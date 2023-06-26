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Мишустин призвал к консолидации общества вокруг президента
Премьер-министр Мишустин заявил о необходимости консолидации общества вокруг президента
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Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о необходимости консолидации общества вокруг президента России.
Мишустин на совещании с вице-премьерами заявил об особенной важности консолидации всего общества, необходимости действовать вместе, одной командой, и сохранять единство всех сил, сплотившись вокруг президента. Он также призвал принимать выверенные совместные решения для эффективного выполнения задач, которые поставлены главой государства, передает РИА «Новости».
Премьер отметил, что Россия переживает важный период своей истории, противостоит практически всей военной, экономической, информационной машине Запада. По его словам, по сути, идет борьба за право выбирать собственный путь исходя из национальных интересов на благо своего народа.
Мишустин также констатировал, что страна столкнулась с очевидным вызовом – была совершена попытка дестабилизировать внутреннюю ситуацию в России. При этом премьер обратил внимание, что все члены правительства во время попытки дестабилизации ситуации в России находились на своих рабочих местах, работали четко и слаженно под руководством президента, сохраняли стабильность ситуации на всех уровнях, чтобы не допустить усугубления обстановки и защитить граждан от всех возникающих возможных угроз.
Накануне главы муниципальных образований выступили в поддержку президента России Владимира Путина во время военного мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как отсутствие поддержки мятежа в российском обществе вынудило Пригожина отказаться от военной авантюры.
Рогов рассказал, почему ВСУ не воспользовались мятежом Пригожина
Рогов: Наши бойцы мужественно сдерживали фронт и переживали за ситуацию в тылу
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Противник рассчитывал, что мятеж продлится в России не одни сутки, и он успеет перейти в широкомасштабное наступление. Однако его планам не суждено сбыться. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, комментируя обстановку на Запорожском направлении фронта.
«Во время попытки вооруженного мятежа я постоянно был на связи с ребятами на линии боевого соприкосновения на Запорожском направлении. Все они героически держались и переживали за то, что происходит в тылу, в «большой России», – сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Мы ведь прекрасно понимаем, как любые проблемы в тылу могут сказаться на фронте. Кроме того, бойцы и местные жители искренне переживали за свою Родину и боялись ее потерять. Причем я получал от них не просто слова поддержки, а целые видеоролики, чтобы я выложил их у себя в Telegram-канале. В общей сложности жители региона и военнослужащие прислали больше полутысячи видеозаписей и, конечно, все их опубликовать я не смог просто физически», – добавил он.
«Что касается обстановки на фронте, бои там были средней интенсивности. Противник не воспользовался ситуацией в первые сутки. Судя по всему, они надеялись, что мятеж не удастся подавить так быстро, и готовились к активной фазе своего контрнаступления в воскресенье – понедельник», – отметил собеседник.
«Вместе с тем на Запорожском направлении вчера началась перегруппировка подразделений ВСУ. По сути, они вскрыли свои позиции в тылу. Конечно, этим воспользовались наши артиллерия и ВКС, были нанесены удары по складам с оружием и боеприпасами, а также по местам расположения личного состава. Противник допустил оплошность, расслабившись и обрадовавшись нашим проблемам», – рассказал Рогов.
«Кроме того, в районе Гуляйполя уже появились первые группы военнослужащих ВСУ, которые готовились для основного удара контрнаступления. Это говорит о том, что резерв живой силы иссякает в обычных подразделениях противника и требуется пополнение», – заключил он.
Ранее стало известно, что российские военные отразили атаки противника на Южно-Донецком и Запорожском направлениях, уничтожив танки, броневики и живую силу. Об этом сообщил руководитель пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.
На Запорожском направлении гаубичной артиллерией нанесено поражение технике и живой силе противника. Уничтожен пикап с националистами в районе Новоданиловки, гаубица «Мста-Б» в районе Белогорья и американская гаубица М777 в районе Новоселовки, минометный расчет в районе Малой Токмачки.
Российские вертолеты уничтожили БМП, боевые бронированные машины и места скопления боевиков в районе Новоданиловки, а барражирующим боеприпасом «Ланцет» российские военные уничтожили САУ в районе Каменского. Чехов уточнил, что на участке Южно-Донецкого направления российские силы уничтожили свыше 50 украинских боевиков, а также семь боевых бронированных машин.
