения на Запорожском направлении могут составлять до десяти человек убитыми за неделю.
Как сообщил командир подразделения батальона «Крым» украинские боевики расстреливают мирных жителей Запорожской области при попытке покинуть зону ведения боевых действий: «Было такое, что они взорвали мирных жителей, там были бабушка с дедушкой, которые попросились выехать (подальше от) боевых действий, и они их просто взорвали... Или РПГ, или миномет, ехали просто на гражданской машине. Понимаете, в чем разница или у нас, или у них: они не дают эвакуировать местных».
Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале сообщил, что на Запорожском направлении завершено формирование ударных группировок Вооруженных сил Украины. Подробности о численности украинских войск он пообещал сообщить позже.
Рар: В Европе разделились мнения относительно контрнаступления ВСУ
Германский политолог Рар: В Европе растут противоречия из-за украинского кризиса
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С одной стороны, все западные страны едины во мнении, что Украине и дальше надо помогать. С другой стороны, все больше государств сомневаются в успешности контрнаступления ВСУ и видят в нем риски для себя. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал германский политолог Александр Рар. Ранее в Венгрии призвали не допустить контрнаступления ВСУ.
«В Евросоюзе существуют разные мнения по поводу ситуации на Украине. Единства нет даже в США, где демократы отстаивают позиции «войны до победного конца», а республиканцы хотят завершения конфликта для того, чтобы сосредоточить силы на Китае», – сказал германский политолог Александр Рар.
«В Германии также имеется два лагеря, один из которых возглавляет канцлер Олаф Шольц, регулярно тормозящий обещанные Украине поставки вооружений. В то же время глава МИД Бербок регулярно высказывается за полный разрыв отношений с Москвой. Наблюдается и серьезный разлад между Восточной и Западной Европой», – отмечает эксперт.
«Польша и страны Прибалтики отстаивают право Украины на немедленное вхождение в НАТО. Тем не менее, Париж, Лондон и Берлин хотят повременить со столь радикальными действиями. Имеются и особые случаи, как, например, Венгрия. Позиция Будапешта по военному конфликту крайне специфична, что продиктовано многими историческими особенностями», – подчеркивает собеседник.
«В первую очередь, на Украине проживает много этнических венгров, за судьбу которых страна не может не переживать. Кроме того, офис Зеленского включил главный банк Венгрии в санкционный список за сотрудничество с Москвой. Орбану становится все труднее закрывать глаза на подобные действия соседней страны», – акцентирует Рар.
«Что касается Швейцарии, то там начинают громко вспоминать о главном атрибуте существования этой страны – о нейтралитете. То есть на континенте имеется понимание, что Европа в целом начинает экономически страдать от сложившейся ситуации. Соответственно, эта мысль способствует возникновению в регионе желания призвать к началу мирных переговоров. И призывы к урегулированию будут усиливаться в той мере, в какой Украина по разным причинам будет оказываться от своего обещанного контрнаступления», – считает эксперт.
«Однако говорить о том, что в Европе имеется два взгляда на конфликт, не очень верно. Все западные государства поддерживают ВСУ и позиционируют себя в качестве оппонентов России. Более точной окажется следующая формулировка: в ЕС имеются разночтения по второстепенным вопросам текущего кризиса», – рассуждает собеседник.
«К тому же, все основные аспекты решаются в США. Из всех членов НАТО возможностью сближаться с Россией обладает лишь Турция. Даже Венгрия, будучи внутри альянса, не выступает против мнения Вашингтона, поскольку маленькая страна навряд ли способна что-то принципиально изменить в столь значимой организации», – резюмирует Рар.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал не допустить контрнаступление вооруженных сил Украины, поскольку оно может привести только к новым жертвам, причем в первую очередь со стороны ВСУ. Об этом политик сказал в эфире радиостанции Kossuth.
Он подчеркнул, что проведение крупных стратегических наступлений оборачивается «кровавой бойней». По его мнению, у атакующей стороны потери должны быть в три раза больше, чем у обороняющейся. Орбан призвал сделать все возможное, чтобы добиться прекращения огня и мирных переговоров, прежде чем украинская сторона начнет атаку.
