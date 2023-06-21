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Политолог назвал основные задачи нового посла ФРГ в России
Политолог Соколов: Новый посол ФРГ в России будет отстаивать интересы немецкого бизнеса
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Ламбсдорф может сосредоточиться на решении проблем немецких компаний в России. У дипломата обширные связи с представителями экономической элиты Берлина и Москвы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Артем Соколов. Ранее Москва выдала агреман новому послу Германии в России Александру Ламбсдорфу.
«В текущих реалиях Ламбсдорф может сосредоточиться на решении проблем немецких компаний, которые остались в РФ. Это обусловлено тем, что дипломат имеет обширные связи с представителями экономической элиты Берлина и Москвы», – пояснил Артем Соколов, научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований.
«В основном в России продолжают свою работу представители среднего бизнеса ФРГ, которые не имеют достаточных ресурсов для проведения антикризисных мер. Именно их проблемы и должен будет решать новый посол. Это программа – минимум», – отмечает эксперт.
«Максимальной задачей для нового посла будет фиксация российско-германских отношений хотя бы на том уровне, который мы видим сейчас. Если в текущих условиях ему это удастся, то назначение дипломата на столь высокую должность можно будет считать оправданным. Однако инструментов для достижения этой цели у него крайне мало», – акцентирует собеседник.
«Я считаю, что переоценивать данное назначение не стоит. Берлин был недоволен работой предыдущего посла. Фон Гайр не мог проводить активную политику и действовал достаточно сдержанно. Соответственно, назначение нового человека на эту должность, который обладает необходимыми компетенциями, позволяет нам понять, что ФРГ все еще видит потенциал в дипломатической работе в России», – подчеркивает Соколов.
В среду стало известно, что Москва выдала агреман – предварительное согласие на прием – новому послу Германии в России Александру Ламбсдорфу. После получения визы дипломат сможет приступить к работе в посольстве.
Ранее 56-летнему Ламбсдорфу прочили пост посла в США, но правительство Германии решило отправить его в Москву из-за конфликта на Украине. Как отмечала немецкая пресса, граф Ламбсдорф считается одним из самых серьезных специалистов по внешней политике в правящей коалиции социал-демократов, либеральной СвДП и «зеленых» (ее, к слову, называют «светофорной коалицией» по цветам партийной символики).
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что новому послу придется сохранить последние связи ФРГ с Россией.
В Конгрессе США заявили о «вопиющем провале» Блинкена в Китае
Конгрессмен Маккол назвал «вопиющим провалом» визит Блинкена в Китай
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Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай стал «вопиющим провалом», заявил председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол.
Маккол в своем письменном заявлении отметил, что результатом 11 часов переговоров и тысяч долларов, потраченных на визит, стало лишь «простое обещание новых встреч в будущем», передает ТАСС.
Конгрессмен считает неприемлемым то, что в ходе переговоров не удалось достигнуть никакого прогресса по вопросу задержанных в Китае американцев. В частности, он упомянул Марка Свидана, который более десяти лет содержится под стражей в Китае.
Также назвал неудачей Блинкена вопрос, касаемый «агрессивных действий» Китая в отношении Тайваня. США, по мнению конгрессмена, должны дать «сильный и решительный ответ» на «угрозу стабильности в регионе», которую своими действиями якобы создает Пекин.
Кроме того, обратил внимание Маккол, Блинкен проигнорировал историю со сбитым над территорией США китайским аэростатом. По его словам, госсекретарь таким образом пренебрег опасениями американского народа. Не затронул Блинкен и вопрос о строительстве военного тренировочного лагеря Китая в Кубе, указал Маккол.
В ходе будущих контактов с Китаем госсекретарю США следует приложить больше усилий, уверен Маккол, призвав занимать «твердую и непоколебимую» позицию по ключевым вопросам.
Напомним, 18–19 июня Блинкен посетил Пекин и встретился с представителями китайского руководства. Президент США Джо Байден по итогам заявил, что отношения Соединенных Штатов и Китая находятся на «верном пути». В Китае, напротив, заявляли, что отношения двух стран оказались на самой низкой точке с момента установления дипломатических отношений.
