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Мэры поддержали президента во время острой фазы мятежа Пригожина
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Главы муниципальных образований выступили в поддержку президента России Владимира Путина во время военного мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.
Так, мэр города Йошкар-Ола Республики Марий Эл Евгений Маслов заявил, что Россия должна стоять единым фронтом в борьбе с врагом. Он назвал внутренний раскол недопустимым. «Мы, граждане Российской Федерации, должны быть вместе, должны быть крепкой стеной во главе с нашим главнокомандующим. Верю, победа будет за нами!» – написал он.
В свою очередь глава городского округа Саранск Игорь Асабин разместил на своей странице видеообращение президента России Владимира Путина. «Саранск с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным! В единстве наша сила, главная задача – Победа!» – написал он.
Мэр Саратова Лада Мокроусова подчеркнула, что в тяжелое для страны время народ должен быть един. «Саратовцы с одинаковой болью воспринимают гибель бойцов российской армии и ЧВК «Вагнер», которые защищают честь страны в борьбе с украинскими боевиками. Горожане гордились взятием Соледара и Артемовска, гордились своими защитниками. (…) Сегодня мы должны объединиться вокруг нашего национального лидера – Владимира Путина. Нет никаких сомнений, что верховный главнокомандующий наведет порядок. Враг будет побежден! Победа будет за нами!» – заявила она.
Глава Калуги Дмитрий Денисов со своей стороны согласился со словами президента о том, что произошедшее является ударом в спину. «Только вместе мы способны справиться с угрозами. И все мы, дорогие калужане, должны сплотиться и поддержать нашу страну и нашего президента!» – подчеркнул он.
Глава Миасса Егор Ковальчук назвал разжигание внутренних конфликтов недопустимым. По его словам, бойцам на передовой необходимо знать, что дома все спокойно. «Во все времена наша страна отличалась патриотизмом, единством духа и преданностью общим целям. Сегодня как никогда важно об этом помнить и продолжать верить в Отечество, сплотиться вокруг президента. Нельзя предавать память и подвиг тех, кто отдал свои жизни за нашу мирную, свободную жизнь!» – заявил он.
Мэр города Иркутска Руслан Болотов подчеркнул, что разжигать конфликты среди патриотов немыслимо и недопустимо. «Мы живем в сильном государстве с сильным лидером. Нет сомнений, что будет наведен порядок. Иркутск вместе со своим президентом Владимиром Владимировичем Путиным!» – написал он.
Главы Ханты-Мансийска, Нижневартовска, Сургута и других городов Югры также поддержали президента Путина.
Так, мэр Сургута Андрей Филатов заявил о необходимости сплотиться вокруг защиты Родины и вокруг главы государства. «Это сегодня и есть патриотизм. Все остальное – это предательство народа, страны, себя», – написал он.
«Сейчас, когда наша страна проходит период тяжелейших испытаний, борется за жизнь, за будущее – как никогда важно сплотиться вокруг нашего национального лидера, президента России – верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина», – заявил в свою очередь мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин.
Мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко назвал раскол внутри России недопустимым в период, когда страна сражается со всей военной и экономической мощью НАТО. «Сейчас как никогда важно объединиться вокруг лидера нашего государства!» – подчеркнул он.
Глава Кургана Елена Ситникова заявила, что любые призывы к разобщению сейчас недопустимы, а любое предательство – преступно. «Курган вместе с президентом! Вместе со всей страной!» – написала она.
Глава Шадринска (Курганская область) Антон Мокан напомнил жителям города, как важно не поддаваться на провокации. «Глава государства призвал нас к единству, консолидации и ответственности. Шадринск вместе с президентом России!» – написал он.
Напомним, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин после переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко решил развернуть свои колонны и вернуться в полевые лагеря. Президент Владимир Путин выразил Лукашенко благодарность за проделанную работу.
В Кремле сообщили, что дело в отношении Пригожина будет прекращено, а сам основатель ЧВК «Вагнер» отправится в Белоруссию.
Военные корреспонденты и эксперты оценили действия Пригожина
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Удар в спину остается ударом в спину, несмотря на причины его побудившие, использование недостатков армии, как оправдания для вооруженного мятежа является государственной изменой и работой на врага, заявили военкоры и эксперты.
Военкор Евгений Поддубный написал в Telegram-канале, что мятеж – не «поход справедливости», а классическая попытка военного переворота, под популистскими лозунгами.
«Сейчас нет стороны Пригожина или Шойгу. Есть попытка вооруженного свержения действующей власти. И сторона может быть только одна – законно избранная власть», – считает военкор.