Кроме того, нижняя палата парламента Швейцарии отвергла предложение о разрешении реэкспортировать вооружение на Украину. Предложение нарушало принятый и действующий в стране закон о военной технике, запрещающий поставки вооружений местного производства в воюющие страны.
Политик Жан-Люк Аддор отметил, что подобные действия стали бы нарушением нейтралитета государства. Согласно действующему законодательству, экспорт поставок оружия швейцарского производства требует согласования с властями.
Ранее Орбан говорил, что Украина не сможет одержать победу в конфликте без прямого участия войск НАТО, а альянс не готов отправлять туда свои силы.
Индонезия включила в план урегулирования на Украине миротворцев и референдум
Министр обороны Индонезии Субианто предложил план по урегулированию на Украине с референдумом на «спорных территориях»
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Для мирного урегулирования конфликта на Украине нужно создать демилитаризованную зону, ввести миротворцев и провести под эгидой ООН референдум на «спорных территориях», заявил министр обороны Индонезии Прабово Субианто.
Свой план Субианто представил на конференции по безопасности в Сингапуре. В соответствии с планом стороны должны прекратить огонь и отойти на 15 км «от своих текущих позиций для создания новой демилитаризованной зоны». Там разместят международные миротворческие силы. Кроме того, «ООН должна организовать и провести референдум на спорных территориях, чтобы объективно подтвердить волю большинства жителей», заявил Субианто. Он не пояснил, о каких именно территориях идет речь. Индонезия выразила готовность принять участие в данных процедурах, в том числе направить военных в рамках миротворческой миссии ООН, передает ТАСС.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отказался от китайского плана урегулирования конфликта на Украине. Также Зеленский отверг мирную инициативу Ватикана. Страны G7 также отклонили мирные предложения Китая и Ватикана по Украине.
Спецназ «Ахмат» уничтожил более 50 украинских военнослужащих под Марьинкой в ДНР
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На Донецком направлении наиболее активные действия Южной группировки войск велись в районе Авдеевки. Подразделения отряда спецназначения «Ахмат» продолжили наступление на Марьинском тактическом направлении, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В ходе боев уничтожены более 50 военнослужащих, четыре бронемашины, два пикапа, три гаубицы Д-20, две боевые машины РСЗО «Град», две артиллерийские системы М777, а также американская самоходная артустановка Paladin, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск на Купянском направлении поражены подразделения противника возле Берестового и Масютовки Харьковской области.
Рядом с Новоселовским Луганской народной республики (ЛНР) пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ).
За последние сутки ликвидированы порядка 70 военнослужащих, боевая машина РСЗО «Град», гаубицы Д-30 и «Мста-Б», сообщил Конашенков.
Недалеко от Кисловки Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады теробороны.
На Краснолиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям ВСУ под Кузьмино ЛНР и Торским Донецкой народной республики (ДНР). Уничтожены 60 военнослужащих, два пикапа, две самоходные артустановки «Гвоздика», две гаубицы Д-20 и одна «Мста-Б», отчитались в Минобороны.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации группировки войск «Восток» нанесено поражение противнику у населенных пунктов Водяное, Павловка ДНР, Малая Токмачка и Щербаки Запорожской области.
За минувшие сутки на этих направлениях уничтожено до 150 военнослужащих, польская самоходная артустановка Krab, гаубица Д-20, а также наземная станция управления БПЛА.
На Херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника составили более 30 военнослужащих, два пикапа, гаубица «Мста-Б», американская артиллерийская система М777, перечислили в Минобороны.
Оперативно-тактической и армейской авиацией группировок войск ВС России поражены 96 артподразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 73 районах, подытожили в оборонном ведомстве.
Глава Белгородской области назвал опасной ситуацию в Шебекино
Гладков: Обстрелы ВСУ Шебекино сократилось, но ситуация беспокойная
Количество обстрелов Шебекино значительно сократилось, но все равно остается опасным, ночь прошла беспокойно, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Глава региона написал в своем Telegram-канале, что ситуация в Шебекино по-прежнему опасная, несмотря на сократившиеся обстрелы. Также, по его словам, всю ночь работала ПВО над Белгородом, пострадали автомобили в Разумном, а самые тяжелые последствия – в Соболевке Валуйского округа, там погибли люди, есть раненые.
Гладков добавил, что в течение дня продолжит работать с отселенными жителями Шебекинского округа. Он отметил, что вопросов очень много, подчеркнув, что информационные центры создали в каждом пункте временного размещения.
