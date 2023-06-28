Посол Украины в Турции: Боевики «Азова» в Турции получают 728 долларов в сутки и просят оплатить отдых их семьям

В мае в украинский МИД было направлено прошение о продлении на 90 дней выплат находящимся в Турции участникам националистического батальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в России) суточных и средств на аренду жилья, следует из запроса посла Украины в Турции Василия Боднара.

В письме посла указана просьба согласовать продление превышения ими суммы суточных расходов (62 доллара США) и предельной суммы расходов на наем жилого помещения за сутки (120 долларов США) до 248 и 480 долларов США соответственно, на 90 суток с 1 июня 2023 года, передает РИА «Новости».

Также Боднар обозначил просьбу ио командира 36-й бригады морской пехоты Сергея Волынского (позывной «Волына»), побывавшего в российском плену, и Дениса Прокопенко (позывной «Редис») организовать выезд на отдых в Турцию их родственников за счет государства.

Как отметил представитель российских силовых структур, киевские власти «активно обхаживают» Волынского, в то время как из нескольких тысяч обычных бойцов 36-й бригады они вернули из плена не больше 15 человек.

Кроме того, в письме Боднара отмечено, что в Турции вышеуказанные военнослужащие намерены поднять вопросы об организации для их близких родственников, которые получили серьезные психологические травмы, оздоровительно-реабилитационных мероприятий в Турции сроком до 12 суток за счет государства.