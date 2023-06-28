Бывший агент MI6 пришел в ужас от тактики США на Украине

Своими резкими заявлениями США блокируют возможность переговоров для Киева, заявил бывший агент MI6 Аластер Крук в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

В качестве примера таких заявлений он привел слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что украинский кризис сближает Киев и страны НАТО, передает РИА «Новости».

«Я не думаю, что он вообще заинтересован в том, чтобы сесть за стол переговоров», – сказал Крук.

Он отметил, что у США позиция «вы с нами или против нас». Подобный тон заявлений изолирует всю украинскую проблему, лишает ее контекста, исторических истоков и реальных причин ее возникновения.

«Он твердит, что «Россия должна быть наказана», а мы ничего не можем сделать, это прекращает любые переговоры», – добавил Крук.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что США не собираются искать пути к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине.