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Американист: Нормализация отношений Китая и США практически невозможна
Американист Дудаков: Поездка Энтони Блинкена в КНР оказалась пустой формальностью
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Диалог Вашингтона и Пекина достиг худшей точки за всю историю дипломатических отношений двух стран. Простыми переговорами ситуацию не исправить, поэтому в ближайшее время улучшений ждать не стоит. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал американист Малек Дудаков. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен приехал с визитом в Китай.
«Между США и КНР накопилось очень много противоречий. Исправить ситуацию одним лишь визитом Энтони Блинкена в Пекин достаточно сложно. В принципе, обеим сторонам было очевидно, что никаких прорывов в рамках встречи ждать не стоит. Поездка необходима скорее для незначительного снижения градуса конфронтации», – сказал американист-политолог Малек Дудаков.
«При этом Вашингтон выступал в качестве инициатора диалога. Этим и объясняется более позитивная оценка визита со стороны Блинкена. Ему было необходимо показать, что поездка в Китай прошла успешно. Цинь Ган же подобных ограничений не ощущал, поэтому презентовать диалог в положительном свете ему нет нужды», – подчеркивает эксперт.
«Стоит отметить, что его слова о «худшей точке» в диалоге США и КНР с момента установления дипломатических отношений, по сути, полностью отражают реальность. Сейчас между Пекином и Вашингтоном нарастает военная конфронтация в Тайваньском проливе. Штаты стараются нарастить присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе», – считает Дудаков.
«Фактически все идет к большому конфликту, предотвратить который будет достаточно трудно. Перспектив нормализации практически не осталось. Визит Блинкена в этом плане выглядит пустой формальностью. Тем не менее в скором времени КНР посетит министр финансов США Джанет Йеллен. В плоскости экономики достигнуть договоренностей Пекину и Вашингтону проще», – отмечает собеседник.
«Думаю, что на грядущей встрече стороны обсудят санкционный режим Штатов в отношении Китая. Вполне возможно, что даже удастся поговорить конструктивно. Оба государства испытывают потребность в диалоге, поэтому, не исключаю, что Цинь Ган примет приглашение Блинкена посетить США, но противоречия, как я уже сказал, слишком сильны. Изменить ситуацию двумя-тремя встречами не выйдет», – резюмирует Дудаков.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен приехал в Пекин, где встретился с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом. В Госдепе встречу назвали откровенной, предметной и конструктивной. Штаты подчеркивают важность дипломатии и открытых линий коммуникаций по всему перечню вопросов.
Кроме того, Блинкен пригласил главу дипведомства Китая в Вашингтон для продолжения диалога, подчеркнув, что Штаты продолжат защищать свои интересы и ценности. В свою очередь Цинь Ган указал на то, что два государства находятся на самой низкой точке с момента установления дипломатических отношений, но это не отвечает интересам обеих сторон.
Тем не менее министр выразил готовность посетить США в удобное время. Пекин и Вашингтон также договорились продвигать консультации по различным проблемам. Позже стало известно о переговорах в закрытом формате между Энтони Блинкеном и членом Политбюро ЦК КПК Ван И. Об этом сообщает издание ТАСС.
Встреча прошла в государственной резиденции «Дяоюйтай». Представителей прессы попросили удалиться после совместного фотографирования дипломатов. В рамках переговоров Ван И потребовал от Вашингтона прекратить вещать о «китайской угрозе», а также отменить незаконные односторонние санкции против Пекина.
Кроме того, представитель КНР заявил о недопустимости подавления технологического развития Китая, а также вмешательства во внутренние дела страны со стороны США. Он подчеркнул, что Китай не согласится на компромиссы и уступки в тайваньском вопросе. Ван И отметил, что сохранение национального единства всегда было ядром коренных интересов для Поднебесной.
Reuters также сообщает, что встреча главы КНР Си Цзиньпина и Блинкена все же состоится в понедельник. Отмечается, что переговоры могут способствовать проведению саммита между главами Китая и США в этом году.
В США предупредили Украину о разрушительном ударе России
Аналитик Белл: ВКС России в случае поставок Украине F-16 уничтожат их за одну ночь
ВКС России уничтожат истребители F-16 за одну ночь, если Запад их поставит Украине, заявил в интервью Sky News военный аналитик Шон Белл.