Накануне врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что обстановка в регионе остается стабильной, все службы продолжают работу в штатном режиме, рубежи надежно защищены российскими военными.
Напомним, в ночь на субботу штаб ЮВО был захвачен силами ЧВК «Вагнер», около здания была выставлена бронетехника. Попытку мятежа осудили в российском обществе. К вечеру субботы ситуацию удалось урегулировать, глава ЧВК Евгений Пригожин принял решение развернуть свои колонны, вывести подразделения из Ростова-на-Дону и вернуть их в полевые лагеря.
Ходаковский описал, как увидел ад внутри Пригожина
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Замначальника управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский рассказал случаи, которые позволили ему понять, что за ад внутри главы ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина.
Так, в своем Telegram-канале он рассказал, что общался с Пригожиным всего раз по телефону, тогда он не смог получить никакой информации о главе ЧВК, как о человеке. Но когда началась «кампания с вербовкой зеков», Ходаковский понял о Пригожине гораздо больше.
«Случилась история, когда на совещании Пригожин начал требовать вводить в строй по тысячу зэков в день, а менеджер ЧВК, отвечавший за проект, возразил, что триста человек – это потолок. Менеджер рассуждал трезво, исходя из реальной оценки возможностей, – но всесильному хозяину ответ не понравился, и личка Пригожина тут же скрутила парня и избила до полусмерти», – написал замначальника управления Росгвардии по ДНР.
Он добавил, что менеджера удалось вывезти, «вскоре тот, придя в себя, перебрался воевать в сорок пятую бригаду ВДВ».
«Этот случай сказал мне все: я составил приблизительный психопортрет Пригожина, и в каждом кабинете начал предупреждать о растущей угрозе. Мне было понятно, что человек с такими замашками служит только своим интересам. Помню, несколько месяцев назад в разговоре с Димой Стешиным я делился своим мнением о ситуации с Вагнером и вероятных последствиях, причем, само ЧВК не вызывало у меня опасения – опасения вызывал Пригожин и то, как он мог использовать ЧВК», – рассказал Ходаковский.
Он отметил, что «всегда ежился, когда видел, как фигуру Пригожина возводят на пьедестал».
«То он строит церковь и его восхваляют за это, то он против коррупции и бездарности... При этом было совершенно понятно, что содержит компанию он не на свои и получает все, что ни потребует. Описывают случай: замкомандующего ВДВ задолго до выплескивания конфликта Пригожина и МО в эфир стоял, как школьник, у его стола с утвержденными заявками на поставки вооружения, и ждал, когда Пригожин ознакомится. Отпуская генерала, Пригожин сунул ему глумливый шеврон с надписью «Свиные войска» и сказал: на, отдай своему начальнику... Этот эпизод тоже лег в мое понимание личности Пригожина и природы его конфликта с военными, где высокомерие, как черта характера, тоже сыграло свою роль», – продолжил Ходаковский.
Он заключил, что «понял, что там за ад внутри этого человека, и понял, что нас в итоге ожидает».
Ранее Ходаковский заявил, что большая часть состава «Вагнера» не была посвящена в планы командования: бойцам сказали, что их перебрасывают на защиту Белгородской области.
Напомним, штаб ЮВО был захвачен силами «Вагнера» ночью, около здания стоит бронетехника. В отношении главы ЧВК Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело. В ФСБ призвали бойцов не выполнять приказы Пригожина.
Президент России Владимир Путин в обращении призвал граждан России отбросить распри в период спецоперации, заявив, что судьба страны в данный момент требует единения всех сил.
Эксперт рассказал, как попытка мятежа повлияет на статус ЧВК
Эксперт Рожин: Необходимо разработать нормативную базу, регламентирующую деятельность ЧВК
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ЧВК и добровольческие подразделения стали значимым инструментом государственной военной политики. Поэтому крайне важно разработать правовые основы их функционирования, государственного регулирования и контроля за их деятельностью. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военный эксперт Борис Рожин, комментируя сложившуюся в России ситуацию с ЧВК и добровольческими подразделениями.
