NI: Украинские военные проходят через «сущий ад» в логистике при починке западных танков

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28 июня, среда  |  Последнее обновление — 12:42  |  vz.ru
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Российские продукты питания завоевывают дружественный мир

Продукты питания из России завоевывают новые рынки сбыта Владимир Гердо/ТАСС
Россия оказалась на 17-м месте в списке крупнейших мировых экспортеров продовольствия. Причем среди топ-20 она сделала самый резкий прыжок вверх за последние десять лет – ее экспорт подскочил в 2,5 раза. Однако Россия хочет еще больше продавать за рубеж. Дело даже не в том, чтобы накормить дружественные страны. Для некоторых сельхозкомпаний поиск новых рынков сбыта – это вопрос выживания. Внутренний рынок уже переполнен. Подробности...
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Что теперь будет с российскими ЧВК

Россия возьмется за правовое оформление статуса ЧВК и добровольческих подразделений Anatoly Karbinov/Global Look Press
Кризис, вызванный мятежом ЧВК «Вагнер», успешно разрешен – «вагнеровцы» возвращаются в свои полевые лагеря. Однако репутация частных военных компаний подмочена. Как избежать даже теоретической возможности подобных мятежей в дальнейшем и какие меры по встраиванию бойцов ЧВК в систему единого военного управления уже принимаются? Подробности...
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Как был остановлен мятеж Пригожина

У ЧВК «Вагнер» не было шансов дойти до Москвы Эрик Романенко/ТАСС
«Вы фактически остановили гражданскую войну». Такими словами Владимир Путин описал действия силовиков, благодаря которым угроза разрастания мятежа была пресечена. Какие именно меры были предприняты государственными органами для того, чтобы предотвратить угрозу вооруженного мятежа? Подробности...
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Как будет выглядеть европейская катастрофа

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель не знает, что звоночек уже прозвенел EPA/TASS
«Европа приближается к катастрофе», пророчат представители венгерского руководства. Политологи поясняют, что имеются в виду как минимум три сценария того, как страны Евросоюза сами провоцируют наступление грандиозного кризиса. Все эти варианты прямо связаны с происходящим на Украине. Почему же ЕС отказывается признавать эту угрозу? Подробности...
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Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику

«Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», – подчеркнул Суровикин в видеообращении Минобороны России
«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО?  Подробности...
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Международные договоры не стоят бумаги, на которой они написаны

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
28 июня 1919 года был подписан Версальский договор, окончательно определивший судьбу побежденной в Первой мировой войне Германии. «Версаль» стал нарицательным, его несовершенство привело к еще одной мировой войне. Но на Парижской мирной конференции 1919-1920 годов это было не единственное неудачное решение. Подробности...

Индия – третий полюс будущего трехполярного мира

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Если англосаксам удастся приручить Индию и «вернуть в стойло» своего «порядка, основанного на правилах», это может закрыть тот сценарий многополярного мира, который желаем сегодня развивать мы. Подробности...

Как «Северные потоки» приближают смену германских элит

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Если в результате долгих мытарств компетентные органы таки подтвердят «украинский след» в подрыве «Северных потоков», это будет иметь далеко идущие последствия. И Украина еще может остаться должна. Подробности...
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Немцам запретят другой взгляд на Россию

Латвия ответила на мятеж Пригожина

Пригожинский бунт. Что это было?