Аналитик считает, что Киеву необходимы современные военно-воздушные силы, а эскадрилья подержанных самолетов не сможет противостоять российским истребителям, передает РИА «Новости».
Белл предупредил, что ВКС России смогут уничтожить поставленные Украине истребители F-16 за одну ночь, разрушив зарождающийся военно-воздушный потенциал Киева.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что при поставках F-16 киевскому режиму эти самолеты уничтожат на украинской территории.
Bloomberg сообщало, что участники НАТО обсуждают возможность поставить на Украину не новые, а подержанные истребители F-16.
Президент России Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ заявил, что истребители F-16 будут гореть так же, как сейчас горят танки Leopard.
«Роснефть» и китайская CNPC перешли на оплату в национальных валютах
«Роснефть» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) перешли на оплату сырья в национальных валютах, сообщили в российской компании.
Поставки нефти, объем которых в соответствии с действующими контрактами достигает 40 млн тонн в год, является одним из ключевых этапов сотрудничества, в настоящее время компании перешли на оплату сырья в национальных валютах, говорится в заявлении на сайте «Роснефти».
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин встретился с председателем CNPC Дай Хоуляном в рамках Петербургского экономического форума, где они обсудили перспективы реализации совместных добычных проектов и взаимодействие в технологической сфере.
Отмечается, что российская компания заключила с китайской CNPC долгосрочный контракт на поставку нефти в 2013 году, а в 2022 году продлила его до 2034 года. Согласно новому договору, транспортировка 10 млн тонн нефти ежегодно будет производиться по трубопроводу Атасу–Алашанькоу.
Песков заявил о переходе СВО в «войну между Москвой и коллективным Западом»
Песков заявил, что СВО продолжается как «война между Москвой и коллективным Западом»
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Специальная военная операция для защиты Донбасса начиналась против киевского режима, но сейчас «продолжается как фактически война между Москвой и коллективным Западом», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков счел суверенитет Украины «весьма абстрактным понятием» и заявил, что «у Украины нет суверенитета», как нет «воли, желания, возможности заявлять какую-то суверенную позицию». По его словам, Вашингтон указывает Киеву «что надо делать», передает РИА «Новости» со ссылкой на RT Arabic.
Как заявил пресс-секретарь президента России, вмешательство НАТО осложнило ситуацию и сделало ее «непредсказуемее», но «на общий исход событий» не повлияет – Россия добьется поставленных целей, передает ТАСС.
Комментируя африканскую инициативу по мирному урегулированию, Песков заявил, что «очень большая часть» ее «абсолютно реализуемая и абсолютно может обсуждаться». Однако Украина «не так склонна к диалогу», сказал он.
У России «есть политическая воля» для диалога с Украиной, но «диалога здесь пока не просматривается, какого-то фундамента для диалога нет», сказал Песков. Он подчеркнул, что «режим Зеленского, то есть, вернее, сам президент Зеленский, подписал указ, который запрещает президентам Украины вести переговоры с российской стороной». Кроме того, Песков указал, что Россия разделяет заявления канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости сохранять каналы общения.
Напомним, в рамках встречи африканской делегации с главой российского государства Владимиром Путиным президент ЮАР Сирил Рамафоса раскрыл 10 пунктов мирной инициативы по урегулированию ситуации на Украине.
Сечин: Раздутый госдолг США навис угрозой над странами АТР
Глава «Роснефти» Сечин: Раздутый госдолг США навис угрозой над странами АТР
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Раздутый госдолг США навис угрозой над его основными держателями –странами Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщил на полях Петербургского международного экономического форума глава «Роснефти» Игорь Сечин.
По его словам, в течение последних 30 лет американский госдолг подскочил в 10 раз с 3 трлн до 32 трлн долларов, что само по себе вдвое опережает экономический рост, передает РИА «Новости».
Глава «Роснефти» добавил, что расходы на обслуживание госдолга могут достичь 1 трлн долларов в год, что является «пятой частью бюджета, и эта цифра растет».
Сечин подчеркнул, что основным держателем американского долга и является ряд стран АТР, именно над ними нависла основная угроза.
Ранее стало известно, что объем государственного долга США впервые в истории превысил отметку в 32 трлн долларов. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что США подрывают доверие к своей валюте собственными политически недружественными действиями.
