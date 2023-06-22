Акция Знание.Герои в День памяти и скорби прошла в 27 регионах России

Российское общество «Знание» в День памяти и скорби в 27 регионах провело мероприятия в рамках Всероссийской военно-патриотической акции Знание.Герои. В ходе акции на базе школ, детских лагерей, библиотек, домов культуры, музеев и других общественных учреждений проводятся встречи Героев России, участников СВО, выдающихся ученых, государственных деятелей, лидеров мнений с российской молодежью.

В памятный день 22 июня участие во Всероссийской военно-патриотической акции в рамках трека Знание.Герои приняли Хабаровский, Ставропольский и Алтайский края, республики Удмуртия, Чувашия, Мордовия, Северная Осетия-Алания, Коми, Дагестан, Карачаево-Черкессия и Кабардино-Балкария, Ханта-Мансийский и Ямало-Ненецкий Автономные округа, Саратовская, Ульяновская, Кировская, Пензенская, Оренбургская, Тюменская, Курганская, Челябинская, Ленинградская, Архангельская, Ивановская, Орловская, Смоленская и Свердловская области, а также Санкт-Петербург.

Так, доброволец, участник СВО Владимир Сухинин выступил в качестве спикера перед ребятами-участниками смен в детских лагерях Санкт-Петербурга в парке «Россия – моя история».

«Дорогие дети! Вы тот самый крепкий тыл, без которого не бывает победного фронта. Вы те, благодаря которым мы, участники специальной военной операции, до сих пор не потеряли последней веры в людей. Вы те, кто помогает нам ежедневно сражаться. Ваши письма, слова, рисунки – это чуть ли не единственное проявление света в тумане военной тьмы. Спасибо вам, дети, за то, что вы стоите за нами. Ради вас и вашего будущего мы добьемся победы, как сделали это наши предки в ходе Великой Отечественной», – обратился к слушателям акции Сухинин.

В доме культуры Волчанска Свердловской области подрастающее поколение встретилось с авторами проекта «Книга памяти» и «Дети войны», а также ветеранами региона, проживающими в их родном городе. На базе Мультимедийного исторического парка «Россия – моя история. Югра» состоялся концерт-лекция «Письма стольких разлук», в рамках которого посетители смогли увидеть документальную кинохронику, услышать тексты писем с фронта и услышать песни, посвящённые Великой Отечественной войне и её героям. В ряде регионов были организованы лекции-экскурсии.

В Курганской области 22 июня, в День памяти и скорби, в загородных лагерях прошла лекция на тему «Маленькие герои большой войны», которую для ребят провели руководители смен и вожатые – будущие педагоги. Юные слушатели узнали, что в начале Великой Отечественной войны на защиту Родины поднялись тысячи их ровесников, которые порой делали то, что иногда было не по силам взрослым. Дети совершали истинные подвиги, о которых нужно помнить и сегодня.

Всероссийская военно-патриотическая акция Знание.Герои стартовала 18 апреля и продлится до 23 июня, охватит все 89 регионов страны. Ожидается, что более полумиллиона юных россиян станут участниками открытых диалогов с историками, политологами, государственными и общественными деятелями.