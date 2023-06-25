Мэры поддержали президента во время острой фазы мятежа Пригожина

Главы муниципальных образований выступили в поддержку президента России Владимира Путина во время военного мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Так, мэр города Йошкар-Ола Республики Марий Эл Евгений Маслов заявил, что Россия должна стоять единым фронтом в борьбе с врагом. Он назвал внутренний раскол недопустимым. «Мы, граждане Российской Федерации, должны быть вместе, должны быть крепкой стеной во главе с нашим главнокомандующим. Верю, победа будет за нами!» – написал он.

В свою очередь глава городского округа Саранск Игорь Асабин разместил на своей странице видеообращение президента России Владимира Путина. «Саранск с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным! В единстве наша сила, главная задача – Победа!» – написал он.

Мэр Саратова Лада Мокроусова подчеркнула, что в тяжелое для страны время народ должен быть един. «Саратовцы с одинаковой болью воспринимают гибель бойцов российской армии и ЧВК «Вагнер», которые защищают честь страны в борьбе с украинскими боевиками. Горожане гордились взятием Соледара и Артемовска, гордились своими защитниками. (…) Сегодня мы должны объединиться вокруг нашего национального лидера – Владимира Путина. Нет никаких сомнений, что верховный главнокомандующий наведет порядок. Враг будет побежден! Победа будет за нами!» – заявила она.

Глава Калуги Дмитрий Денисов со своей стороны согласился со словами президента о том, что произошедшее является ударом в спину. «Только вместе мы способны справиться с угрозами. И все мы, дорогие калужане, должны сплотиться и поддержать нашу страну и нашего президента!» – подчеркнул он.

Глава Миасса Егор Ковальчук назвал разжигание внутренних конфликтов недопустимым. По его словам, бойцам на передовой необходимо знать, что дома все спокойно. «Во все времена наша страна отличалась патриотизмом, единством духа и преданностью общим целям. Сегодня как никогда важно об этом помнить и продолжать верить в Отечество, сплотиться вокруг президента. Нельзя предавать память и подвиг тех, кто отдал свои жизни за нашу мирную, свободную жизнь!» – заявил он.

Мэр города Иркутска Руслан Болотов подчеркнул, что разжигать конфликты среди патриотов немыслимо и недопустимо. «Мы живем в сильном государстве с сильным лидером. Нет сомнений, что будет наведен порядок. Иркутск вместе со своим президентом Владимиром Владимировичем Путиным!» – написал он.

Главы Ханты-Мансийска, Нижневартовска, Сургута и других городов Югры также поддержали президента Путина.

Так, мэр Сургута Андрей Филатов заявил о необходимости сплотиться вокруг защиты Родины и вокруг главы государства. «Это сегодня и есть патриотизм. Все остальное – это предательство народа, страны, себя», – написал он.

«Сейчас, когда наша страна проходит период тяжелейших испытаний, борется за жизнь, за будущее – как никогда важно сплотиться вокруг нашего национального лидера, президента России – верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина», – заявил в свою очередь мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин.

Мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко назвал раскол внутри России недопустимым в период, когда страна сражается со всей военной и экономической мощью НАТО. «Сейчас как никогда важно объединиться вокруг лидера нашего государства!» – подчеркнул он.

Глава Кургана Елена Ситникова заявила, что любые призывы к разобщению сейчас недопустимы, а любое предательство – преступно. «Курган вместе с президентом! Вместе со всей страной!» – написала она.

Глава Шадринска (Курганская область) Антон Мокан напомнил жителям города, как важно не поддаваться на провокации. «Глава государства призвал нас к единству, консолидации и ответственности. Шадринск вместе с президентом России!» – написал он.

Напомним, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин после переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко решил развернуть свои колонны и вернуться в полевые лагеря. Президент Владимир Путин выразил Лукашенко благодарность за проделанную работу.

В Кремле сообщили, что дело в отношении Пригожина будет прекращено, а сам основатель ЧВК «Вагнер» отправится в Белоруссию.