Обсуждение: 5 комментариев
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ВСУ нанесли ракетный удар по мосту в Чонгаре

Между Херсонской областью и Крымом в результате обстрела со стороны Украины поврежден мост вблизи села Чонгар. При атаке использовались дальнобойные ракеты Storm Shadow британско-французского производства. Движение между регионами организовано по резервному маршруту
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В Москве запустили круглогодичные речные электротрамвайчики

В Москве открылся первый регулярный круглогодичный маршрут речного электротранспорта на Москве-реке. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин участвовали в церемонии запуска
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Каховское водохранилище превратилось в пустырь

После разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) Каховское водохранилище фактически прекратило свое существование. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее плотина ГЭС была разрушена в результате ударов ВСУ
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Каким словом можно описать вашу эмоциональную реакцию, когда вы узнали о попытка военного мятежа?
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Премия 1 миллион рублей за уничтоженный танк «Леопард» – это:
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    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Российские военные отбили атаку ВСУ в Запорожской области
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    Названы имена двух погибших из-за вооруженного мятежа вертолетчиков Кулеба пожаловался на статус Украины на саммите НАТО В Южной Корее увидели угрозу для страны из-за мятежа ЧВК «Вагнер» Байден заявил о «колоссальных проблемах» у Китая
    Минобороны показало уничтожение бронетехники ВСУ вертолетом ВКС России В НАТО собрались помочь войскам Украины занять как можно больше земли В США призвали СМИ не прикрывать взяточничество Байдена новостями про Россию Беспорядки охватили пригороды Парижа после убийства полицией подростка

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    Психолог дал советы россиянам, испытавшим стресс из-за попытки вооруженного мятежа

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    Зачем Росгвардии танки

    сторож с диппаспортом


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    решительный отказ


    Израиль разглядел в Украине поставщика оружия Ирану

    Русофобское правительство


    Финнов заставляют ненавидеть Россию

    круг верных сателлитов


    Тимофей Бордачев: Должна ли Россия опасаться Индии

    традиционные ценности


    Джомарт Алиев: Как построить новый мир

    Ошибка Вагнера


    Дмитрий Винник: Если что-то выглядит как мятеж, то это и есть мятеж

    карикатура


    Российское общество скинуло Пригожина с пьедестала

    NI: Украинские военные проходят через «сущий ад» в логистике при починке западных танков

    28 июня 2023, 12:22

    Текст: Алексей Дегтярев

    В ходе эксплуатации украинской армией военной техники США выявились ее неготовность к местным условиям и сложность, указал американский журналист Патрик Дреннан.

    Американские боевые машины нередко испытывают проблемы в полевых условиях, танки Abrams непригодны к починке во время боя, указал Дреннан в статье для National Interest.

    Для замены разбитой оптики этого танка нужно извлекать целые подсистемы машины, отправлять их на склад, расположенный потенциально за сотни миль, и заказывать подсистемы на замену, пояснил журналист, передает РИА «Новости».

    Производство Abrams может обходиться в 10 млн долларов, а Leopard 2 стоит порядка 6 млн долларов, указал он.

    Логистические проблемы в этих ситуациях делают перспективу починки «похожей на сущий ад», заключил Дреннан.

    Ранее американский журнал Military Watch рассказывал, как российский противотанковый ракетный комплекс «Корнет» успешно уничтожает западные танки.

    На Украине предложили переименовать город Запорожье
    		   
    27 июня 2023, 21:29
    Фото: AP/TASS
    Текст: Ольга Иванова

    На Украине город Запорожье предложили переименовать из-за несоответствия нормам украинского языка, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на Нацкомиссию по стандартам государственного языка на Украине.

    До 1921 года город носил название Александровск, Запорожьем его назвали так как город находится «за порогами», препятствовавшими судоходству до сооружения в 1932 году плотины Днепровской ГЭС, передает «Российская газета».

    Нынешнее название города, по мнению украинских чиновников, может «не соответствовать лексическим нормам украинского языка, в частности, касаться российской имперской политики».

    Для того, чтобы придумать новое название местным украинским властям отвели полгода.

    Ранее в Днепре (Днепропетровске) переименовали 36 улиц, названия которых связаны с Россией.

