Минтранс рассказал о новых правилах использования дронов в России

Минтранс: Беспилотники над населенными пунктами в России можно будет запускать на высоте до 150 метров

Беспилотные летательные аппараты можно будет запускать в населенных пунктах на высоте до 150 метров от уровня земли или воды, говорится в сообщении Минтранса России.

Как отметили в Минтрансе, комментируя обновленные правила использования воздушного пространства, правительство упростило порядок организации полетов беспилотников, согласно обновленным правилам разрешается запускать беспилотники над населенными пунктами на высоте до 150 метров от земли или водоема в светлое время суток, передает ТАСС.

При этом беспилотник должен находиться в прямой видимости внешнего пилота и вне запретных зон, которые определит Минтранс России по представлению региональных и местных властей. Для организации таких полетов беспилотниками весом до 30 кг эксплуатантам не потребуется подавать план перемещения авиационным властям.

Ранее в Росавиации заявили, что несанкционированный запуск беспилотника в России может грозить штрафами для физлиц в размере от 20 до 50 тыс. рублей, в случае если кто-то пострадал или погиб, виновному грозит до семи лет лишения свободы.