На Украине рассказали о «бешенном сопротивлении» во время контрнаступления
Минобороны Украины сообщило о «бешенном сопротивлении» при контрнаступлении
ВСУ при контрнаступлении столкнулись со сложностями и «бешенным сопротивлением», заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр.
По ее словам, люди хотят, чтобы было быстро как в кино, но контрнаступление не завершится через два часа.
«Мы будем продвигаться постепенно, со сложностями, сталкиваясь с бешеным сопротивлением», – написала Маляр в Telegram-канале.
Она попросила не измерять успех контрнаступления населенными пунктами, но конкретные критерии эффективности не назвала.
Ранее на встрече с военкорами президент России Владимир Путин сообщил, что ВСУ в ходе наступления несут большие потери, ни на одном из направлении успеха нет.
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Франция изменила позицию по вступлению Украины в НАТО
Le Monde: Франция решила поддержать вступление Украины в НАТО
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Позиция Парижа по вопросу присоединения Украины к Североатлантическому альянсу изменилась, теперь Франция рассматривает такую возможность, пишут французские СМИ.
Источник во французском правительстве газеты Le Monde сообщил, что возможность одобрения вступления Украины в НАТО обсуждалась на заседании Совета обороны в Елисейском дворце.
В статье говорится, что «намек» на такую перспективу позволил бы убедить украинского президента Владимира Зеленского вступить в мирные переговоры, когда «он сочтет нужным» и в зависимости от итогов контрнаступательной операции ВСУ, передает РИА «Новости».
Авторы публикации также пишут, что для Франции и речи быть не может о том, чтобы позволить Украине стать членом НАТО в разгар конфликта.
Между тем американские СМИ писали, что Украину не пригласят вступить в НАТО на ежегодном саммите альянса в Вильнюсе. Президент США Джо Байден со своей стороны говорил, что американская сторона не намерена облегчать путь киевского режима в Североатлантический альянс.
В Кремле подчеркивали, что Россия имеет дело с агрессивным блоком НАТО, который посягает на ее безопасность, что еще раз подтверждает правильность решения главы российского государства начать спецоперацию.
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Вскрылись данные о признаках «циклической усталости» у корпуса пропавшего батискафа
NBC: У корпуса пропавшего батискафа «Титан» имелись признаки «циклической усталости»
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Корпус батискафа «Титан», пропавшего в Атлантическом океане, демонстрировал «признаки циклической усталости», сообщают американские СМИ со ссылкой на интервью основателя компании OceanGate Стоктона Раша от 2020 года.
Раш в интервью изданию Geekwire в январе 2020 года говорил, что корпус предназначенного для экскурсий к «Титанику» батискафа «демонстрировал признаки циклической усталости». В результате, рассказывал он, максимальную глубину погружения снизили до 3 тыс. метров, в то время как обломки «Титаника» покоятся на глубине 3 тыс. 800 метров, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NBC.
Про ту же максимальную глубину погружения в 3 тыс. метров говорится и в презентации OceanGate от декабря 2019 года для специализированной океанографической лаборатории. Раш тогда заявлял, что компания приступила к новому этапу поиска финансирования, чтобы направить средства на постройку новых аппаратов, способных погружаться глубже «Титана».
NBC пишет, что в 2021 году OceanGate именно на «Титане» провели экскурсию к «Титанику», а на сайте компании в настоящее время указывается, что батискаф погружается на 4 тыс. метров.
Ранее сообщалось, что воздуха на пропавшем в Атлантическом океане батискафе «Титан» осталось примерно на 40 часов, запас иссякнет днем четверга.
Часть переданных Россией Венгрии военнопленных вывезли на Украину
Украинские дипломаты вывезли из Венгрии трех переданных Россией военнопленных
Посольство Украины в Будапеште вывезло из Венгрии троих из 11 украинских военнопленных, которых ранее передала Россия.
Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко в социальной сети Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской – прим. ВЗГЛЯД), передает ТАСС.