«С моей точки зрения, когда речь идет о встраивании частных военных компаний в государственную систему, то сама их концепция не отбрасывается, но требует определенной доработки. Можно говорить, что сейчас перед государством стоит две самые главные задачи: с одной стороны, обезопасить себя от подобных мятежей в будущем, а с другой, дать социальные гарантии и выстроить систему обеспечения ЧВК и добровольцев», – сказал военный эксперт Борис Рожин.
«Сегодня проблема во многом заключается в том, что у нас до сих пор отсутствует правовое регулирование деятельности ЧВК. Вместе с тем, уже есть информация о том, что Государственная Дума планирует плотно заняться этим вопросом в рамках осенней сессии. Проект закона, конечно, предстоит доработать с учетом состоявшейся накануне попытки мятежа», – отметил он.
«Парламентариям необходимо будет определить права и обязанности ЧВК и добровольческих объединений. Все же прекрасно понимают, что это не просто частная лавочка. Все они так или иначе аффилированы с государством, снабжаются в том числе из ресурсов Министерства обороны боеприпасами, техникой, ГСМ», – рассуждает эксперт.
«Я глубоко убежден, что запрещать ЧВК и добровольческие подразделения в стране нельзя. Частные военные компании широко используются в Африке и других странах для того, чтобы обеспечивать российскую позицию и очерчивать зону нашего влияния. Кроме того, специальная военная операция дала большой подъем добровольческому движению и активизировала процессы их встраивания в систему обеспечения безопасности страны», – полагает Рожин.
«Можно констатировать, что такие объединения стали инструментом в руках государства, а значит, должен быть создан правовой режим их работы и обеспечен определенный контроль за их деятельностью. Частично эти процессы мы видим уже сейчас, на основе подписания частью личного состава контрактов с оборонным ведомством», – указал собеседник.
«Я думаю, когда заключенные вчера договоренности будут полностью выполнены, мы увидим постепенные изменения внутри действующих частных военных компаний и добровольческих подразделений, а также в части их взаимодействия с государством», – заключил он.
Вечером 24 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, после переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко, принял решение развернуть свои колонны, вывести подразделения из Ростова и вернуться в полевые лагеря. В Кремле сообщили, что дело в отношении Пригожина будет прекращено, сам он отправится в Белоруссию.
Напомним, штаб ЮВО был захвачен силами «Вагнера» ночью, около здания была выставлена бронетехника. В отношении главы ЧВК Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело. Попытку мятежа осудили в российском обществе.
Стоит отметить, что во время самого мятежа главы городов со всей России выступили в поддержку президента Владимира Путина. Так, мэр Йошкар-Олы Евгений Маслов заявил, что Россия должна стоять единым фронтом в борьбе с врагом. Мэр Сургута Андрей Филатов заявил о необходимости сплотиться вокруг защиты Родины и вокруг главы государства.
Мэр Саратова Лада Мокроусова подчеркнула, что в тяжелое для страны время народ должен быть един. Глава Миасса Егор Ковальчук назвал разжигание внутренних конфликтов недопустимым. Мэр Иркутска Руслан Болотов подчеркнул, что разжигать конфликты среди патриотов немыслимо и недопустимо.
Также во время «марша» «Вагнера» представители НАТО провели неформальные переговоры с Минобороны РФ, заверив, что не имеют отношения к решению Пригожина, пишет La Repubblica. В переговорах приняли участие президент США Джо Байден и главы ведущих европейских государств и правительств, за исключением премьер-министра Италии Джорджи Мелони.
В свою очередь Михаил Подоляк – советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского – высказал разочарование решением основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина покинуть территорию штаба Южного военного округа и Ростов-на-Дону.
Подоляк на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) назвал выбор Пригожина «феноменальным». По мнению советника главы офиса президента Украины, основателю ЧВК якобы почти удалось «свести на нет» руководство России, «взять под контроль центральную власть», «дойти до Москвы». «И вдруг... отступаете», – указал он.
Эксперт: По мере развития ситуации с мятежом Пригожин только терял сторонников
Политолог Линдигрин: Пригожин проиграл информационную войну и оказался в изоляции
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Евгений Пригожин не получил общественную поддержку, в том числе из-за своих попыток манипуляций общественным мнением. А поддержка его действий президентом официальным Киевом окончательно дала понять, кто пытался извлечь выгоду от мятежа ЧВК «Вагнер», сказала газете ВЗГЛЯД политолог Наталья Линдигрин.