    Коментарии (55)
    Российский борт вылетел в США для вывоза дипломатов
    Захарова: Российский борт летит в США для вывоза дипломатов
    		   
    27 июня 2023, 17:15
    Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
    Текст: Ольга Иванова

    Спецборт направляется в США для того, чтобы забрать российских дипломатов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    В своем Telegram-канале она пояснила, что борт будет вывозить российских дипломатов, которым власти США предписали покинуть страну в связи с завершением трехлетнего срока пребывания. Речь идет не о высылке, а об ограничениях в работе.

    Ранее сообщалось, что группа российских дипломатов должна будет покинуть США в начале 2023 года.

    Коментарии (15)
    Кандидат в президенты США предложил ответ Вашингтона на ядерное оружие РФ в Белоруссии
    Кандидат в президенты США Кеннеди предложил вывезти ядерное оружие из нескольких стран Европы
    		   
    27 июня 2023, 20:57
    Фото: REUTERS
    Текст: Кристина Цыцура

    Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди – младший в ответ на заявление американских сенаторов, осуждающих размещение ядерного оружия в Белоруссии, призвал в качестве первого шага по деэскалации вывезти ядерное оружие США из Германии, Италии, Бельгии, Турции и Нидерландов.

    Пост с предложением политик опубликовал в Twitter (заблокирован в России – прим. ВЗГЛЯД). Он предложил заменить порочный круг эскалации миростроительством.

    В посте отмечается, что сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блументал приняли угрожающую России резолюцию из-за размещения тактического ядерного оружия в Белоруссии. Кеннеди-младший согласился с тем, что Россия должна вывезти ядерное оружие из Белоруссии, но для начала Кеннеди предложил США сделать миролюбивый шаг и убрать американские ядерные заряды из Европы.

    Ранее сообщалось, что Белоруссия получила значительную часть ядерного оружия из России.

    Коментарии (21)
    США дали согласие на вывоз из страны российских дипломатов
    США дали согласие на вывоз из страны российских дипломатов чартерным рейсом

    27 июня 2023, 21:39

    Текст: Ольга Иванова

    Вашингтон разрешил вывезти из США чартерным рейсом российских дипломатических служащих, заявил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.

    Он подчеркнул, что Вашингтон, в свою очередь, ожидает, что Россия также будет поддерживать открытыми транспортные каналы для американских дипломатов и грузов в отношении посольства в Москве, передает РИА «Новости».

    Ранее в МИД России сообщили, что спецборт направляется в США для того, чтобы забрать российских дипломатов, которым Вашингтон предписал покинуть страну из-за завершения трехлетнего срока пребывания.

    Коментарии (9)
    Минобороны Украины пообещало более масштабное наступление ВСУ
    Глава Минобороны Украины Резников: Главные события контрнаступления ВСУ еще впереди
    		   
    28 июня 2023, 08:34
    Фото: Fredrik Sandberg/EPA/ТАСС
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что «главные события» так называемого украинского контрнаступления еще впереди, но при этом никак не объяснил, что конкретно имел в виду.

    Как заявил Резников газете Financial Times, когда это произойдет, это увидят все.

    По словам Резникова, появление украинских военных в некоторых населенных пунктах на линии боевого соприкосновения не являются «главным событием» контрнаступления, а текущие результаты были лишь «предварительным просмотром» предстоящего гораздо более масштабного наступления, передает РИА «Новости».

    Как отмечает издание, Резников подтвердил, что основные воинские резервы Киева еще предстоит задействовать в контрнаступлении.

    Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью телекомпании CNN заявил, что украинским силам требуется время, чтобы показать результат в наступлении, но поколение Netflix хочет блокбастер.

    Коментарии (57)
    Орбан: Украина больше не является суверенным государством
    		   
    27 июня 2023, 14:14
    Фото: Attila Volgyi/XinHua/Global Look Press
    Текст: Ольга Иванова

    Украина больше не является суверенным государством, достижение мира теперь зависит от Вашингтона, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью германской газете Bild.

    Орбан считает, что у Украины нет ни денег, ни оружия, а воевать она может только благодаря помощи других стран, передает ТАСС.

