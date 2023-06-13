Росавиация объяснила последствия несанкционированного запуска дрона

Несанкционированный запуск беспилотника в России может грозить штрафами для физлиц в размере от 20 до 50 тыс. рублей, в случае если кто-то пострадал или погиб, виновному грозит до семи лет лишения свободы, заявили в Росавиации.

Определение ответственности в случае несанкционированного применения дрона, нарушения воздушного пространства и подобных действий не входят в компетенцию ведомства, заявили в Росавиации, передает РИА «Новости».

Нарушение правил использования воздушного пространства влечет за собой наложение штрафов по ст. 11.4 КоАП, при причинении тяжкого вреда здоровью или смерти – лишение свободы по ст.271.1 УК, добавили там.

Штрафы по статье КоАП для физлиц составляют от 20 до 50 тыс. рублей, для должностных лиц – от 50 до 150 тыс. рублей, для юрлиц – от 250 до 500 тыс. рублей.

По ст.271.1 УК РФ обвиняемым грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Незаконная фото- и видеосъемка с дрона может сделать владельца аппарата фигурантом дела о государственной измене, шпионаже, разглашении гостайны, незаконном получении информации, содержащей гостайну, нарушении правил обращения с документами, составляющими гостайну.