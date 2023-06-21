Политолог назвал основные задачи нового посла ФРГ в России

Политолог Соколов: Новый посол ФРГ в России будет отстаивать интересы немецкого бизнеса

Ламбсдорф может сосредоточиться на решении проблем немецких компаний в России. У дипломата обширные связи с представителями экономической элиты Берлина и Москвы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Артем Соколов. Ранее Москва выдала агреман новому послу Германии в России Александру Ламбсдорфу.

«В текущих реалиях Ламбсдорф может сосредоточиться на решении проблем немецких компаний, которые остались в РФ. Это обусловлено тем, что дипломат имеет обширные связи с представителями экономической элиты Берлина и Москвы», – пояснил Артем Соколов, научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований.

«В основном в России продолжают свою работу представители среднего бизнеса ФРГ, которые не имеют достаточных ресурсов для проведения антикризисных мер. Именно их проблемы и должен будет решать новый посол. Это программа – минимум», – отмечает эксперт.

«Максимальной задачей для нового посла будет фиксация российско-германских отношений хотя бы на том уровне, который мы видим сейчас. Если в текущих условиях ему это удастся, то назначение дипломата на столь высокую должность можно будет считать оправданным. Однако инструментов для достижения этой цели у него крайне мало», – акцентирует собеседник.

«Я считаю, что переоценивать данное назначение не стоит. Берлин был недоволен работой предыдущего посла. Фон Гайр не мог проводить активную политику и действовал достаточно сдержанно. Соответственно, назначение нового человека на эту должность, который обладает необходимыми компетенциями, позволяет нам понять, что ФРГ все еще видит потенциал в дипломатической работе в России», – подчеркивает Соколов.

В среду стало известно, что Москва выдала агреман – предварительное согласие на прием – новому послу Германии в России Александру Ламбсдорфу. После получения визы дипломат сможет приступить к работе в посольстве.

Ранее 56-летнему Ламбсдорфу прочили пост посла в США, но правительство Германии решило отправить его в Москву из-за конфликта на Украине. Как отмечала немецкая пресса, граф Ламбсдорф считается одним из самых серьезных специалистов по внешней политике в правящей коалиции социал-демократов, либеральной СвДП и «зеленых» (ее, к слову, называют «светофорной коалицией» по цветам партийной символики).

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что новому послу придется сохранить последние связи ФРГ с Россией.