    Также он назвал провальным сотрудничество Киева и Запада.

    «Я думаю, что то, что украинцы сражаются на передовой, а мы поддерживаем их финансово, информацией и инструментами, и они могут выиграть войну против России, – это неправильное понимание ситуации. Это невозможно», – подчеркнул Орбан.

    Он также высказал мнение, что многих жертв можно было бы избежать, если бы полноценные переговоры были проведены в начале конфликта.

    Ранее Орбан заявил, что введение санкций Евросоюзом не помогло «поставить Россию на колени» и добиться урегулирования украинского кризиса.

    Коментарии (28)
    В НАТО собрались помочь войскам Украины занять как можно больше земли
    Генсек НАТО Столтенберг: Североатлантический альянс должен помочь войскам Украины занять как можно больше земли

    27 июня 2023, 22:58

    Текст: Антон Никитин

    Североатлантический альянс должен оказывать максимальную помощь Киеву, НАТО следует обеспечить войскам Украины возможность занять как можно больше земли, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг после встречи с лидерами стран альянса в Гааге.

    Столтенберг призвал не недооценивать Россию после событий минувших выходных дней. В то же время он подчеркнул, что Североатлантический альянс должен оказывать максимальную помощь Украине, войска которой «продвигаются вперед, и чем больше земли они займут, тем сильнее будет позиция Киева на грядущих переговорах», передает ТАСС.

    Генсек НАТО также заявил, что на саммите в Вильнюсе лидеры входящих в альянс стран примут военные планы развертывания новых сил на восточном фланге, утвердят создание системы противовоздушной обороны в Прибалтике. Он объяснил эти военные приготовления необходимостью всесторонне усилить оборону и сдерживание.

    Столтенберг указал, что для финансирования всех этих усилий лидеры стран НАТО должны определить отметку в 2% ВВП в качестве минимального уровня военных расходов, а не целевого показателя.

    Ранее в Киеве призвали НАТО принять в Вильнюсе решение о вступлении Украины.

    Коментарии (30)
    Кадыров сообщил об уничтожении украинской ДРГ на границе с Белгородской областью
    Кадыров сообщил об уничтожении украинской ДРГ, пытавшейся пройти в Белгородскую область
    		   
    27 июня 2023, 16:46
    Фото: кадр из видео
    Текст: Алексей Дегтярев

    Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) пыталась прорваться в сторону двух поселков в Белгородской области, чеченские подразделения пресекли это, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    Инцидент произошел 26 июня, бойцы чеченских подразделений собрали разведданные, благодаря чему удалось обстрелять артиллерией вражескую группу в зоне ответственности, сообщил Кадыров в своем Telegram-канале.

    Он пояснил, что бойцы действовали на опережение, предотвратив попытку ДРГ прорваться к позициям, и уничтожили противника.

    Коментарии (33)
    Российская авиация разбомбила места скопления ВСУ на Ореховском направлении
    Рогов: Российская авиация сбросила авиабомбы по местам скопления войск и техники ВСУ на ореховском направлении

    28 июня 2023, 04:42

    Текст: Антон Никитин

    Российская тактическая авиация сбросила авиационные бомбы по местам скопления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ореховском направлении в Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Рогов сообщил РИА «Новости», что российская тактическая авиация сбросила авиационные бомбы по местам скопления украинских войск и сосредоточения их тяжелой техники на ореховском направлении. По имеющимся у него данным, удар был нанесен с целью срыва переброски подкреплений и резервов бронетехники наступающим группам Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Работино, которое остается под контролем российской армии.

    Накануне президент России Владимир Путин сообщил, что ВСУ только на Ореховском направлении, которое Киев считает главным направлением удара, и только за последние семь дней потеряли 280 единиц техники, в том числе 41 танк.

