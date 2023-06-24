Заслуженный юрист призвал общество к единству на фоне военного мятежа «вагнеровцев»

Юрист Звягинцев: Действия ЧВК «Вагнер» несут прямую угрозу государству и общественной безопасности

Всякое противостояние внутри России сейчас для нашего государства контрпродуктивно, мы это уже проходили в 1917 году, наша сила в единстве, сказал газете ВЗГЛЯД замдиректора Института государства и права РАН Александр Звягинцев. В субботу владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин поднял вооруженный мятеж и захватил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону.

«Сейчас, когда идет специальная военная операция, для страны как никогда важно сохранять внутреннее единство и согласие в обществе. Главными нарративами сейчас должны быть – подъем патриотизма и боевого духа», – считает Александр Звягинцев, замдиректора Института государства и права РАН, заслуженный юрист России.

По его словам, всякое противостояние, «тем более военное, внутри России сейчас для нашего государства контрпродуктивно». «Это мы уже проходили в 1917 году, о чем сегодня очень правильно напомнил в своем обращении к гражданам России президент страны. Такие действия носят прямую угрозу государству и общественной безопасности и в любой стране мира всегда пресекаются самым решительным образом», – подчеркнул собеседник.

Звягинцев назвал главным в сложившейся ситуации не скатиться к вооруженному конфликту внутри страны. «И каждый военный в этой ситуации должен четко понимать, что приказ Верховного главнокомандующего является единственным, что не требует обсуждения в тот момент, когда идет специальная военная операция», – убежден юрист.

Звягинцев убежден, что «наша сила в единстве». «Ведь при согласии – малые дела множатся, при отсутствии согласия и смуте – большие гибнут. И это мы должны хорошо понимать. Только так мы добьемся победы», – уверен Звягинцев.

В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК «Вагнер» был захвачен штаб Южного военного округа. Группы вооруженных людей установили на въездах и выездах блок-посты. Мятеж начался после заявлений главы ЧВК Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по тыловым лагерям «вагнеровцев». Утверждения Пригожина, против которого заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа, опровергли в Минобороны и в ФСБ. Ближе к вечеру технику ЧВК заметили на территории Липецкой области.

Президент Владимир Путин в обращении в субботу утром назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. По его словам, вставшие на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание. Вооруженные силы страны получили необходимые приказы, добавил глава государства.

По словам Путина, ситуация в Ростове-на-Дону остается сложной, работа органов гражданского и военного управления заблокирована. В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.