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Российским банкам ограничили переводы в юанях
РИА «Новости»: Bank of China уведомил российские банки об ограничении переводов в юанях
Bank of China с 13 июня 2023 года не принимает от российских банков платежи на перевод юаней банкам Европейского союза, Швейцарии, Великобритании и США, сообщили в кредитных организациях.
В заявлении «Акибанка» сказано, что также запрещен прием переводов в китайских юанях в адрес филиалов данных банков в Китае. Речь идет как о банках-посредниках, так и о банках-получателях, передает РИА «Новости».
Исключение составляют банки-получатели группы Bank of China.
Об ограничении переводов также сообщил «Юникредитбанк». В сообщении кредитной организации сказано, что ограничения коснулись иностранных филиалов банков ЕС, США и Великобритании.
Ранее сообщалось, что к китайской национальной системе банковских переводов CIPS (аналог SWIFT) подключилось около трех десятков российских банков.
Байден заявил, что Украина должна соответствовать всем критериям НАТО для вступления
Американская сторона не намерена облегчать путь киевского режима в Североатлантический альянс, заявил президент Соединенных Штатов Джозеф Байден.
Киев должен соответствовать всем требованиям, предъявляемым к членам альянса, сказал Байден, передает РИА «Новости» со ссылкой на Белый дом.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что страны военного блока согласны, что Украина должна стать членом организации. При этом Киев должна победить и сохраниться как суверенное государство, иначе нет смысла обсуждать его членство в альянсе в принципе.
В Общественной палате указали на нарушение США и Украиной протокола о запрете химоружия
Член ОП Григорьев: Запад игнорирует Женевский протокол о запрещении химоружия
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США всячески игнорируют все нормы Женевского протокола. И в первую очередь это касается действий ВСУ на Украине, сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты РФ Максим Григорьев. 17 июня исполняется 98 лет со дня подписания Женевского протокола о запрещении на войне химического и биологического оружия.
«США до сих пор не уничтожили свое химоружие в нарушение взятых на себя обязательств. Более того – они продолжают модифицировать и разрабатывать новое бактериологическое оружие, в том числе на территории Украины и других стран СНГ. Это прямое нарушение соответствующего Женевского протокола», – пояснил Максим Григорьев, член Общественной палаты РФ, автор книги: «Белые каски: пособники террористов и источники дезинформации».
«Неудивительно, что США закрывают глаза на использование боевиками ВСУ химоружия в ходе конфликта на Украине. В Вашингтоне игнорируют и публикации в Сети украинских роликов с гибелью российских солдат от отравляющих веществ. А организация, которая должна бороться с этим – Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) – находится под контролем американских властей. И это многое объясняет», – указал он.
«Вместе с тем, постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин проводит очень активную работу, постоянно подчеркивая позицию Москвы. Мы четко говорим о том, что нарушение международного права, особенно в части запрещения химоружия может ввергнуть мир в абсолютный хаос. Это настоящая угроза. Поэтому Россия на всех площадках выступает против фальсификаций и провокаций с применением химоружия», – подчеркнул он.
Напомним, 17 июня исполняется 98 лет со дня подписания Женевского протокола о запрещении применения на войне удушливых, ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств. Действие этого документа не ограничено во времени. Участниками протокола сейчас являются 138 государств.
При этом, как позывает практика, ряд государств игнорируют протокол. Так, минэнергетики США выделило 105 млн долларов на исследование эпидемического распространения особо опасных заболеваний. Об этом заявлял ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
Кроме того, в апреле украинские военные применили химическое оружие на Запорожском направлении при помощи беспилотника, пострадал один военнослужащий, об этом сообщал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, ВСУ при помощи беспилотников попытались использовать неизвестное вещество против российских бойцов, в результате чего один военнослужащий получил химический ожог.
Медведев выразил обеспокоенность доступом Байдена к ядерному оружию
Медведев назвал «бедой» доступ Байдена к ядерному оружию
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев раскритиковал президента США Джо Байдена, который выразил недовольство из-за размещения ядерного оружия России в Белоруссии.