    Коментарии (8)
    ООН заявила о пытках украинскими силовиками десятков задержанных
    ООН обвинила украинских правоохранителей в пытках десятков задержанных гражданских

    27 июня 2023, 14:44

    Текст: Алина Власенко

    Более 40 связанных с конфликтом на Украине заключенных подвергались пыткам и сексуальному насилию, в основном в секретных центрах содержания под стражей, говорится в отчете Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

    «Среди опрошенных задержанных ... 43 человека (34 мужчины и девять женщин) предоставили информацию о пытках и жестоком обращении со стороны правоохранителей, военнослужащих и надзирателей», – говорится в докладе.

    Там же отмечается, что в основном издевательства происходят в неофициальных местах содержания под стражей, и гораздо реже – в официальных следственных изоляторах, передает РИА «Новости».

    В отчете Управления Верховного комиссара ООН подчеркивается, что число нарушений со стороны ВСУ и других силовиков значительно выросло с 24 февраля 2022 года. Так, УВКПЧ зафиксировало 75 случаев произвольного задержания гражданских лиц (17 женщин, 57 мужчин и один мальчик), «некоторые из которых также представляли собой насильственные исчезновения, в основном совершенные правоохранительными органами или вооруженными силами Украины».

    Ранее в УВКПЧ сообщили, что гражданские лица, помогавшие распределять и доставлять гуманитарную помощь на подконтрольной России территории, заключены в тюрьму на Украине за «сотрудничество с врагом».

    Коментарии (6)
    Москва обвинила Вашингтон в одержимости идеей поражения России
    Посольство РФ в Вашингтоне: США одержимы идеей нанести России стратегическое поражение
    		   
    28 июня 2023, 03:06
    Фото: Ohde/face to face/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Новые поставки продукции военного назначения Украине лишь подтверждают одержимость Соединенных Штатов идеей нанести России стратегическое поражение, говорится в комментарии посольства РФ в Вашингтоне.

    Как отметили российские дипломаты в Telegram-канале диппредставительства РФ в Вашингтоне, Соединенные Штаты предпринимают тщетные попытки победить Россию «на поле боя» руками киевских марионеток, объявляют о выделении режиму Зеленского все новых «пакетов» военной помощи.

    В посольстве подчеркнули, что очередными поставками продукции военного назначения Вашингтон лишь подтверждает одержимость идеей нанести России стратегическое поражение, для этого толкает подопечных на все более отчаянные авантюры. При этом российские дипломаты выразили уверенность, что жизни украинцев для американских властей ничего не значат.

    Накануне Пентагон объявил о выделении Украине очередного пакета военной помощи, в который вошли снаряды для комплексов противовоздушной обороны Patriot, переносные зенитные ракетные комплексы Stinger, противотанковые ракетные комплексы Javelin, боевые машины пехоты Bradley и бронемашины Stryker.

    Напомним, 22 июня российский президент Владимир Путин выразил уверенность, что западные союзники Украины решили воевать с Россией «до последнего украинца».

    Коментарии (19)
    ВСУ нанесли удар по Горловке и Лисичанску из РСЗО
    Военные наблюдатели зафиксировали удар ВСУ по Горловке и Лисичанску из РСЗО
    		   
    27 июня 2023, 22:28
    Фото: Сергей Батурин/РИА Новости
    Текст: Антон Никитин

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по городу Горловка в Донецкой народной республике и жилому сектору Лисичанска в Луганской народной республике, сообщили военные наблюдатели.

    В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили, что вооруженные формирования Украины в 20.45 нанесли удар по Калининскому району Горловки из РСЗО из района населенного пункта Нетайлово, передает ТАСС.

    Кроме того, в силовых структурах ЛНР сообщили, что украинские военные нанесли ракетный удар по жилому сектору Лисичанска, предположительно, из РСЗО HIMARS. В городе есть разрушения.

