Украинский генерал решил учиться военному делу у древних греков

Украинский генерал Сырский заявил, что учится воевать у древних греков и римлян

Военному делу можно учиться у древних греков и римлян, поскольку принципы ведения боевых действий не изменились, так прокомментировал командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский большие потери и отсутствие успехов в ходе украинского контрнаступления.

Как указал Сырский в интервью Guardian, читая таких греческих философов, как Плутарх, и просматривая документальные фильмы об истории Древней Греции, он пришел к выводу, что в те времена использовались такие же принципы ведения боевых действий, передает РИА «Новости».

Например, пояснил свою мысль Сырский, когда рассказывают о битве при Каннах, между Ганнибалом и римлянами (в 216 году до н. э.), действуют те же принципы: атака врага с фланга, окружение противника, сосредоточение центральных усилий на самом слабом месте обороны противника, необходимость внимательно изучить врага. Сырский предположил, что изменилась, может быть, сложность оборудования и степень автоматизации процессов.

Как пишет издание, сейчас у него на прикроватной тумбочке лежат работы известного немецкого военного теоретика ХIХ века Карла фон Клаузевица, который служил в Российской армии во время Отечественной войны 1812 года.

Ранее Сырский заявил, что у украинских войск наблюдается сложная ситуация на передовой из-за серьезной обороны российской стороны.