Медведев в Telegram выразил сомнения в когнитивном здоровье Байдена, а также заявил, что тот «погряз в семейной коррупции». Медведев указал, что ядерное оружие США «размещено на просторах Европы в Германии, Бельгии, Нидерландах, Италии и Турции». При этом он уточнил, что речь идет об «авиационном боезапасе», а не о «тактическом ядерном оружии». «Беда, конечно. У этого человека в руках это самое ядерное оружие, – заявил Медведев. – Боже, храни королеву».
Напомним, первые ядерные заряды доставлены на территорию Белоруссии. В марте президент России Владимир Путин сообщил, что российская сторона не отдаст белорусской тактическое ядерное оружие России, но разместит его в республике и обучит военных, как США в Европе.
Состояние здоровья Байдена вызывает обеспокоенность американских избирателей и СМИ, у которых возникают вопросы к его поведению на публике. Так, в субботу Байден завершил выступление в штате Коннектикут об ужесточении контроля над оборотом огнестрельного оружия в стране словами «Боже, храни королеву». Дежурный по пресс-пулу Белого дома отметил, что никто не имеет представления, почему президент США произнес такие слова.
Политолог: Экономика России приобрела дополнительную устойчивость к внешнему давлению
Политолог Мартынов: Путин в выступлении на ПМЭФ подтвердил конец неоколониальной системы Запада
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Россия продемонстрировала готовность ответить на действия Запада. Благодаря политике президента, страна смогла не только выйти на рекордные показатели в ряде секторов экономики, но и увеличить внешнеторговый оборот с рядом стран. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Алексей Мартынов, комментируя итоги выступления президента Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ.
«В выступлении Путина на пленарном заседании ПМЭФ особо важным было отражение корректировки российской экономической политики в связи с условиями, в которых оказался мир. Так, президент РФ отметил переход нашей страны на качественно новый уровень развития – к суверенной экономике, которая не просто реагирует на рыночную конъюнктуру и учитывает спрос, а сама формирует этот спрос», – пояснил Алексей Мартынов, директор Международного института новейших государств.
«Глава государства также подтвердил конец неоколониальной системы Запада. Он определил эти глобальные изменения уже как свершившийся факт. По сути, он указал, что западный антироссийский блок уже находится в эндшпиле. Недаром Россия вышла на рекордные показатели в ряде секторов экономики и в разы увеличила внешнеторговый оборот с некоторыми странами, ставшими нашими приоритетными партнерами», – сказал собеседник.
«Нынешнее положение дел в мире США и их сателлиты модерировали сами. Путин с настойчивостью университетского профессора предупреждал Запад о негативных последствиях запущенных ими процессов. Об этом президент говорит еще со времен своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году», – напомнил аналитик.
«События последнего года поспособствовали ускоренному переходу к полной суверенности и дополнительной устойчивости России по отношению к внешнему давлению. Это был ответ Москвы на политику Запада. В итоге мы стали быстрее осваивать передовые технологии, развивать новые современные индустриальные мощности. Все это ведет к экономическому росту, который является инструментом повышения благосостояния наших граждан», – подчеркнул эксперт.
«Залогом успеха является тот факт, что в России ведется ответственная, сбалансированная бюджетная и денежно-кредитная политика, наращиваются производительные силы и сфера услуг, укрепляется инфраструктурная сеть, осваиваются передовые технологии, создаются целые отрасли. При этом мы адресно помогаем наиболее нуждающимся слоям общества и занимаемся другими социальными активностями», – добавил политолог.
Президент России Владимир Путин выступил в пятницу на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Он сказал что, его речь будет посвящена развитию России и планам страны по самым разным направлениям. Она оказалась рекордной по продолжительности за последние десять лет – около 1 часа и 20 минут.
Большая часть выступления касалась экономики – президент говорил о том, как экономическая система России выстояла под давлением санкций, о поддержке бизнеса, возможности возврата ушедших мировых брендов, изменениях во внешней торговле и рассказал, какой в целом должна быть новая экономика России.
Глава государства указал: на международных рынках у России есть недоброжелатели, не желающие конкуренции, они сдерживают новые центры развития. Но этим только «отменяют собственную деловую репутацию». Расширяются расчеты в национальных валютах, в приоритете для Москвы – государства БРИКС и ШОС. С Китаем уже наладили платежи как в рублях, так и в юанях.