«Пригожин, среди прочего, проиграл информационную войну и оказался в изоляции. «Вагнеровцы» сами вчера признавались, что не знали истинной цели этой поездки. А узнав, отказывались от участия. По мере развития ситуации Пригожин только терял сторонников, от причастности к мятежу дистанцировались как нынешние, так и бывшие бойцы его ЧВК», – отметила Наталья Линдигрин, гендиректор АНО «Институт региональных проблем».
«Не прибавляло Пригожину сторонников и разоблачение его видео про якобы нанесенные авиаудары по расположению ЧВК. А уж когда его действия поддержал Зеленский, думаю, всем, даже самым преданным его бойцам, стало понятно, на чьи интересы на самом деле работает этот поход», – напомнила собеседница.
«Кстати, в это же время демонстрация поддержки и единения вокруг президента страны буквально зашкаливала – это явствовало из соцсетей и комментариев простых граждан в интернете. Также в поддержку власти выступили политические партии, главы регионов, общественники, депутаты, культурные деятели», – напомнила аналитик.
«Если говорить о том, на каком расстоянии от Москвы остановились военизированные отряды, то, думаю, надо опять вспомнить о фальсификациях, в которых уже были замечены «пригожинцы». Поэтому сейчас любая информация, исходящая от них, не вызывает доверия. В том числе и о том, что они были якобы в 200 км от Москвы», – заметила эксперт.
«История России знает не одну гражданскую войну, и их последствия всегда были трагическими. Считаю, что у нас в генах жесткое неприятие братоубийства и всяческих мятежей. Истинный патриот и гражданин своей страны, осознающий, каким может быть результат таких действий, никогда на это не решится и не поддержит», – указала она.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин выпустил ролик, на котором были показаны якобы последствия ракетно-бомбовых авиаударов ВС РФ по «тыловым лагерям» его подразделения. Эти обвинения, в частности, были использованы им как предлог для организации военного мятежа. Центр общественных связей ФСБ сообщил, что распространяемая информация в соцсетях от имени Пригожина об ударах по частям «вагнеровцев» не соответствует действительности и является провокацией.
Отсутствие поддержки мятежа со стороны российского общества вынудило Пригожина отказаться от военной авантюры. Между ним и властями РФ при посредничестве официального Минска была достигнута договоренность, что ЧВК «Вагнер» уйдет в свои полевые лагеря, а сам Пригожин уедет в Белоруссию (и это лично гарантировал президент России).
Бойцы из ЧВК «Вагнер» с учетом их заслуг на фронте не будут подвергаться преследованию, а те из них, кто не участвовал в «походе» Пригожина, смогут подписать контракты с Минобороны РФ.
Эксперт: Пригожин инсценировал обстрелы ЧВК и поддержку своих действий ростовчанами
Политолог Григорьев: Жители Ростова-на-Дону критиковали Пригожина за мятеж
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Фальшивка Евгения Пригожина о якобы авиаударе ВС РФ по базе ЧВК «Вагнер» породила недоверие российского общества и к произошедшей попытке мятежа в целом. Впрочем, Россия не поддержала бы мятеж в любом случае, сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты РФ Максим Григорьев.
«Необходимо признать, что работа с медиаресурсами у Пригожина велась на достаточно высоком уровне. Он позиционировался как человек, «рубящий» правду, пусть даже и не всегда приятную для населения. Что якобы только ему можно верить. И этим он вызывал определенные симпатии и поддержку в обществе», – отметил Максим Григорьев, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан, директор Некоммерческого фонда исследования проблем демократии.
«Однако недавний материал о якобы ударе ВС РФ по базе «Вагнера» резко отличался по содержанию от остального его контента. Для людей, которые хоть что-то понимают в военном деле, этот ролик Пригожина выглядел явно неубедительно. Например, когда он рассказывал о своих потерях при штурме Артемовска, Пригожина ничего не удержало от демонстрации тел убитых бойцов ЧВК «Вагнер». А в этот раз он не показал ни одного убитого. И это, конечно, сразу вызвало вопросы», – указал эксперт.