Николенко отметил, что дипломаты Украины продолжают принимать меры по возвращению на Украину еще нескольких военнопленных, переданных Москвой.
Ранее украинских военнопленных из Закарпатья передали Венгрии при участии Русской православной церкви (РПЦ). Некоторые из этих военнопленных из числа этнических венгров, проживавших в Закарпатье, ранее получили венгерское гражданство.
В ООН заявили о чрезвычайном положении энергосистемы Украины
Энергосистема Украины работает в чрезвычайном режиме, мощности по выработке энергии сократились наполовину по сравнению с уровнем до 2022 года, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсекретаря ООН Фархан Хак.
Отмечается, что энергосистема Украины остается в чрезвычайно уязвленном состоянии и продолжает функционировать в чрезвычайном режиме при сокращенных и ограниченных запасах прочности. Кроме того, повреждения были оценены более чем в 10 млрд долларов, передает ТАСС.
Также сообщается, что мощности по производству энергии сократились почти на 50% по сравнению с уровнем до 2022 года.
Ранее Украина заявила о необходимости увеличения объема поставок ей электроэнергии со стороны Евросоюза с 1 тыс. мегаватт до 2 тыс. мегаватт, чтобы поддерживать электросети.
Российские силы заняли укрепрайон «Зверинец» на Марьинском направлении
Пушилин: Российские военные взяли под контроль укрепрайон «Зверинец» на Марьинском направлении
Российские военные установили контроль над укрепрайоном «Зверинец» на Марьинском направлении, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Он уточнил, что укрепрайон «Зверинец» является важной позицией на Марьинском направлении, которую давно пытались взять российские силы.
«Там серьезный укрепрайон. Мы к нему подходили уже с разных сторон. Сейчас он контролируется нашими подразделениями», – сказал Пушилин, передает ТАСС.
Ранее Пушилин сообщил, что военнослужащие Вооруженных сил Украины в последнее время стали чаще сдаваться в плен российским силам, поскольку начали узнавать о гуманном отношении к тем, кто сдается.
Подводник выдвинул три версии событий с батискафом в Атлантике
Бывший капитан из Греции выдвинул три версии случившегося с батискафом в Атлантике
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Основатель и владелец центра дайверов в Греции Костас Токтаридис, работавший капитаном батискафа, аналогичного тому, который пропал в Атлантическом океане, считает, что существует три версии случившегося на аппарате.
Токтаридис рассказал РИА «Новости», что пять с половиной лет командиром подобного батискафа, а также отвечал за оперативную деятельность на подлодке. По его словам, все батискафы в мире обладают возможностью поддержки жизни на протяжении 96 часов в случае, если проходит время оперативной деятельности.
Бывший капитан батискафа подробно проанализировал ситуацию, отметив, что такой подводный аппарат погружается на 30 метров в минуту, а с учетом того, что связь пропала через 1 час 45 минут после начала погружения, он мог опуститься на глубину 3 тыс. 150 метров. «Титаник», напомнил он, лежит на глубине 3 тыс. 700 метров. Кроме того, Токтаридис отметил, что экипаж сбросил балласт, а так действуют в случае аварийной ситуации, когда происходит что-то серьезное. Значит, объясняет бывший капитан, они отменили погружение и пытались начать подъем на поверхность.
Токтаридис отметил, что у него есть три версии случившегося. Первая – это поступление воды. По его словам, при таком внешнем давлении, а оно составляет 370 бар на глубине 3700 метров, это очень опасно. Течь начинается даже при маленькой трещине, пояснил эксперт. В результате повышается давление в кабине, растет количество азота, двуокиси углерода. Если поступление воды не будет остановлено, аппарат теряет положительную плавучесть и идет на глубину, объяснил он, добавив, что если батискаф очень сильно перегрузится, пассажиры не смогут выжить.
Вторым сценарием эксперт считает коллапс, то есть батискаф могло раздавить внешним давлением. Токтаридис объяснил, что это катастрофическое сдавливание корпуса происходит очень быстро.
