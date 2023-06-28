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NI: Украинские военные проходят через «сущий ад» в логистике при починке западных танков
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В ходе эксплуатации украинской армией военной техники США выявились ее неготовность к местным условиям и сложность, указал американский журналист Патрик Дреннан.
Американские боевые машины нередко испытывают проблемы в полевых условиях, танки Abrams непригодны к починке во время боя, указал Дреннан в статье для National Interest.
Для замены разбитой оптики этого танка нужно извлекать целые подсистемы машины, отправлять их на склад, расположенный потенциально за сотни миль, и заказывать подсистемы на замену, пояснил журналист, передает РИА «Новости».
Производство Abrams может обходиться в 10 млн долларов, а Leopard 2 стоит порядка 6 млн долларов, указал он.
Логистические проблемы в этих ситуациях делают перспективу починки «похожей на сущий ад», заключил Дреннан.
Ранее американский журнал Military Watch рассказывал, как российский противотанковый ракетный комплекс «Корнет» успешно уничтожает западные танки.
На Украине предложили переименовать город Запорожье
На Украине город Запорожье предложили переименовать из-за несоответствия нормам украинского языка, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на Нацкомиссию по стандартам государственного языка на Украине.
До 1921 года город носил название Александровск, Запорожьем его назвали так как город находится «за порогами», препятствовавшими судоходству до сооружения в 1932 году плотины Днепровской ГЭС, передает «Российская газета».
Нынешнее название города, по мнению украинских чиновников, может «не соответствовать лексическим нормам украинского языка, в частности, касаться российской имперской политики».
Для того, чтобы придумать новое название местным украинским властям отвели полгода.
Ранее в Днепре (Днепропетровске) переименовали 36 улиц, названия которых связаны с Россией.
Российский борт вылетел в США для вывоза дипломатов
Захарова: Российский борт летит в США для вывоза дипломатов
Спецборт направляется в США для того, чтобы забрать российских дипломатов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В своем Telegram-канале она пояснила, что борт будет вывозить российских дипломатов, которым власти США предписали покинуть страну в связи с завершением трехлетнего срока пребывания. Речь идет не о высылке, а об ограничениях в работе.
Ранее сообщалось, что группа российских дипломатов должна будет покинуть США в начале 2023 года.
Кандидат в президенты США предложил ответ Вашингтона на ядерное оружие РФ в Белоруссии
Кандидат в президенты США Кеннеди предложил вывезти ядерное оружие из нескольких стран Европы
Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди – младший в ответ на заявление американских сенаторов, осуждающих размещение ядерного оружия в Белоруссии, призвал в качестве первого шага по деэскалации вывезти ядерное оружие США из Германии, Италии, Бельгии, Турции и Нидерландов.
Пост с предложением политик опубликовал в Twitter (заблокирован в России – прим. ВЗГЛЯД). Он предложил заменить порочный круг эскалации миростроительством.
В посте отмечается, что сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блументал приняли угрожающую России резолюцию из-за размещения тактического ядерного оружия в Белоруссии. Кеннеди-младший согласился с тем, что Россия должна вывезти ядерное оружие из Белоруссии, но для начала Кеннеди предложил США сделать миролюбивый шаг и убрать американские ядерные заряды из Европы.
Ранее сообщалось, что Белоруссия получила значительную часть ядерного оружия из России.
США дали согласие на вывоз из страны российских дипломатов
США дали согласие на вывоз из страны российских дипломатов чартерным рейсом
Вашингтон разрешил вывезти из США чартерным рейсом российских дипломатических служащих, заявил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.
Он подчеркнул, что Вашингтон, в свою очередь, ожидает, что Россия также будет поддерживать открытыми транспортные каналы для американских дипломатов и грузов в отношении посольства в Москве, передает РИА «Новости».
Ранее в МИД России сообщили, что спецборт направляется в США для того, чтобы забрать российских дипломатов, которым Вашингтон предписал покинуть страну из-за завершения трехлетнего срока пребывания.
