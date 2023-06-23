Небензя назвал контрнаступление ВСУ самоубийственным

Постпред России в ООН Небензя: Киев не считается с интересами украинского народа

Вооруженные силы Украины ведут самоубийственное контрнаступление, которое стоило больших жертв ВСУ, Киев ни во что не ставит интересы украинского народа, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на Совбезе организации.

Небензя отметил, что контрнаступление уже стоило Украине десятки тысяч мобилизованных, нескольких сотен единиц бронетехники и называется в украинском обществе не иначе как запорожская мясорубка, передает ТАСС.

По его словам, киевская власть и те, кто готовили теракт на Каховской ГЭС, помешались на контрнаступлении и ни во что не ставят будущее Украины.

Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украине слишком долго пришлось ждать западное вооружение, что дало России время на подготовку линии обороны и привело к отсутствию успехов контрнаступления.

Напомним, Путин на встрече с выпускниками военных вузов сообщил, что только в ночь на 21 июня ВС России уничтожили значительное количество бронетехники ВСУ. Президент добавил, что на поле боя уничтожается и иностранная военная техника «горит за милую душу».

Также секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев сообщил, что ВСУ с начала контрнаступления в июне потеряли более 13 тыс. личного состава. Также было уничтожено два ЗРК, четыре вертолета, 264 беспилотника и 424 единицы автомобильной техники.