Александр Руденко задал вопрос, если из-за действий ЧВК «Вагнер» противник «попрет» по всем направлениям и эта попытка окажется удачной, то кого будет обвинять Пригожин.
«Может быть, вначале надо было решить проблему с внешним врагом, а потом решать уже насущные проблемы?» – спросил военкор.
Семен Пегов считает, что удар в спину остается ударом в спину, несмотря на причину, послужившую импульсом.
«Ну и если считаешь себя в первую очередь солдатом – то прямой приказ Верховного Главнокомандующего является единственным, что не требует обсуждения в тот момент, когда идет контрнаступление врага», – подчеркнул военкор.
«Все предельно просто. Речь сейчас идет на самом деле не о том, что один ли генерал или чиновник плох, другой ли. Мятеж, это когда речь идет о сохранении России как таковой. У страны есть Верховный главнокомандующий. Он все сказал», – заявил Андрей Медведев.
По словам Ильи Крамника, все недостатки и проблемы вооруженных сил мешают нормальному развитию страны, укреплению ее безопасности и обороноспособности, усложняют жизнь и работу гражданам страны.
«Использование этих недостатков как оправдания для вооруженного мятежа является государственной изменой и работой на врага», – считает эксперт.
Ранее военкор «Комсомольской правды», член СПЧ Александр Коц заявил, что действия мятежников показывают, что у них есть четкий план действий, который готовился не одну неделю.
Пригожин принял предложение Лукашенко о шагах по деэскалации
Евгений Пригожин принял предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко об остановке движения ЧВК «Вагнер»
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко договорился с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным о шагах по деэскалации, сообщили в пресс-службе белорусского президента.
В пресс-службе белорусского президента сообщили, что Путин рассказал Лукашенко о ситуации на юге России с частной военной компанией «Вагнер». Главы государств договорились о совместных действиях.
Лукашенко провел переговоры с руководителем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. В результате он принял предложение Лукашенко об остановке движения вооруженных лиц компании «Вагнер» на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.
Был согласован «абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации», с гарантиями безопасности для бойцов «Вагнера», отметили в пресс-службе белорусского лидера.
Между тем, Пригожин в своем Telegram-канале заявил, что понимает ответственность за то, что будет пролита русская кровь с одной из сторон, поэтому решил развернуть свои колонны и вернуться в полевые лагеря согласно плану.
Напомним, штаб ЮВО был захвачен силами «Вагнера» ночью, около здания стоит бронетехника. В отношении главы ЧВК Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело. Попытку мятежа осудили в российском обществе.
Захарова призвала запомнить фразу Кулебы
Захарова призвала запомнить фразу Кулебы о проблемах в России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала запомнить фразу главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о проблемах в России.
Захарова в своем Telegram-канале привела реакцию Кулебы на ситуацию в Ростове-на-Дону. По его словам, любые проблемы в России отвечают интересам Киева.
«Каждый должен запомнить эту фразу. Лучше не скажешь, потому что хуже не сделаешь», – считает дипломат.
Ранее спикер МИД России Мария Захарова заявила, что в России только один главнокомандующий, россиянам нужно объединиться, чтобы не допустить междоусобицы, которой ожидает враг.
Командир «ШтормZ» рассказал о ситуации на запорожском направлении после мятежа ЧВК «Вагнер»
Мятеж руководства ЧВК «Вагнер» никак не отразился на военной ситуации на запорожском направлении, и в будущем никак не повлияет, сообщил командир подразделения «ШтормZ» с позывным Али.
Военный уверен, что ВС России бьет и будет бить противника, как и прежде. Он также от имени своего личного состава заявил, что поддерживает «великую Родину» во главе с верховным главнокомандующим, передает ТАСС.
Ранее вооруженный мятеж владельца ЧВК «Вагнер» жестко осудили в российском обществе.
Ходаковский рассказал об обмане Пригожиным рядовых бойцов ЧВК «Вагнер»
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Большая часть состава «Вагнера» не была посвящена в планы командования: бойцам сказали, что их перебрасывают на защиту Белгородской области, сообщил замначальника управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский.
Он написал в своем Telegram-канале, ссылаясь на источник внутри ЧВК «Вагнер», что многие бойцы были очень удивлены дальнейшим ходом событий, когда вместо Белгородской области попали в Ростов-на-Дону.
Вместе с тем, бывший боец ЧВК «Вагнер» с позывным «Зубоскал», воевавший 7 месяцев заявил, что те, кто действует от имени «вагнеровцев» в Ростове-на-Дону творит террор и беззаконие. Боец считает, что он и его братья никогда бы не взяли оружие и не пошли бы воевать против России, «они погибли и воевали не за личные амбиции Пригожина или каких-то личностей».
