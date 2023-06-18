Глава МИД КНР выразил готовность посетить США

Глава МИД КНР Цинь Ган на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Пекине заявил, что готов посетить США в удобное для обеих сторон время, сообщило Центральное телевидение Китая.

Согласно сообщению, Блинкен позвал Цинь Гана в США, на что тот выразил готовность посетить США в удобное для обеих сторон время, передает РИА «Новости».

Кроме того, сообщается, что стороны договорились продвигать консультации по различным проблемам двусторонних отношений.

Ранее сообщалось, что Блинкен провел переговоры в Пекине с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом. По итогам переговоров, Блинкин и Цинь Ган дали оценки отношениям между двумя странами.