Государство, по словам главы государства, также нарастило финансовые возможности для выполнения социальных обязательств. Уязвимым категориям оказывается адресная поддержка, с прошлого года 1,7 млн человек вышли из-за черты бедности. Индексируются социальные выплаты.
Политолог: Африка озабочена действиями Запада на Украине
Политолог Мартынов: Страны Африки беспокоит затягивание Западом конфликта на Украине
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Россия всегда стремилась к дипломатическому диалогу со всеми странами. И встреча с африканской делегацией стала тому подтверждением, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. Ранее президент Путин провел встречу с африканской делегацией, в рамках которой президент ЮАР представил мирную инициативу по Украине. Также были впервые продемонстрированы парафированные Украиной документы с переговоров в Стамбуле.
«Надо признать, что сегодня нет недостатка в мирных инициативах по Украине – мы знаем и план Китая по этому поводу, и идею Бразилии, в том числе. Вместе с тем, Россия открыта к дипломатическому диалогу со всеми странами мира. Наша страна на протяжении десятилетий уважительно и равноправно относилась ко всем государствам, в том числе и Африке. И прошедшая встреча – яркое тому подтверждение», – сказал Алексей Мартынов, директор Института новейших государств.
«Стоит отметить, что в отличие от западных стран, мы не относимся к Африке как к своим колониям, как к странам третьего мира, как к потенциальным или действующим рабам. Для нас Африка – это полноценный партнер, игрок и даже точка роста», – продолжает собеседник.
«Напомню, Запад декламировал помощь голодающим странам. Но история с зерновой сделкой показала, что из предназначенного для стран Африки зерна огромная доля в буквальном смысле ушла на корм свиньям. Все это демонстрирует лицемерную политику Запада. Более того, во всем мире все нормальные страны беспокоятся по поводу того, что США и их сателлиты планомерно искусственно затягивают конфликт на Украине», – акцентирует политолог.
«И несмотря на то, что Африка находится далеко от зоны ведения боевых действий, она озабочена тем, что действия Запада негативно сказываются на качестве жизни других стран. Но ни в Штатах, ни в Европе никак не могут принять тот факт, что период неоколониальной политики ушел в прошлое. Там боятся сильную, суверенную, образованную Африку, способную к динамичному развитию», – считает эксперт.
«Встреча в Санкт-Петербурге также подтвердила готовность нашей страны и лично президента Путина открыто и планомерно доводить позицию государства до всего мира. Подтверждением этому служит демонстрация главой государства парафированного Украиной соглашения со стамбульских переговоров», – указывает собеседник.
«Да, документ не был секретным. И президент об этом сказал. Но показывать такие соглашения не принято. Вместе с тем, если Украина и Запада не соблюдают правила и традиции международных дипломатических отношений, то мы вынуждены такими способами бороться с текущими оттуда потоками лжи в наш адрес», – заключил Мартынов.
Ранее в Санкт-Петербурге прошла встреча президента России Владимира Путина с представителями стран Африки. На сайте Кремля отмечается, что в состав делегации вошли президент Замбии Хакаинде Хичилема, председатель Африканского союза, президент Коморских Островов Азали Асумани, президент Сенегала Макки Салл, президент ЮАР Сирил Рамафоса, премьер-министр Египта Мустафа Мадбули, государственный министр, директор кабинета президента Конго Флоран Нтсиба и специальный посланник президента Уганды по особым поручениям Рухакана Ругунда.
В рамках встречи президент ЮАР Сирил Рамофоса раскрыл десять пунктов мирной инициативы по урегулированию ситуации на Украине. Среди прочего они предполагают «суверенитет всех участвующих в конфликте стран в понимании устава ООН», «свободе передвижения зерновых через Черное море» и отмене «любых препятствий, которые существуют сейчас» и «освобождение военнопленных с обеих сторон».
В рамках встречи президент России Владимир Путин первые показал парафированный проект договора с Украиной, который готовили в марте 2022 года в Стамбуле. «Мы не договаривались с украинской стороной, что этот договор будет носить конфиденциальный характер, но мы никогда его не предъявляли, не комментировали. Проект этого договора был парафирован руководителем переговорной группой из Киева. Он поставил там свою подпись. Вот он», – показал документ Путин.