«Если мне просто скажут, куда подойти и получить оружие, я готов стрелять в тех, кто прикрывается мирными жителями, несет зло и горе, кто предал светлую память погибших и честное имя живых. Как бы они ни называли себя, и что бы ни говорили, для меня они такие же кровожадные звери, как и те, с кем мы воевали. А бешеных зверей надо отстреливать!» – заявил боец.
С осуждением действий главы ЧВК «Вагнер» выступил руководитель экс-руководитель аналитической службы Пригожина Вячеслав Тарасов, который обратил внимание на то, что все, что транслирует Пригожин через общение с журналистами или через Telegram-каналы, не соответствует реальности, передает «Readovka».
«Евгений Викторович, идеология у вас одна – это страх и обман. Единственное ваше искреннее желание – это власть. Безраздельная и абсолютная. За вами нет правды. Вы пытаетесь залить Россию кровью в своей гордыне», – заключил Тарасов.
Ранее военкор «Комсомольской правды», член СПЧ Александр Коц заявил, что действия сторонников Пригожина показывают, что у них есть четкий план действий, который готовился не одну неделю.
Напомним, штаб ЮВО был захвачен силами «Вагнера» ночью, около здания стоит бронетехника. В отношении главы ЧВК Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело. В ФСБ призвали бойцов не выполнять приказы Пригожина.
Президент России Владимир Путин в обращении призвал граждан России отбросить распри в период спецоперации, заявив, что судьба страны в данный момент требует единения всех сил.
Военкоры объяснили взрыв у штаба ЮВО в Ростове-на-Дону
Военкоры: Взрыв у штаба ЮВО в Ростове-на-Дону оказался пакетом для разгона толпы
Взрыв в Ростове-на-Дону оказался взрывпакетом для разгона толпы у штаба ЮВО, сообщили военкоры.
По данным военкора RT Романа Косарева, у штаба ЮВО в Ростове-на-Дону прогремел взрыв. Жители города бросились бежать от места ЧП.
Между тем, в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны» сообщается, что силы ЧВК потребовали от мирных жителей отойти на 2 км от места оцепленного ими штаба. Взрыв, прогремевший возле штаба ЮВО, был взрывпакетом для разгона толпы, сообщили военкоры.
По словам Косарева, на въезде в город установлены блокпосты, вероятно, их установил ЧВК «Вагнер», предположил военкор.
Напомним, штаб ЮВО был захвачен силами «Вагнера» ночью, около здания стоит бронетехника. В отношении главы ЧВК Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело. В ФСБ призвали бойцов не выполнять приказы Пригожина.
Военкор: Подготовка к мятежу шла явно не одну неделю
Военкор Коц: Мятежники действуют по подготовленному не одну неделю плану
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Действия сторонников Пригожина показывают, что у них есть четкий план действий, который готовился не одну неделю, заявил военкор «Комсомольской правды», член СПЧ Александр Коц.
Военкор написал в своем Telegram-канале, что не верит, что детонатором ситуации с «пригожинцами» стал ракетный обстрел их тыловых лагерей.
Коц считает, что видео «последствия обстрела» постановочное, что «видно невооруженным глазом».
«Последствий ракетного удара на нем нет», – пишет военкор.
Он подчеркнул, что мятежники действуют по четкому плану с распределением всех ролей и типов вооружений, который явно готовился не за час после «ракетного удара».
Напомним, штаб ЮВО был захвачен силами «Вагнера» ночью, около здания стоит бронетехника. В отношении главы ЧВК Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело. В ФСБ призвали бойцов не выполнять приказы Пригожина.
Президент России Владимир Путин в обращении призвал граждан России отбросить распри в период спецоперации, заявив, что судьба страны в данный момент требует единения всех сил.
Ростовчане начали интересоваться у бойцов «Вагнера», почему те не на фронте
Возле штаба Южного военного округа в Ростове, который оцепили бойцы «Вагнера», собрались местные жители, который задают вопросы вооруженным людям о происходящем.
Ростовчане интересуются, что те здесь делают и почему не на фронте, один из бойцов ЧВК заявил в ответ о проводящихся учениях, передает РИА «Новости».
На пересечении Буденновского проспекта и Пушкинской улицы дежурит военная техника, обстановка спокойная. Автомобильное движение заблокировано, но пешеходов пропускают. Все близлежащие магазины, кафе и ларьки закрыты.
