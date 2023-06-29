Пленум ВС разъяснил применение норм о поручительстве в делах о банкротстве

Пленум ВС разъяснил применение норм о поручительстве в банкротных делах

Пленум Верховного суда (ВС) России принял постановление об особенностях применения норм о поручительстве в делах о банкротстве.

ВС напомнил, что ликвидация должника – юридического лица, в том числе из-за завершения конкурсного производства, не прекращает поручительство, если кредитор до ликвидации предъявил в суд требование к поручителю, передает РАПСИ.

Также не избавляет от поручительства освобождение гражданина – должника от дальнейшего исполнения обязательств в рамках дела о его банкротстве, если кредитор предъявил требование к поручителю до такого решения.

Верховный суд также отметил приоритет требований кредиторов перед требованиями поручителей должника.

Так, в деле о банкротстве должника по основному обязательству требование предоставившего частичное исполнение поручителя и требование кредитора в непогашенной части учитываются в реестре как единое консолидированное требование. Поступившие средства сначала идут на погашение требования кредитора по основному обязательству, а в случае полного погашения консолидированного требования – поручителю, поясняет высшая инстанция.

Права кредитора в деле о банкротстве по консолидированному требованию осуществляет кредитор. Число голосов, принадлежащих кредитору по основному обязательству на собрании кредиторов, определяется исходя из общего размера всего консолидированного требования, при этом поручитель вправе участвовать в собрании кредиторов, но права голоса он не имеет, уточнил ВС.

Вместе с тем поручитель имеет право на обжалование действий (бездействия) арбитражного управляющего, на оспаривание сделок должника, привлечение контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности и так далее, пояснили в судебной инстанции.

Если требование поручителя, частично выплатившего долг, признано судом подлежащим удовлетворению в очередности, предшествующей распределению ликвидационной квоты, такое требование не подлежит консолидации с оставшимся непогашенным требованием кредитора, все права по нему поручитель осуществляет самостоятельно.

Помимо этого, ВС напомнил, что изменение основного обязательства без согласия поручителя не влечет увеличения его ответственности.