Третьим вариантом он назвал пожар, задымление внутреннего помещения в результате короткого замыкания. Из-за дыма капитан мог «отправиться в нокаут» и не предпринять действий, необходимых для возвращения, рассказал Токтаридис.
Сам он считает наиболее вероятными первый и второй сценарии, но отмечает, что доподлинно никому не известно, что случилось.
Он добавил, что если бы они были живы, то связались бы по телефону. Говоря о подводной системе связи, Токтаридис сказал, что подводный телефон работает на расстояние 10 километров и больше.
Как сообщил представитель береговой охраны США Джейми Фредерик, воздуха на пропавшем в Атлантическом океане батискафе «Титан» осталось примерно на 40 часов.
МИД Китая выразил протест из-за заявления Байдена о Си Цзиньпине
МИД Китая выразил протест из-за слов Байдена о «диктаторе» Си Цзиньпине
Китай выражает протест из-за недавних высказываний президента Соединенных Штатов Джо Байдена о председателе Китая Си Цзиньпине, заявила спикер МИД КНР Мао Нин.
Согласно ее заявлению, высказывания американского президента являются безответственными и идут вразрез с дипломатическим этикетом, представляя собой открытую провокацию, передает ТАСС.
Напомним, Байден на встрече по сбору средств для своей предвыборной кампании в Калифорнии назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором.
Клишас: Закон об освобождении от ответственности контрактников не коснется ЧВК «Вагнер»
Сенатор Клишас заявил, что закон об освобождении от уголовной ответственности контрактников не отразится на ЧВК «Вагнер»
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Одобренный во вторник законопроект, освобождающий от уголовной ответственности участников военной операции, совершивших преступления небольшой и средней тяжести, не коснется членов ЧВК «Вагнер», сообщил сенатор Андрей Клишас.
Клишас подчеркнул, что законопроект касается только тех, кто заключил контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах России, на ЧВК он не распространяется. «Как недавно отметил президент, взаимоотношения ЧВК и Минобороны должны быть урегулированы надлежащим образом», – пояснил сенатор «Парламентской газете».
По его словам, это позволит рядовым бойцам пользоваться социальными и иными гарантиями, предоставляемыми государством.
В то же время Клишас сообщил, что власти разработают специальную процедуру отбора кандидатов, которая позволит не допустить в зону спецоперации тех, кто там находиться не должен. Эта процедура, а также порядок взаимодействия командиров воинских частей со следственными органами будет определяться совместными решениями Минобороны, Минюста,СК и Генпрокуратуры, указал сенатор.
Представитель Совфеда не стал прогнозировать число граждан, которые захотят отправиться а СВО, но отметил, что власти регулярно получают обращения заключенных с просьбой разрешить им отправиться в зону спецоперации. «Предлагаемые изменения позволят совершившим преступление лицам проходить военную службу в зоне СВО и так реабилитироваться в глазах общества», – добавил Клишас.
Днем ранее российские парламентарии одобрили в третьем итоговом чтении законопроект, позволяющий гражданам с судимостью, а также признанным ограниченно годными к военной службе заключать контракты о прохождении военной службы в Вооруженных силах России.
Пентагон: США принимали в расчет гибель украинцев при контрнаступлении
Пентагон: США знали и принимали в расчет гибель украинцев при контрнаступлении
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Гибель украинцев в ходе контрнаступления является «характерной частью» конфликта, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх, отметив, что американское военное ведомство знало об этом и брало это в расчет.
«Мы брали в расчет потери и знали, что на поле боя будут потери», – приводит ее слова РИА «Новости».
Сингх назвала потери среди украинцев «печальной частью» украинского конфликта.
По ее словам, американская сторона изначально давала «довольно четкие оценки», понимая, что «битва» будет тяжелой.
Заместитель спикера американского военного ведомства добавила, что киевскому режиму нужно время. При этом она выразила уверенность, что у украинской стороны есть все необходимые мощности для проведения контрнаступления.
Подобное заявление от американских властей звучит не впервые. Так, ранее представитель Белого дома Джон Кирби назвал потери ВСУ в ходе наступления «ожидаемыми».