Напомним, штаб ЮВО был захвачен силами «Вагнера» ночью, около здания стоит бронетехника. В отношении главы ЧВК Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело. В ФСБ призвали бойцов не выполнять приказы Пригожина.
Песков: Дело против Пригожина будет прекращено, он уедет в Белоруссию
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Возбужденное в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу будет прекращено, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Песков сообщил, что Пригожин «уйдет в Беларусь», передает ТАСС.
«Если вы спрашиваете, какая именно гарантия того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, – это слово президента России», – отметил Песков.
При этом пресс-секретарю российского лидера не известно, кем будет работать Пригожин в Белоруссии.
Представитель Кремля рассказал также о достигнутой договоренности, что «Вагнер» вернется в свое расположение. Часть бойцов, которые того пожелают, смогут в дальнейшем заключить контракты с Минобороны, сообщил Песков, уточнив, что распространяется это на тех из них, кто не участвовал в этом «походе».
Песков назвал 24 июня «тяжелым днем», буквально полным трагических событий». Он подчеркнул, что ситуацию удалось разрешить без дальнейших потерь и без повышения уровня напряженности.
Ситуация с мятежом, заверил представитель Кремля, ни в коем случае не повлияет на ход специальной военной операции, СВО будет продолжена. Российские бойцы на передней линии проявляют героизм, «весьма и весьма эффективно» отражают контрнаступление ВСУ, подчеркнул Песков.
Также Песков сообщил, что «вагнеровцев», которые принимали участие в субботних событиях, преследовать не будут с учетом их заслуг на фронте. Уважение к их заслугам не будет забыто, передает РИА «Новости» слова Пескова.
Вопрос о том, были ли погибшие российские военнослужащие в ходе мятежа участников ЧВК «Вагнер», Песков переадресовал в Минобороны. Он сообщил, что отвечать на такие вопросы не имеет права.
Всю субботу президент Владимир Путин работал в Кремле, сообщил Песков, добавив, что в графике главы государства не планируется никаких новых обращений.
Напомним, Пригожин после переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что решил развернуть свои колонны и вернуться в полевые лагеря согласно плану. Президент Владимир Путин выразил Лукашенко благодарность за проделанную работу.
Корреспонденты рассказали о происходящем у штаба ЮВО
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Люди в форме со знаками отличия ЧВК «Вагнер» уложили на асфальт двух человек рядом со штабом ЮВО в Ростове-на-Дону, сторонники Пригожина замечены на крыше здания, сообщили корреспонденты.
Корреспондент RT Роман Косарев заявил о «задержании» двух человек бойцами ЧВК «Вагнер». О причинах задержания неизвестно, отмечено, что сторонники Пригожина дежурят на крыше здания штаба ЮВО в Ростове-на-Дону.
Также сообщается, что на въезде в город «вагнеровцы» установили противотанковые мины. На кадрах можно заметить стоящих рядом бойцов и грузовик с боеприпасами. Среди оружия можно разглядеть, предположительно, трубу гранатомета.
Ранее возле штаба Южного военного округа в Ростов-на-Дону, который оцепили бойцы «Вагнера», собрались местные жители, который задают вопросы вооруженным людям о происходящем.
Позже возле штаба ЮВО прогремел взрыв.
Напомним, штаб ЮВО был захвачен силами «Вагнера» ночью, около здания стоит бронетехника. В отношении главы ЧВК Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело. В ФСБ призвали бойцов не выполнять приказы Пригожина.
Президент России Владимир Путин в обращении призвал граждан России отбросить распри в период спецоперации, заявив, что судьба страны в данный момент требует единения всех сил.
Власти Липецкой области заявили о передвижении колонны техники ЧВК «Вагнер» по территории региона
Губернатор Артамонов: Техника бойцов ЧВК «Вагнер» движется по территории Липецкой области
Колонна техники бойцов ЧВК «Вагнер» движется по территории Липецкой области, принимаются необходимые меры безопасности, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Глава призвал жителей Липецкой области не покидать свои дома и отказаться от поездок на любом транспорте. По его словам, ситуация находится под контролем, принимаются меры безопасности, сбоев в работе инфраструктуры нет.
Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев и глава Липецкой области Игорь Артамонов приняли решение об отмене всех ближайших массовых мероприятиях в регионах.
Напомним, штаб ЮВО был захвачен силами «Вагнера» ночью, около здания стоит бронетехника. В отношении главы ЧВК Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело. В ФСБ призвали бойцов не выполнять приказы Пригожина.
