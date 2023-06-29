Политолог объяснила связь между развитием внутреннего туризма и ростом патриотизма

Политолог Август: Чем больше мы путешествует по России, тем больше мы в нее влюбляемся

Развитие внутреннего туризма является одним из ключевых направлений работы руководства страны. Туризм способствует как развитию экономики, так и повышению патриотизма среди граждан. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказала политтехнолог Алена Август. Ранее президент России Владимир Путин прибыл в Дербент, где провел совещание по вопросам развития данной отрасли.

«Сегодня внутренний туризм является одной из важнейших отраслей нашей экономики, которая активно развивается. Это обусловлено рядом причин. Первая – снижение числа поездок за пределы России. Вторая, и куда более важная – это активная государственная поддержка отрасли, в частности с помощью корпорации «Туризм.РФ», – сказала политтехнолог Алена Август.

«Повышение доступности внутреннего туризма является одним из ключевых приоритетов для нашего государства. Эта тенденция началась не сегодня. Например, корпорация «Туризм.РФ» была создана по поручению правительства несколько лет назад. Поэтому нам важно не упустить время повышенного интереса граждан к своей стране и дальше развивать эту сферу», – отмечает она.

«Развитие внутреннего туризма также способствует росту патриотизма. У нас огромная страна, многие уголки которой ранее были неизвестны для нашего человека. Сейчас, например, набирает популярность Северный Кавказ. Открывая для себя разные регионы России, мы ее лучше понимаем и влюбляемся. Поэтому многие регионы стремятся наполнять экскурсии и туры смысловой нагрузкой», – подчеркивает собеседница.

«На этом фоне ряд западных стран навредили себе. Идя по пути русофобии, они лишили себя денег российских туристов. Многие наши граждане боятся за свою безопасность, либо имеют эмоциональное неприятие к тем, кто поливает их Родину грязью. Соответственно, они больше не путешествуют по странам Запада, и вместо этого путешествуют по России. Таким образом, их деньги остаются внутри страны и не утекают за рубеж», – акцентирует эксперт.

«Кроме того, западные страны сами выращивают поколение людей, относящихся к ним с недоверием. Сложно любить то, что непонятно и враждебно. А если мы не сможем приехать, например в Европу, то и познать ее будет сложно. Тем самым вбивается очередной клин между нашими государствами. Но не по нашей вине», – резюмирует Август.

Ранее на совещании по вопросам туризма президент России Владимир Путин отметил, что развитие внутреннего туризма в России положительно влияет и на состояние смежных областей экономики. По его словам, активно продвигается развитие транспортной инфраструктуры, курортов, гостиниц, ресторанов и кафе, благоустройство общественных пространств.

Кромет того, как заявил глава государства, санкции и русофобия привели к снижению количества российских туристов в ряде стран, что способствовало развитию внутренних направлений. Также Путин добавил, что Россия готова принимать гостей из-за рубежа, поэтому все формальности для иностранцев должны быть максимально удобными, а электронные визы должны заработать как можно быстрее.

Также президент России потребовал ускорить разработку концепции развития автомобильного туризма. «Для многих людей это самый удобный, комфортный вид путешествий. Нужно расширять всю соответствующую дорожную инфраструктуру, сервисные услуги», – цитирует его ТАСС. Глава государства предложил развивать и пешеходные туристические тропы. «Подробная информация о них должна быть шире представлена не только на ресурсах частного бизнеса, но и на региональных и федеральных интернет-платформах», – отметил он.



Напомним, в среду Путин посетил Дербент, где провел совещание по вопросам туризма и встретился с главой Республики Дагестан Сергеем Меликовым.

