Пекин заявил о низшей точке в отношениях Китая и США

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры в Пекине с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом. По итогам переговоров, Блинкин и Цинь Ган дали оценки отношениям между двумя странами.

В госдепе переговоры назвали откровенными, предметными и конструктивными, передает РИА «Новости».

Кроме того, Блинкен указал Цинь Гану на важность дипломатии и открытых линий коммуникаций по всему перечню вопросов.

Он также пригласил китайского министра в Вашингтон для продолжения диалога, подчеркнув, что США продолжат защищать свои интересы и ценности.

В свою очередь Цинь Ган указал на то, что два государства находятся на самой низкой точке с момента установления дипломатических отношений, но это не отвечает интересам ни США, ни КНР.

Он также отметил, что Китай придерживается построению стабильных, предсказуемых, конструктивных отношений с США.