Минобороны Украины пообещало более масштабное наступление ВСУ
Глава Минобороны Украины Резников: Главные события контрнаступления ВСУ еще впереди
Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что «главные события» так называемого украинского контрнаступления еще впереди, но при этом никак не объяснил, что конкретно имел в виду.
Как заявил Резников газете Financial Times, когда это произойдет, это увидят все.
По словам Резникова, появление украинских военных в некоторых населенных пунктах на линии боевого соприкосновения не являются «главным событием» контрнаступления, а текущие результаты были лишь «предварительным просмотром» предстоящего гораздо более масштабного наступления, передает РИА «Новости».
Как отмечает издание, Резников подтвердил, что основные воинские резервы Киева еще предстоит задействовать в контрнаступлении.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью телекомпании CNN заявил, что украинским силам требуется время, чтобы показать результат в наступлении, но поколение Netflix хочет блокбастер.
Орбан: Украина больше не является суверенным государством
Украина больше не является суверенным государством, достижение мира теперь зависит от Вашингтона, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью германской газете Bild.
Орбан считает, что у Украины нет ни денег, ни оружия, а воевать она может только благодаря помощи других стран, передает ТАСС.
Также он назвал провальным сотрудничество Киева и Запада.
«Я думаю, что то, что украинцы сражаются на передовой, а мы поддерживаем их финансово, информацией и инструментами, и они могут выиграть войну против России, – это неправильное понимание ситуации. Это невозможно», – подчеркнул Орбан.
Он также высказал мнение, что многих жертв можно было бы избежать, если бы полноценные переговоры были проведены в начале конфликта.
Ранее Орбан заявил, что введение санкций Евросоюзом не помогло «поставить Россию на колени» и добиться урегулирования украинского кризиса.
В НАТО собрались помочь войскам Украины занять как можно больше земли
Генсек НАТО Столтенберг: Североатлантический альянс должен помочь войскам Украины занять как можно больше земли
Североатлантический альянс должен оказывать максимальную помощь Киеву, НАТО следует обеспечить войскам Украины возможность занять как можно больше земли, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг после встречи с лидерами стран альянса в Гааге.
Столтенберг призвал не недооценивать Россию после событий минувших выходных дней. В то же время он подчеркнул, что Североатлантический альянс должен оказывать максимальную помощь Украине, войска которой «продвигаются вперед, и чем больше земли они займут, тем сильнее будет позиция Киева на грядущих переговорах», передает ТАСС.
Генсек НАТО также заявил, что на саммите в Вильнюсе лидеры входящих в альянс стран примут военные планы развертывания новых сил на восточном фланге, утвердят создание системы противовоздушной обороны в Прибалтике. Он объяснил эти военные приготовления необходимостью всесторонне усилить оборону и сдерживание.
Столтенберг указал, что для финансирования всех этих усилий лидеры стран НАТО должны определить отметку в 2% ВВП в качестве минимального уровня военных расходов, а не целевого показателя.
Ранее в Киеве призвали НАТО принять в Вильнюсе решение о вступлении Украины.
Кадыров сообщил об уничтожении украинской ДРГ на границе с Белгородской областью
Кадыров сообщил об уничтожении украинской ДРГ, пытавшейся пройти в Белгородскую область
Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) пыталась прорваться в сторону двух поселков в Белгородской области, чеченские подразделения пресекли это, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Инцидент произошел 26 июня, бойцы чеченских подразделений собрали разведданные, благодаря чему удалось обстрелять артиллерией вражескую группу в зоне ответственности, сообщил Кадыров в своем Telegram-канале.
Он пояснил, что бойцы действовали на опережение, предотвратив попытку ДРГ прорваться к позициям, и уничтожили противника.
