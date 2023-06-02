Пекин заявил о готовности организовать переговоры Москвы и Киева

Спецпредставитель Китая Ли Хуэй: Китай готов привести Россию и Украину за стол переговоров

Пекин готов создать условия для деэскалации украинского конфликта и начала переговоров Москвы и Киева, заявил спецпредставитель Китая по делам Евразийского региона Ли Хуэй.

Так, Ли Хуэй заявил о готовности Китая помочь представителям России и Украины сесть за стол переговоров. Сейчас, заметил дипломат, Москва и Киев все еще не пришли к консенсусу для начала диалога, и потому необходимо сформировать условия для деэскалации конфликта и постепенному переходу к переговорам, передает РИА «Новости».



Ранее Китай призвал в СБ ООН к возобновлению переговоров России и Украины. Тем временем, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Пекин «прямо не поддерживает» позицию Киева в ситуации на Украине, поэтому Киев предпочитает собственную «мирную инициативу».