Ранее Гладков сообщил, что в результате устроенного украинскими войсками обстрела Шебекино пострадали два человека, которые ехали по городу на автомобиле, когда перед ними разорвался снаряд.
Напомним, две женщины погибли при украинском обстреле поселка Маслова Пристань Шебекинского округа, еще два человека стали жертвами обстрела села Соболевка Валуйского городского округа. В поселке Новая Таволжанка в Шебекинском округе при обстреле также пострадали два мирных жителя.
Боррель назвал условие окончания конфликта на Украине за несколько недель
Глава дипломатии ЕС Боррель: Без поддержки Запада конфликт на Украине кончится за несколько недель
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Война на Украине закончится за несколько недель, как только Запад перестанет оказывать Киеву военную поддержку, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель на проходящем в Сингапуре форуме «Шангри-Ла диалог».
Боррель отметил, что важно, чем именно в таком случае завершится конфликт на Украине. По его словам, Запад не может прекратить военную поддержку Киева, потому что не хочет мира «капитуляции», который сделает Украину второй Белоруссией, передает РИА «Новости».
Ранее обозреватель издания The Atlantic Кори Шейк заявил, что жители Украины осознают, что страна давно проиграла бы в конфликте с Россией, если бы не оказываемая США военная помощь.
До этого глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что страны Европейского союза отправили на Украину в 2023 году 220 тыс. артиллерийских снарядов и 1300 ракет на общую сумму 800 млн евро за время СВО.
Также Боррель заявил, что Россия не будет вести переговоры, пока не победит в конфликте.
Толпа немцев освистала Шольца из-за Украины
Bild: Участники фестиваля СДПГ обвинили канцлера Германии Шольца в разжигании войны на Украине
Толпа немцев освистала канцлера Германии Олафа Шольца на фестивале СДПГ в городе Фалькензе, а также обвинила его в разжигании войны и назвала бандитом, сообщила газета Bild.
Издание пишет, что перед ратушей в Фалькнезе около 100 человек освистали выступление канцлера и выкрикивали в его адрес оскорбления, называя лжецом, бандитом и поджигателем войны, передает RT.
Шольц под возмущенные крики собравшихся пытался оправдать помощь Украине, чем вызвал еще большее негодование толпы, передает РИА «Новости».
Ранее Украина потребовала от Германии способные достать до Москвы ракеты.
В конце мая Олаф Шольц заявил, что не может быть и речи о заморозке конфликта на Украине.
Российская авиация поразила командный пункт ВСУ
Начальник пресс-центра группировки российских войск «Юг» Астафьев сообщил о поражении командного пункта ВСУ
Командный пункт 81-й аэромобильной бригады вооруженных сил Украины поражен в результате удара российской авиации, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Юг» Вадим Астафьев.
Командный пункт находился в районе Северска. Также российская артиллерия уничтожила взводные опорные пункты ВСУ у Богдановки и Котельников. Кроме того, были нанесены удары по позициям ВСУ в районе Спорного, а также по железнодорожной станции разгрузки в Курахово. У населенных пунктов Уманское и Победа уничтожены украинские склады боеприпасов.
Спецназ группировки «Юг» уничтожил опорный пункт и четыре группы пехоты ВСУ. В ходе контрбатарейной борьбы Украина потеряла гаубицу Д-20 у поселка Желанное Второе, также были уничтожены две боевые бронированные машины, пикап и станция РЭБ, передает РИА «Новости».
Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил о поражении украинского опорного пункта в Новоандреевке. На запорожском направлении уничтожены два пикапа и живая сила противника у населенного пункта Щербаки, еще два пикапа, а также солдаты ВСУ у Новоданиловки и минометный расчет в районе Луговского, передает ТАСС.
Сбиты беспилотники ВСУ «Лелека» и «Фурия». Российским «Градом» уничтожены станция управления беспилотной авиацией и живая сила противника в районе Малых Щербаков
«Ланцетом» поражена САУ «Гвоздика» ВСУ на южнодонецком направлении в районе Веселого. Уничтожена разведгруппа противника в районе Новомихайловки. Южнее Великой Новоселки украинские военные попали под обстрел при попытке ротации. Уничтожены три украинские САУ в Шахтерском, Бурлацком и Новоселовке. Российский «Солнцепек» нанес удар по опорным пунктам ВСУ в районе Великого Поля и южнее Золотой Нивы.