Российская авиация разбомбила места скопления ВСУ на Ореховском направлении
Рогов: Российская авиация сбросила авиабомбы по местам скопления войск и техники ВСУ на ореховском направлении
Российская тактическая авиация сбросила авиационные бомбы по местам скопления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ореховском направлении в Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов сообщил РИА «Новости», что российская тактическая авиация сбросила авиационные бомбы по местам скопления украинских войск и сосредоточения их тяжелой техники на ореховском направлении. По имеющимся у него данным, удар был нанесен с целью срыва переброски подкреплений и резервов бронетехники наступающим группам Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Работино, которое остается под контролем российской армии.
Накануне президент России Владимир Путин сообщил, что ВСУ только на Ореховском направлении, которое Киев считает главным направлением удара, и только за последние семь дней потеряли 280 единиц техники, в том числе 41 танк.
ООН заявила о пытках украинскими силовиками десятков задержанных
ООН обвинила украинских правоохранителей в пытках десятков задержанных гражданских
Более 40 связанных с конфликтом на Украине заключенных подвергались пыткам и сексуальному насилию, в основном в секретных центрах содержания под стражей, говорится в отчете Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.
«Среди опрошенных задержанных ... 43 человека (34 мужчины и девять женщин) предоставили информацию о пытках и жестоком обращении со стороны правоохранителей, военнослужащих и надзирателей», – говорится в докладе.
Там же отмечается, что в основном издевательства происходят в неофициальных местах содержания под стражей, и гораздо реже – в официальных следственных изоляторах, передает РИА «Новости».
В отчете Управления Верховного комиссара ООН подчеркивается, что число нарушений со стороны ВСУ и других силовиков значительно выросло с 24 февраля 2022 года. Так, УВКПЧ зафиксировало 75 случаев произвольного задержания гражданских лиц (17 женщин, 57 мужчин и один мальчик), «некоторые из которых также представляли собой насильственные исчезновения, в основном совершенные правоохранительными органами или вооруженными силами Украины».
Ранее в УВКПЧ сообщили, что гражданские лица, помогавшие распределять и доставлять гуманитарную помощь на подконтрольной России территории, заключены в тюрьму на Украине за «сотрудничество с врагом».
Москва обвинила Вашингтон в одержимости идеей поражения России
Посольство РФ в Вашингтоне: США одержимы идеей нанести России стратегическое поражение
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Новые поставки продукции военного назначения Украине лишь подтверждают одержимость Соединенных Штатов идеей нанести России стратегическое поражение, говорится в комментарии посольства РФ в Вашингтоне.
Как отметили российские дипломаты в Telegram-канале диппредставительства РФ в Вашингтоне, Соединенные Штаты предпринимают тщетные попытки победить Россию «на поле боя» руками киевских марионеток, объявляют о выделении режиму Зеленского все новых «пакетов» военной помощи.
В посольстве подчеркнули, что очередными поставками продукции военного назначения Вашингтон лишь подтверждает одержимость идеей нанести России стратегическое поражение, для этого толкает подопечных на все более отчаянные авантюры. При этом российские дипломаты выразили уверенность, что жизни украинцев для американских властей ничего не значат.
Накануне Пентагон объявил о выделении Украине очередного пакета военной помощи, в который вошли снаряды для комплексов противовоздушной обороны Patriot, переносные зенитные ракетные комплексы Stinger, противотанковые ракетные комплексы Javelin, боевые машины пехоты Bradley и бронемашины Stryker.
Напомним, 22 июня российский президент Владимир Путин выразил уверенность, что западные союзники Украины решили воевать с Россией «до последнего украинца».
ВСУ нанесли удар по Горловке и Лисичанску из РСЗО
Военные наблюдатели зафиксировали удар ВСУ по Горловке и Лисичанску из РСЗО
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по городу Горловка в Донецкой народной республике и жилому сектору Лисичанска в Луганской народной республике, сообщили военные наблюдатели.
В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили, что вооруженные формирования Украины в 20.45 нанесли удар по Калининскому району Горловки из РСЗО из района населенного пункта Нетайлово, передает ТАСС.