«Кроме того, при авиаударе разрушения существенно больше, чем показано в ролике у Пригожина. К тому же, наносить удар по лесу, где практически ничего нет, просто глупо. А на видео нет ни блиндажей, ни землянок. Потому дальнейшие его действия, начатые под таким сомнительным предлогом, тоже не вызвали доверия в обществе и поставили под вопрос всю логику этого «марша». Впрочем, наш народ не поддержал бы мятеж в любом случае, кто и по каким бы причинам его ни поднимал», – пояснил собеседник.
«То же самое касается и якобы его поддержки в Ростове. Во время этого мятежа я общался онлайн с членами ОП Ростовской области, поэтому обладаю полной информацией, что там происходило. Практически никакой поддержки у «Вагнера» не было, за исключением единичных случаев. Большинство местных жителей, в том числе – членов ОП – подходили к бойцам и укоряли их за мятеж, говорили: «Враг не здесь». Вовремя сделанное заявление президента по поводу происходящего только укрепило ростовчан в своей позиции», – подчеркнул аналитик.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин выпустил ролик, на котором показаны последствия якобы ракетно-бомбовых авиаударах ВС РФ по «тыловым лагерям» его подразделения. Пригожин заявил, что 25 тыс. его бойцов идут «разбираться», а уже утром он заявил о контроле военных объектов Ростова-на-Дону. По информации очевидцев, вооруженные люди в военной форме без опознавательных знаков перекрыли проезды к штабу Южного военного округа.
Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса РФ по факту организации вооруженного мятежа. Центр общественных связей ФСБ сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ударах по частям «вагнеровцев» не соответствует действительности и является провокацией.
Президент России Владимир Путин в экстренном обращении отметил, что страна столкнулась с предательством. Он назвал действия ЧВК «Вагнер» ударом в спину. По его словам, непомерные амбиции и личные интересы привели к измене. Президент заверил, что те, кто сознательно встал на путь предательства, ответят перед законом и народом. В поддержку президента выступили главы российских регионов и руководители ветвей власти.
Отсутствие поддержки мятежа со стороны российского общества вынудило Пригожина отказаться от военной авантюры. Между ним и властями РФ при посредничестве официального Минска достигнута договоренность, что ЧВК «Вагнер» уйдет в свои полевые лагеря, а сам Пригожин уедет в Белоруссию (и это лично гарантировал президент России).
Кроме того, бойцы из ЧВК «Вагнер» с учетом их заслуг на фронте не будут подвергаться преследованию, а те из них, кто не участвовал в «походе» Пригожина, смогут подписать контракты с Минобороны РФ. После этого ЧВК «Вагнер» отказались от продолжения мятежа.
Стало известно о продолжении расследования уголовного дела в отношении Пригожина
Источник в Генпрокуратуре заявил о продолжении расследования уголовного дела в отношении Пригожина
Уголовное дело об организации вооруженного мятежа в отношении создателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина не прекращалось, заявил близкий к Генпрокуратуре источник.
«Расследование продолжается», – сказал источник ТАСС.
Между тем, по данным RT, официального постановления о прекращении дела против Пригожина нет.
Для прекращения уголовного дела необходимо постановление следователя следственного управления ФСБ России или Главной военной прокуратуры.
Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что дело против Пригожина будет прекращено.
Китай выразил поддержку России в связи с ситуацией с ЧВК «Вагнер»
МИД: Китай выразил поддержку руководству России в связи с событиями 24 июня
Пекин выразил поддержку мер российских властей по стабилизации внутренней ситуации в связи с событиями 24 июня, сообщает пресс-служба МИД России.
Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко в ходе рабочей поездки в Пекин встретился с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом и провел плановые консультации с замглавы МИД КНР Ма Чжаосюем. Дипломаты обсуждали вопросы, связанные с выполнением задач по продвижению двустороннего сотрудничества, поставленных президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в ходе переговоров в конце марта.
«Стороны высоко оценили текущее состояние российско-китайских отношений, подтвердив готовность к совместной работе по их последовательному укреплению», – говорится в сообщении на сайте МИД России.
Одновременно Пекин выразил поддержку усилиям российских властей по стабилизации ситуации в стране в связи с событиями 24 июня и подтвердил заинтересованность в укреплении сплоченности и дальнейшем процветании России.
