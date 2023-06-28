На Украине захотели полностью запретить наличные для победы над коррупцией

Офис Зеленского заявил о планах Киева полностью запретить наличные на Украине

Идею полного запрета хождения наличных денег обсуждают на Украине, за счет этой инициативы планируют победить коррупцию, сообщил заместитель главы офиса президента Украины Ростислав Шурма на конференции Ukraine Recovery Conference в Лондоне.

Издание «КП на Украине» со ссылкой на Шурму пишет, что власти Украины обсуждают возможность отказа от наличных на Украине, чтобы стать первой полностью cashless экономикой (без наличных денег – прим. ВЗГЛЯД), передает ТАСС.

По словам чиновника, дискуссия еще ведется, поскольку такие действия могут стать «нарушением прав человека», но власти Украины считают, что таким образом искоренят коррупцию в стране. Шурма заявил, что скоро будет представлена дорожная карта «будет ли Украина это делать или нет». Он считает, что решение будет положительным.

Между тем президент украинского аналитического центра Александр Охрименко считает, что «Шурма просто сказал глупость», а взятки на Украине давно дают через офшоры. Также он подчеркнул, что сейчас на Украине около 40% расчетов осуществляются в наличной форме.

Ранее вице-премьер Италии заявил, что для вступления Украины в ЕС нужно победить коррупцию в стране.