    Коментарии (18)
    ВС России сорвали три попытки ротации ВСУ на купянском направлении
    Минобороны: Российские артиллеристы за сутки сорвали три попытки ротации ВСУ в районе Кисловки, Новоселовского и Ольшан

    28 июня 2023, 05:59

    Текст: Антон Никитин

    Российские артиллеристы в течение суток сорвали три попытки ротации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенных пунктов Кисловка, Новоселовское и Ольшаны, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

    Российский офицер сообщил, что артиллерией группировки «Запад» сорваны три попытки Вооруженных сил Украины провести ротацию подразделений на передовых позициях в районе населенных пунктов Кисловка, Ольшаны и Новоселовское. По имеющихся у него данным, потери противника составили более взвода живой силы и один пикап, передает ТАСС.

    Кроме того, как сообщил начальник пресс-центра, экипажи вертолетов и самолетов нанесли 11 авиационных ударов по скоплению живой силы, вооружению, военной и специальной технике противника из состава 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ, а также по подразделениям территориальной обороны Украины.

    Зыбинский также информировал, что в ходе боевых действий на купянском направлении экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 нанес ракетно-бомбовый удар по пункту временной дислокации подразделений 103-й отдельной бригады территориальной обороны Украины в районе населенного пункта Ковшаровка.

    В свою очередь артиллеристы в ходе контрбатарейной борьбы в районе Песчаного уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) иностранного производства, а расчет САУ «Акация» уничтожил минометный расчет противника в районе населенного пункта Берестовое.

    Накануне российские военные сорвали попытку ротации личного состава ВСУ под Кременной.

    Коментарии (3)
    В США призвали СМИ не прикрывать взяточничество Байдена новостями про Россию
    Законодатель в США Боберт призвала американские СМИ не прикрывать в взяточничество Байдена новостями про Россию

    28 июня 2023, 08:43

    Текст: Александра Юдина

    Американские СМИ отдают предпочтение связанным с Россией новостям вместо того, чтобы сообщать о причастности президента США Джо Байдена к коррупции, выразила мнение член Палаты представителей Конгресса США от республиканской партии Лорен Боберт (штат Колорадо).

    В своем Twitter (запрещен в России), она указала, что «средства массовой информации хотят, как обычно, говорить о России», однако найдется «кто-нибудь, кто выйдет вперед и сообщит американскому народу о 5 млн долларов, которые Байден получил в качестве взяток», передает ТАСС.

    «Кто выйдет вперед и обсудит сообщения с угрозами, которые по WhatsApp отправлял (сын президента США) Хантер китайскому бизнесмену на случай, если он не получит деньги? Где тот смелый журналист, который расскажет это народу?» – подчеркнула Боберт.

    Отмечается, что сообщение американского законодателя было опубликовано в 23.03 по местному времени 27 июня (05.03 мск 28 июня), однако затем удалено.

    Ранее в морской разведке США заявили, что Байден с 18 июня скрывал правду о состоянии батискафа «Титан» в Атлантическом океане – ВМС США зарегистрировали взрыв батискафа еще в воскресенье, однако Байден придерживал эту новость до показаний информатора о Хантере, чтобы отвлечь внимание общественности.

    Коментарии (2)
    Трамп назвал Байдена подконтрольным Китаю
    		  
    27 июня 2023, 21:20
    Фото: AP/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что нынешнего главу страны Джо Байдена контролирует Китай.

    По словам Трампа, Байден ничего не предпринимает относительно действий Китая на Кубе. Причина того, почему он ничего не хочет делать заключается в том, что он скомпрометирован. Китай владеет им, передает РИА «Новости».

    По словам Трампа, в случае победы на выборах в 2024 году он потребует от Пекина вывезти военное и шпионское оборудование с Кубы.

    Источники американских СМИ ранее сообщили, что Китай якобы использовал военную базу на Кубе для сбора разведданных. Китай и Куба якобы заключили секретную договоренность о создании китайской базы на острове для возможного слежения за США.

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