Напомним, последние переговоры сторон проходили в конце марта 2022 года в Стамбуле. Украина обещала остаться внеблоковой и безъядерной державой. Эти утверждения содержатся в пакете предложений, которые Киев передал делегации России на переговорах в Турции.
Российская сторона заявляла о встречных шагах. Один из них – сокращение военной активности на севере Украины. Киеву также обозначили перспективы встречи на уровне глав государств. Переговоры были поставлены на паузу.
Депутат Госдумы объяснил, как США приближают закат эры доллара
Депутат Госдумы Аксаков заверил, что США делают все для неминуемого заката эры доллара
В Соединенных Штатах подрывают доверие к своей валюте собственными политически недружественными действиями, заявил на полях ПМЭФ глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
По его словам, руководитель Минфина США Джанет Йеллен в конгрессе сама подтвердила, что интерес к доллару резко сократился, и она сама сказала, что это связано, в том числе с политическим фактором, передает РИА «Новости».
Аксаков подчеркнул, что сокращение доли доллара в международных расчетах станет ударом по экономике США и по их финансовой системе, так как они не смогут платить по долгам.
«Триллионы долларов, которые Америка заняла за рубежом, могут оказаться фантиками, пустышками. И это большой риск», – добавил депутат.
Ранее стало известно, что объем государственного долга США впервые в истории превысил отметку в 32 трлн долларов.
Напомним, 1 июня Палата представителей поддержала повышение потолка госдолга США. Президент США Джо Байден и спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти объявили, что окончательно договорились о повышении потолка госдолга Соединенных Штатов до 2025 года.
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Захарова заявила об угрозах Запада разным странам для отказа от участия в ПМЭФ
Представитель МИД Захарова: Россия знает об угрозах Запада разным странам для отказа от участия в ПМЭФ
Запад давил буквально на каждую страну и угрожал для отказа от участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Дипломат рассказала, что США писали письма странам, угрожали в ходе встреч для отказа от посещения ими ПМЭФ, передает ТАСС.
По ее словам, во время так называемых «бесед» внушались идеи, что ехать на форум нельзя, угрожали последствиями, говоря об очередном пакете санкций, чтобы все подумали хорошенько, прежде чем участвовать в мероприятиях на территории России.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил уверенность, что выступление Путина на ПМЭФ услышат на Западе.
Минобороны сообщило о провокациях ВС США в Сирии
Минобороны: Провокации со стороны ВС США зафиксированы в сирийской Ракке
Вооруженные силы США совершили провокационные действия в провинции Ракка в Сирии, Россия заявила протест международной коалиции, заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.
По его словам, были замечены две автомобильных колонны патрулей международной антитеррористической коалиции по не деконфликтованным маршрутам в районах населенных пунктов Эль-Тервазия и Квара, в связи с чем Россия выразила протест коалиции, передает ТАСС.
Гуринов отметил, что нарушение правил со стороны США угрожают хрупкому балансу сил в Сирии, который достигнут благодаря России. Кроме того, американские провокации деструктивно влияют на развитие обстановки.
Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что США пытаются помешать нормализации отношений Дамаска с арабским миром и готовят на своей базе в Сирии боевиков для дестабилизации ситуации в арабской республике.
Антонов встретился с послом США в Вашингтоне
Посол России в США Антонов встретился с главой американского диппредставительства Трейси в США
Российский посол в США Анатолий Антонов и руководитель американского диппредставительства в Москве Линн Трейси провели в пятницу встречу в Вашингтоне, сообщили в посольстве России.
В сообщении диппредставительства отмечается, что встреча посла России в США Антонова и посла США в России Трейси прошла 16 июня, где обсуждались актуальные вопросы двусторонней повестки дня, передает ТАСС.
Ранее Антонов заявил, что Россия находится на правильной стороне истории, время расставит все по своим местам.
Байден заявил, что рассчитывает на встречу с Си Цзиньпином
Президент США Джо Байден заявил, что рассчитывает встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином в ближайшие месяцы, сообщил пресс-пул Белого дома.
В администрации американского лидера отметили, что Байден надеется провести встречу с китайским коллегой, чтобы обсудить существующие разногласия и способы их уладить, передает ТАСС.
Ранее Байден заявил, что США не намерены облегчать путь Украины в НАТО.