Напомним, в субботу штаб ЮВО был захвачен силами ЧВК «Вагнер», но после переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко основатель ЧВК Евгений Пригожин заявил, что решил развернуть свои колонны и вернуться в полевые лагеря согласно плану. Президент Владимир Путин выразил Лукашенко благодарность за проделанную работу.
В Кремле сообщили, что уголовное дело в отношении Пригожина по факту призыва к вооруженному мятежу будет прекращено, а сам основатель ЧВК «Вагнер» отправится в Белоруссию.
Лукашенко утром поговорил с Путиным
Утром в воскресенье президент Белоруссии Александр Лукашенко вновь поговорил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным.
Как сообщает Telegram-канал «Пул первого», после Путина Лукашенко поговорил по телефону с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Обсудили международную обстановку, ситуацию в регионе и белорусско-казахстанские отношения.
Напомним, в субботу штаб ЮВО был захвачен силами ЧВК «Вагнер», но после переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко основатель ЧВК Евгений Пригожин заявил, что решил развернуть свои колонны и вернуться в полевые лагеря согласно плану. Президент Владимир Путин выразил Лукашенко благодарность за проделанную работу.
Попытка мятежа в России станет основной темой встречи глав МИД ЕС
Главы МИД Евросоюза обсудят в Люксембурге последствия попытки мятежа в России
Основной темой плановой ежемесячной встречи министров иностранных дел стран-членов Евросоюза в понедельник в Люксембурге станут последствия попытки мятежа в России, сообщил премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо.
«Ситуация в России … окажется в центре дискуссии глав МИД Евросоюза в Люксембурге», – сказал он, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что представители Североатлантического альянса в субботу провели неформальные переговоры с Министерством обороны России, заверив, что не имеют отношения к ситуации с ЧВК «Вагнер».
Напомним, в субботу штаб ЮВО был захвачен силами ЧВК «Вагнер», но после переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко основатель ЧВК Евгений Пригожин заявил, что решил развернуть свои колонны и вернуться в полевые лагеря согласно плану. Президент Владимир Путин выразил Лукашенко благодарность за проделанную работу.
Руководитель Комитета семей воинов Отечества: Мы показали свою сплоченность
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Те, кто рассчитывал на бунт в российском обществе, ушли ни с чем, заявила руководитель Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова.
«Вчера мы показали свою сплоченность, стойкость и собранность – в этом наша сила! Те, кто рассчитывал на бунт в гражданском обществе, на то что можно раскачать нас через низкие, циничные манипуляции – ушли ни с чем. Не получилось. Излишняя самоуверенность подвела. Мы оказались сильнее и мудрее. Но это был урок! И он требует работы над ошибками», – приводятся ее слова в Telegram-канале комитета.
Она также добавила, что «вчера, выполняя задачи, боевые задачи, погибли наши летчики. Можно долго спорить, оценивать правильно или нет был дан приказ, но их это уже не вернет».
Напомним, в субботу штаб ЮВО был захвачен силами ЧВК «Вагнер», но после переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко основатель ЧВК Евгений Пригожин заявил, что решил развернуть свои колонны и вернуться в полевые лагеря согласно плану. Президент Владимир Путин выразил Лукашенко благодарность за проделанную работу.
В Кремле сообщили, что уголовное дело в отношении Пригожина по факту призыва к вооруженному мятежу будет прекращено, а сам основатель ЧВК «Вагнер» отправится в Белоруссию.
Путин рассказал о постоянном контакте с предприятиями ОПК
Президент России Владимир Путин в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил, что находится в постоянном контакте с предприятиями оборонно-промышленного комплекса, чтобы понять, чего еще не хватает для нужд спецоперации.
«Есть и совещания, и встречи, переговоры по телефону, обсуждения вопросов, связанных с производством, которое налаживается, оборонно-промышленного комплекса, с директорами предприятий, руководителями компаний, с теми, кто применяет эти силы и средства, эти средства технические, эти вооружения. Говорим об их эффективности, говорим о том, где и в чем еще нужно поработать, где и чего не хватает. Говорим о том, как, какими путями, какими шагами, темпом каким нужно наращивать усилия», – приводит его слова РИА «Новости».
