Путин: Санкции и русофобия вычеркнули ряд стран из туристических направлений для россиян

Страны, вводящие против России санкции и поощряющие русофобию, вычеркнули себя из списка туристических направлений, привлекательных для россиян, заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития туризма.

«Уже говорил, что в последние годы внутренний туризм у нас активно развивается. Динамика здесь очень хорошая. Конечно, сыграли свою роль внешние факторы – разного рода санкции и ограничения со стороны властей некоторых государств, поощряемая ими русофобия. По сути, они сами вычеркнули себя из списка туристических направлений, привлекательных для наших граждан, и тем самым теряют и доходы, и репутацию, и доверие партнеров», – цитирует его ТАСС.

Также Путин добавил, что Россия готова принимать туристов из-за рубежа, поэтому все формальности для иностранных туристов должны быть максимально удобными, электронные визы должны заработать как можно быстрее.

«Наши курорты посещают и граждане других стран. Все формальности для них должны быть максимально удобными. Мы заинтересованы в этом. В том числе речь о возможности оформить электронную визу по основным туристическим направлениям… Этот востребованный, современный, удобный механизм должен заработать как можно скорее», – подчеркнул он.

Ранее Путин прибыл в Дербент, где он встретится с главой Республики Дагестан Сергеем Меликовым и примет участие в ряде других мероприятий.