В Госдуме заявили о последней возможности бойцам ЧВК «Вагнер» избежать наказания
Глава комитета Госдумы Крашенинников: У бойцов ЧВК «Вагнер» пока еще есть шанс сложить оружие и избежать наказания
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Бойцы ЧВК «Вагнер» проявили себя геройски в СВО, они еще могут сложить оружие и избежать наказания, чтобы не растерять уважение к своим заслугам, но сделать это надо скорее, заявил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
По его словам, сложить оружие «вагнеровцам» необходимо достаточно быстро. Он отметил, что среди них есть много проявивших себя в СВО людей, к которым есть уважение, которое может растратиться в случае поддержки мятежа, передает ТАСС.
Крашенинников назвал действия ЧВК «Вагнер» антиконституционными и антиобщественными. Он считает, что в таких условиях власти должны оперативно отреагировать, а государству и обществу необходимо сплотиться.
Депутат добавил, что «правовая система готова» отреагировать на случившееся, виновные лица будут наказаны.
Ранее ветераны спецназа призвали бойцов ЧВК «Вагнер» не идти против своей страны.
Песков объяснил, почему Лукашенко вел переговоры с Пригожиным
Песков: Лукашенко предложил себя в качестве переговорщика, он знаком с Пригожиным 20 лет
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко сам предложил себя в качестве переговорщика в ситуации с ЧВК «Вагнер», поскольку уже более двух десятков лет знаком с основателем военной компании Евгением Пригожиным, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Песков сказал, что «Александр Григорьевич давно, лично знаком с Пригожиным, около 20 лет, и это было его личное инициативное предложение, которое было согласовано с президентом Путиным», передает ТАСС.
Представитель Кремля акцентировал, что Москва высоко ценит посреднические усилия главы Белоруссии. По его словам, Россия признательна президенту Белоруссии.
Высшая цель прошедших переговоров заключалась в том, чтобы избежать кровопролития и внутренней конфронтации, столкновений с непредсказуемыми результатами, пояснил Песков. Именно в этом была цель посреднических усилий Лукашенко, сказал представитель Кремля, добавив, что соответствующие решения принял президент Владимир Путин.
Также Песков сообщил, что уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено. По его словам, Пригожин «уйдет в Беларусь».
Лукашенко сообщил Путину о достигнутой договоренности с Пригожиным
Президент Белоруссии Лукашенко сообщил Путину о достигнутой договоренности с Пригожиным
Президент России Владимир Путин поблагодарил белорусского лидера Александра Лукашенко за работу по переговорам с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.
В пресс-службе Александра Лукашенко отметили, что президент Белоруссии подробно проинформировал Путина о результатах переговоров с руководством ЧВК «Вагнер». Президент России поддержал и поблагодарил белорусского лидера.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко договорился с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным о шагах по деэскалации.
Между тем, Пригожин заявил, что решил развернуть свои колонны и вернуться в полевые лагеря согласно плану.
Напомним, штаб ЮВО был захвачен силами «Вагнера» ночью, около здания стоит бронетехника. В отношении главы ЧВК Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело. Попытку мятежа осудили в российском обществе.
Муфтий Бердиев: Пригожин возомнил себя Наполеоном и его надо изолировать
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Во время спецоперации пойти стрелять в спину своих людей – это самое страшное, что может произойти, Пригожин возомнил себя каким-то Наполеоном, его нужно изолировать, сказал газете ВЗГЛЯД председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев. Так он отреагировал на события, происходящие вокруг Евгения Пригожина.
«Пригожин возомнил себя каким-то Наполеоном. Сегодня мы должны подчиняться только одному человеку – это Верховный главнокомандующий Путин Владимир Владимирович. И больше никому. То, что исполняет министр обороны Сергей Шойгу, – это приказы Путина. Если Пригожину это не нравится, то это уже его вина. Его нужно изолировать и побыстрее», – считает Исмаил Бердиев, председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа, председатель Духовного управления мусульман КЧР.
Муфтий добавил, что в нынешний ситуации у нормального человека «не должно возникать» мыслей о мятеже. «Во время спецоперации пойти стрелять в спину своих людей – это самое страшное, что может произойти. Ему уже нашли уголовные статьи от 12 до 20 лет... Только вешать надо такого человека, который в такое время идет против своего народа, против своей армии», – считает Бердиев.
Поднятый мятеж, подчеркнул собеседник, это «самая большая радость недругам России – Америке и ее сателлитам». «То, что у нас появился предатель, доставило самую большую радость нашим недругам», – отметил председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа.
Ранее в субботу президент России Владимир Путин назвал сложной ситуацию в Ростове-на-Дону из-за угрозы вооруженного мятежа, который поднял владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Глава государства пообещал сделать все, чтобы отстоять страну.