Накануне Минобороны России сообщало, что на южнодонецком и запорожском направлениях ударами авиации группировки войск «Восток» нанесено поражение противнику у населенных пунктов Водяное, Павловка, Малая Токмачка и Щербаки. За минувшие сутки на этих направлениях уничтожено до 150 украинских военнослужащих.
Военкоры показали первые фото танков Leopard вблизи линии фронта
В Сети опубликованы первые фото переданных ВСУ немецких танков Leopard якобы вблизи линии фронта. сообщили военкоры.
Сделанные украинскими военными фотографии танков Leopard опубликованы в Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Украинские источники утверждают, что фото сделано вблизи линии фронта, но пока в реальности их никто не видел, пишут военкоры.
Ранее российские танкисты в ДНР впервые столкнулись с экипажем украинской армии на немецком танке Leopard во встречном бою, он отступил после первого же выстрела в его сторону.
Украина пригрозила найти альтернативу зерновой сделке без участия России
Министр аграрной политики Украины Сольский заявил о возможной альтернативе зерновой сделке без участия России
Если ситуация не изменится, Киев может попытаться заменить нынешнюю зерновую сделку «планом Б», который не предусматривает участия России, заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский.
Сольский заявил, что зерновой коридор оказался фактически закрыт, поскольку Россия, требующая возобновления экспорта аммиачных удобрений, ограничила регистрацию судов, которые идут в одесский порт Южный, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
По словам министра, «это должно работать не так». «Тогда мы будем готовы к плану Б, который зависит от нас, зависит от ООН», – сказал он. Сольский полагает, что Киев не станет «бездействовать», если ситуация не изменится. Он уточнил, что «план Б» должен «исключить из этих отношений четвертую сторону», то есть Россию.
Сольский сказал, что Украина даст перевозчикам гарантии для перевозки зерна без участия России в сделке. Для этого сформирован специальный фонд, размеры которого достигают 547 млн долларов. Отмечается, что такие меры планируется задействовать, если Украине «будет нечего терять», пока Киев намерен работать в рамках существующих договоренностей.
По словам Сольского, если Украину «полностью заблокируют, что по сути уже почти произошло, тогда перевозчики смогут пользоваться коридором, получив гарантированное страхование» от Киева. Как заверил министр, судовладельцы могут быть уверены, что украинские военные и средства ПВО «способны выполнить свою работу».
Напомним, Россия уведомила Совместный координационный центр в Стамбуле об ограничении регистрации судов, направляющихся в одесский порт Южный в рамках зерновой сделки. Об этом заявил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. Эта мера будет действовать, по словам представителя ООН, «пока не осуществляется экспорт аммиака».
Блинкен предупредил об опасности «потемкинского мира» на Украине
Госсекретарь США Блинкен предупредил об опасности «потемкинского мира» в случае заморозки конфликта на Украине
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Прекращение огня на Украине и заморозка боевых действий принесут не прочный мир, а «потемкинский», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
По его словам, прекращение огня приведет к укреплению России на новых территориях, а также к перевооружению ее армии. «Это потемкинский мир. Он легитимирует захват Россией территории, вознаградит агрессора и накажет жертву», – передает ТАСС слова Блинкена.
Он отметил, что если Москва «захочет работать над установлением настоящего мира», то США вместе с союзниками и Украиной «дадут ответ». Состоится более широкая дискуссия о европейской безопасности.
Блинкен добавил, что справедливый и прочный мир должен поддерживать положения Устава ООН, принципы суверенитета, территориальной целостности и независимости. «Справедливый и прочный мир должен поддерживать восстановление Украины, причем Россия должна заплатить свою долю», – считает госсекретарь.
Ранее в Кремле заявили, что не видят предпосылок для переговоров с Киевом.
МИД ответил на возмущение США встречей представителя ООН с Львовой-Беловой
Захарова ответила на недовольство США встречей представителя генсека ООН Гамба с Львовой-Беловой
США не заинтересованы в помощи детям, оказавшимся в условиях вооруженных конфликтов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова, слова которой приводятся на сайте МИДа, ответила на критику со стороны США в связи со встречей в Москве спецпредставителя генсекретаря ООН по детям и вооруженному конфликту Вирджинии Гамба с уполномоченной при президенте России по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. По мнению США, такая встреча «подрывает приверженность защите детей в зонах конфликта».
