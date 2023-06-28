Швейцария расширила санкции против России

Швейцария расширила санкционный список в отношении России

Власти Швейцарии добавили 71 физическое лицо и 33 российских компании в свой санкционный список после Евросоюза, решение о присоединении к 11-му пакету санкций против России будет принято в августе, говорится в заявлении на сайте Федерального совета.

Одобрение было принято 28 июня, а изменения вступят в силу в 18.00. Швейцария присоединяется к ограничительным мерам в отношении новых физических и юридических лиц, передает РИА «Новости».

«ЕС также принял новые меры, по присоединению к которым Федеральный совет должен принять решение к концу августа этого года», – сказано в документе.

Ранее сообщалось о введении 11-го пакета санкций Евросоюзом против России.