Между тем в России неоднократно подчеркивали, что Соединенные Штаты готовы воевать с Москвой до последнего украинца. В частности, об этом говорил президент Владимир Путин. А официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что нынешние события хорошо укладываются в западную теорию о «золотом миллиарде».
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Американский радиоведущий назвал контрнаступление ВСУ «атакой камикадзе»
Американский радиоведущий Гарланд Никсон назвал контрнаступление ВСУ «атакой камикадзе»
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Американский радиоведущий Гарланд Никсон выразил недоумение тем, как Киев организовал контрнаступление, и сравнил украинских военнослужащих с камикадзе.
Никсон на своем YouTube-канале отметил, что понятие «контрнаступление» оказалось лишь пропагандистским термином, который использовал киевский режим и который оказался на руку России. Он отметил, что «идиоты» в Киеве последние полгода «рассказывали русским», что собираются начать атаку. Украинская сторона, по его словам, «делала смутные намеки», готовила к тому, что атаковать будет «и здесь, и там, и на окраинах Бахмута». В итоге, уверен американский радиоведущий, Киев сам себя подтолкнул к катастрофе, передает РИА «Новости».
Российские силы из-за такого подхода нарастили оборону, и теперь украинское командование бросает на нее плохо подготовленные войска, отметил журналист. По его словам, «кучу несчастных придурков» – украинских военных – посадили «в разные танки» и без прикрытия с воздуха отправили вперед, предупредив при этом «одну из самых могущественных армий мира», когда будет наступление.
«Это не наступление, это атака камикадзе!» – высказался Никсон.
На Украине ранее заявили, что ВСУ при контрнаступлении столкнулись со сложностями и «бешенным сопротивлением».
Президент Владимир Путин подчеркивал, что у ВСУ нет шансов в ходе контрнаступления.
Пропавшую в Вене осенью 2022 года австрийку нашли во Владивостоке
МВД обнаружило пропавшую в Вене осенью 2022 года австрийку во Владивостоке
Сотрудники полиции нашли пропавшую в Вене в 2022 году и объявленную в международный розыск гражданку Австрии во Владивостоке, сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю.
В Telegram-канале ведомства указано, что в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники ОНЦБ Интерпола УМВД Приморья установили местонахождение без вести пропавшей в городе Владивостоке.
Ранее стало известно, что в Бурятии спасли девушку, пропавшую 18 назад в Тункинском районе.
В Германии сообщили о согласии России на смену немецкого посла
Spiegel: МИД ФРГ утверждает, что Россия выдала агреман новому германскому послу
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Россия, как утверждает МИД Германии, согласилась принять нового посла ФРГ в Москве и выдала ему агреман – предварительное согласие на прием, пишут немецкие СМИ со ссылкой на внешнеполитическое ведомство своей страны.
По данным источника Spiegel в МИД Германии, Россия согласилась принять в качестве нового посла Александера Ламбсдорфа – замглавы фракции Свободной демократической партии (СвДП) Германии в Бундестаге, передает ТАСС.
В этой должности Ламбсдорф сменит Гезу Андреаса фон Гайра, который работает в России с сентября 2019 года. Последний же перейдет на пост главы постоянного представительства Германии при НАТО в Брюсселе.
Как уточняет германский МИД, 56-летний Ламбсдорф отправится в Москву уже «этим летом».
О том, что Ламбсдорф, вероятно, станет новым послом Германии в России, газета ВЗГЛЯД писала еще в декабре. Род Ламбсдорфов, из которого происходит политик-аристократ, обладающий репутацией реалиста, в свое время служил Российской империи.
Путин анонсировал поступление «Сарматов» на боевое дежурство
Ракетные комплексы «Сармат» поступят на боевое дежурство в ближайшее время, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства подчеркнул, что российская ядерная триада позволяет обеспечивать эффективное сдерживание и баланс сил, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что сейчас около половины частей РВСН оснащены новейшими комплексами «Ярс». Также идет перевооружение на современные ракетные системы с гиперзвуковой боевой частью «Авангард».