Money.pl: Варшава отказалась от российского газа только на словах

Польская Money.pl: Варшава только на словах отказалась от газа из России

Сжиженный газ продолжает поступать из России в Польшу, несмотря на заверения польского премьер-министра Матеуша Моравецкого о намерениях Варшавы полностью отказаться от импорта сырья, пишет польский портал Money.pl.

Отмечается, что топливо из России так же течет через Вислу широким потоком, а сами закупки составляют более половины всего польского импорта. По утверждению польских властей, страна устраняет влияние России в энергетике, однако эти слова не соответствуют действительности, передает RT.

По информации портала, Польша не прекратила закупать сжиженный газ. По данным директора Польской организации сжиженного газа Бартоша Квятковского, в первом квартале этого года закупки газа из России составили 50,8% всего импорта.

Согласно данным Евростата и энергетического форума на 2022 год, Варшава купила у россиян сжиженный газ на сумму 710 млн евро, в то время как остальная часть ЕС в совокупности – на сумму 417 млн евро.

Уточняется, что в Польше СПГ используют чаще всего для автомобилей – на топливо уходит около 75% ресурсов. Как подсчитало Главное управление статистики, для 3,4 млн легковых автомобилей используется именно СПГ.

В публикации указано, что Моравецкий еще в апреле прошлого года заявил, что страна к концу года полностью откажется от импорта сжиженного газа из России, однако официальные данные это оспаривают.

«Неэффективными оказались также заявления климатического ведомства, заявившего о решении этого вопроса на европейском форуме в контексте последующих санкций ЕС», – заключил автор материала.

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