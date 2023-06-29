Центр СИТИ: Половина россиян готовы чаще посещать ТЦ, если там появятся неторговые услуги

Центр СИТИ: Половина россиян готовы посещать ТЦ чаще, если вместо ушедших брендов там появятся неторговые услуги

Большинство россиян достаточно часто посещают ТЦ, но готовы ходить туда еще чаще, если на месте ушедших иностранных брендов появятся неторговые услуги, следует из опроса социальных исследований и технологических инноваций (СИТИ) Факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ.

Согласно опубликованному на сайте центра СИТИ общероссийскому опросу, в котором приняли участие 3,2 тыс. респондентов, более половины респондентов (52%) ходят в ТЦ минимум раз в неделю, еще четверть (26% россиян) посещают торговые центры раз в месяц, 15% – реже, только 7% респондентов утверждают, что вообще не ходят в них.

Как отметил декан факультета и директор Центра СИТИ Евгений Михайленко, даже в эпоху развития сервисов по доставке товаров на дом россияне по-прежнему часто посещают торговые центры, причем не только для покупки еды или одежды.

«Уже сейчас у россиян есть большой запрос на расширение перечня детских услуг, социальных сервисов (в первую очередь, это почта и пункты выдачи заказов), заведений для поддержания красоты и здоровья (парикмахерские, спортивные центры). Именно эти неторговые услуги могут заполнить площади, которые освободились после пандемии и ухода из России ряда иностранных компаний», – отметил он.

Отмечается, что в торговых центрах россияне чаще всего посещают продуктовые супермаркеты (65%) и магазины одежды и обуви (44%). Продуктовые супермаркеты чаще навещают респонденты 45-59 (72%) и старше 60 лет (77%). Магазины одежды и обуви особенно популярны у молодежи 18-29 лет (60%) и женщин (50%).

Также в ходе исследования выяснилось, что более половины россиян (55%) хотели бы, чтобы эти площади использовались для продажи российских товаров (среди россиян старше 60 лет эта доля составляет 62%). 28% респондентов считают, что пустующие пространства стоит заполнить иностранной продукцией дружественных государств (среди молодежи – 36%). Еще 7% опрошенных заявили, что их стоит использовать для неторговых услуг.

Кроме того, значительное число респондентов считают полезным появление объектов, помогающих уходу за внешним видом: парикмахерских (25%), спа и массажных салонов (8%), косметологических услуг (6%). Так, около четверти опрошенных считают, что на таких площадях должны предоставляться услуги по саморазвитию для различных возрастов: творческие студии (29%) и спортивные центры (24%).

При этом 47% россиян будут посещать торговые центры чаще, если на освободившихся пространствах появятся организации, которые они считают полезными: 12% ответили, что точно будут ходить чаще, а еще 35% – скорее, будут ходить чаще (среди молодежи этот вариант выбрали 42%).

Центр СИТИ провел телефонный опрос 16-18 июня. Объем общероссийской выборки – 2200 респондентов. Дополнительная подвыборка по Москве – 1000 респондентов. Выборка квотная, стратифицированная для совершеннолетнего населения по полу, возрасту, территории проживания.