Кроме того, Путин заявил, что уделяет первостепенное внимание вопросам СВО. Президент подчеркнул, что с этого начинается и заканчивается его день.
Также он отметил, что наращивание темпов и объемов производства вооружений для нужд спецоперации не должно идти в ущерб социальным обязательствам перед гражданами.
«Безусловно, всегда говорим о финансовом обеспечении, с тем, чтобы производство вооружения, техники шло должным темпом и в нужном объеме, нужного качества, и в то же время, чтобы мы выполняли все свои социальные обязательства перед страной, перед людьми, чтобы мы могли решать социальные задачи», – сказал Путин.
Напомним, вице-премьер России – глава Минпромторга Денис Мантуров ранее заявлял, что предприятия российского оборонно-промышленного комплекса почти полностью выполняют гособоронзаказ.
В НАТО сочли мятеж ЧВК «Вагнер» внутренним делом России
Столтенберг заявил, что НАТО считает произошедшие в субботу в России события ее внутренним делом
НАТО считает последние события в России ее внутренним делом, но по-прежнему следит за ситуацией, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в Вильнюсе на пресс-конференции.
Генсек НАТО заявил, что ситуацию в России в альянсе изучают и мониторят, но считают, что это внутреннее дело Москвы, передает ТАСС.
Напомним, в субботу штаб ЮВО был захвачен силами ЧВК «Вагнер», но после переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко основатель ЧВК Евгений Пригожин заявил, что решил развернуть свои колонны и вернуться в полевые лагеря согласно плану. Президент Владимир Путин выразил Лукашенко благодарность за проделанную работу.
В Кремле сообщили, что уголовное дело в отношении Пригожина по факту призыва к вооруженному мятежу будет прекращено, а сам основатель ЧВК «Вагнер» отправится в Белоруссию.
Оперштаб Орловской области снял ограничения и повышенные меры безопасности
Оперативный штаб Орловской области снял введенные ранее ограничения и повышенные меры безопасности, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
В своем Telegram-канале он рассказал, что ситуация в регионе находится на постоянном контроле правоохранительных органов.
Также Клычков подчеркнул, что в регионе полностью спокойная и стабильная обстановка. Накануне без единых происшествий прошли выпускные вечера.
Напомним, в субботу штаб ЮВО был захвачен силами ЧВК «Вагнер», но после переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко основатель ЧВК Евгений Пригожин заявил, что решил развернуть свои колонны и вернуться в полевые лагеря согласно плану. Президент Владимир Путин выразил Лукашенко благодарность за проделанную работу.
В Кремле сообщили, что уголовное дело в отношении Пригожина по факту призыва к вооруженному мятежу будет прекращено, а сам основатель ЧВК «Вагнер» отправится в Белоруссию.
ЧВК запретили заключать контракты с осужденными
Госдума: Принята процедура, запрещающая заключать ЧВК контракты с осужденными
Находящиеся под приговором не смогут больше заключать контракты с ЧВК, только с Минобороны, заявил председатель комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников.
По словам Крашенинникова, те, кто находится под приговором, смогут заключать контракт на службу только с Министерством обороны. Он подчеркнул, что эта часть функций у ЧВК ушла, передает «Интерфакс».
Эксперт Борис Рожин рассказал газете ВЗГЛЯД, что будет с российскими ЧВК.
Эмир Катара выразил поддержку Москве в связи с попыткой мятежа в России
Президент Владимир Путин провел телефонный разговор с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани, который выразил поддержку действий властей России в связи с попыткой мятежа 24 июня, сообщила пресс-служба Кремля.
Также стороны отметили высокий уровень российско-катарского сотрудничества. Лидеры подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении отношений в различных сферах. Была дана позитивная оценка итогам состоявшегося на прошлой неделе визита в Россию Председателя Совета министров, Министра иностранных дел Катара Мухаммеда Бен Абдельрахмана Аль Тани, говорится на сайте Кремля.
В свою очередь Путин поздравил Тамима Бен Хамада Аль Тани с 10-летней годовщиной восшествия на престол, а также с наступающим праздником Курбан-байрам.
Ранее страны НАТО сочли мятеж ЧВК «Вагнер» внутренним делом России.