США обвиняют Львову-Белову в исполнении «преступного приказа Москвы» о якобы насильственном массовом вывозе несовершеннолетних из новых регионов России в другие области страны.
Захарова осудила «безграничный цинизм властей США, для которых лицемерие и двойные стандарты давно стали нормой жизни». Она указала, что США «никак не реагируют на продолжающиеся с 2014 года убийства и страдания детей Донбасса», а также на неизбирательные артобстрелы новых российских регионов со стороны Украины.
При этом Вашингтон ссылается на «ордер» Международного уголовного суда, хотя прежняя американская администрация называла этот суд «чрезвычайной угрозой национальной безопасности» США. Как отметила Захарова, США не признают юрисдикцию «этого псевдосуда», но «задействуют его вывеску для преследования неугодных зарубежных политиков».
Захарова напомнила, что США сами несут ответственность за «систематическое нарушение прав несовершеннолетних». Она указала на «многочисленные убийства и увечья детей в ходе 20-летней оккупации Афганистана, агрессии против Ирака, Ливии и Сирии, не говоря уже о жертвах бомбардировок Югославии».
Также в МИДе указали, что США – единственное из государств, которое не ратифицировало Конвенцию о правах ребенка. «С точки зрения русофобского и неоколониального по своей природе англосаксонского взгляда на окружающий мир, народы стран, не признающих американский диктат, сострадания не заслуживают. Отсюда проистекают безразличие и душевная черствость, которые даже не скрываются», – заявила Захарова.
По ее словам, Россия будет конструктивно сотрудничать с ООН и теми странами, которые «не на словах, а на деле заинтересованы в помощи детям, оказавшимся в условиях вооруженных конфликтов», но США «таким партнером точно назвать нельзя».
Напомним, ключевой темой беседы Львовой-Беловой со спецпредставителем генсекретаря ООН стала защита прав детей. Львова-Белова рассказала о деятельности по воссоединению детей с родителями, разделенными из-за боевых действий. Она также сообщила о проектах по гуманитарной помощи детям в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, их лечении и реабилитации.
В 2023 году МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине. После этого СК России заочно предъявил обвинение прокурору и судье МУС.
СНБО Украины отказался «открывать двери для переговоров» с Россией
Секретарь СНБО Украины Данилов указал на отказ Киева вести переговоры с Путиным
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Украина «не собирается открывать» двери для переговоров с Россией, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов, комментируя слова спецпредставителя правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэя.
Ли Хуэй заявил, что Россия и Украина «не закрыли намертво двери для переговоров». Данилов отметил, что Украина их «не собирается открывать, они закрыты довольно крепко». Он подчеркнул, что «есть решение СНБО по этому поводу». В соответствии с данным решением украинские власти «не собираются вести никаких переговоров» с главой российского государства Владимиром Путиным, заявил Данилов.
Он считает, что позиция других государств по данному вопросу связана с их собственными интересами и отработкой «процессов для собственного потребления», передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Напомним, Ли Хуэй заявил, что Пекин готов создать условия для деэскалации украинского конфликта и начала переговоров Москвы и Киева. Китай призвал в СБ ООН к возобновлению переговоров России и Украины.
Власти Венгрии опубликовали видео с картой Украины без Крыма
Правительство Венгрии опубликовало видео с призывом к миру и картой Украины без Крыма
В опубликованном правительством Венгрии видеоролике, который призывает к мирному урегулированию конфликта на Украине, присутствует карта Украины, Крым на ней изображен вне состава украинской территории.
В видео говорится о том, что конфликт на Украине «может легко приобрести мировой масштаб» и что лишь «прекращение огня может положить конец разрушению». «Только мирные переговоры могут спасти жизни. Пришло время для мира», – говорится в видеоролике. На кадре с призывом к началу мирных переговоров показаны флаги России, Украины и США, передает РИА «Новости».
Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал не допустить контрнаступления вооруженных сил Украины. глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что подготовка украинских военных не должна вестись под эгидой НАТО.
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