Кроме того, в силовых структурах ЛНР сообщили, что украинские военные нанесли ракетный удар по жилому сектору Лисичанска, предположительно, из РСЗО HIMARS. В городе есть разрушения.
ВС России сорвали три попытки ротации ВСУ на купянском направлении
Минобороны: Российские артиллеристы за сутки сорвали три попытки ротации ВСУ в районе Кисловки, Новоселовского и Ольшан
Российские артиллеристы в течение суток сорвали три попытки ротации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенных пунктов Кисловка, Новоселовское и Ольшаны, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.
Российский офицер сообщил, что артиллерией группировки «Запад» сорваны три попытки Вооруженных сил Украины провести ротацию подразделений на передовых позициях в районе населенных пунктов Кисловка, Ольшаны и Новоселовское. По имеющихся у него данным, потери противника составили более взвода живой силы и один пикап, передает ТАСС.
Кроме того, как сообщил начальник пресс-центра, экипажи вертолетов и самолетов нанесли 11 авиационных ударов по скоплению живой силы, вооружению, военной и специальной технике противника из состава 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ, а также по подразделениям территориальной обороны Украины.
Зыбинский также информировал, что в ходе боевых действий на купянском направлении экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 нанес ракетно-бомбовый удар по пункту временной дислокации подразделений 103-й отдельной бригады территориальной обороны Украины в районе населенного пункта Ковшаровка.
В свою очередь артиллеристы в ходе контрбатарейной борьбы в районе Песчаного уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) иностранного производства, а расчет САУ «Акация» уничтожил минометный расчет противника в районе населенного пункта Берестовое.
Накануне российские военные сорвали попытку ротации личного состава ВСУ под Кременной.
В США призвали СМИ не прикрывать взяточничество Байдена новостями про Россию
Законодатель в США Боберт призвала американские СМИ не прикрывать в взяточничество Байдена новостями про Россию
Американские СМИ отдают предпочтение связанным с Россией новостям вместо того, чтобы сообщать о причастности президента США Джо Байдена к коррупции, выразила мнение член Палаты представителей Конгресса США от республиканской партии Лорен Боберт (штат Колорадо).
В своем Twitter (запрещен в России), она указала, что «средства массовой информации хотят, как обычно, говорить о России», однако найдется «кто-нибудь, кто выйдет вперед и сообщит американскому народу о 5 млн долларов, которые Байден получил в качестве взяток», передает ТАСС.
«Кто выйдет вперед и обсудит сообщения с угрозами, которые по WhatsApp отправлял (сын президента США) Хантер китайскому бизнесмену на случай, если он не получит деньги? Где тот смелый журналист, который расскажет это народу?» – подчеркнула Боберт.
Отмечается, что сообщение американского законодателя было опубликовано в 23.03 по местному времени 27 июня (05.03 мск 28 июня), однако затем удалено.
Ранее в морской разведке США заявили, что Байден с 18 июня скрывал правду о состоянии батискафа «Титан» в Атлантическом океане – ВМС США зарегистрировали взрыв батискафа еще в воскресенье, однако Байден придерживал эту новость до показаний информатора о Хантере, чтобы отвлечь внимание общественности.
Трамп назвал Байдена подконтрольным Китаю
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что нынешнего главу страны Джо Байдена контролирует Китай.
По словам Трампа, Байден ничего не предпринимает относительно действий Китая на Кубе. Причина того, почему он ничего не хочет делать заключается в том, что он скомпрометирован. Китай владеет им, передает РИА «Новости».
По словам Трампа, в случае победы на выборах в 2024 году он потребует от Пекина вывезти военное и шпионское оборудование с Кубы.
Источники американских СМИ ранее сообщили, что Китай якобы использовал военную базу на Кубе для сбора разведданных. Китай и Куба якобы заключили секретную договоренность о создании китайской базы на острове для возможного слежения за США.