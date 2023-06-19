Пекин потребовал от США прекратить разговоры о «китайской угрозе»

Куратор дипломатии КНР Ван И потребовал от Вашингтона прекратить разговоры о «китайской угрозе»

Глава канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам, член Политбюро ЦК КПК Ван И во время переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Пекине потребовал от Соединенных Штатов прекратить подогревать разговоры о так называемой китайской угрозе, сообщает Центральное телевидение Китая.

Так, Ван И потребовал от Вашингтона прекратить вещать о «китайской угрозе», отменить незаконные односторонние санкции против Пекина, не подавлять технологическое развитие Китая и не вмешиваться во внутренние дела страны, передает ТАСС.



Ван И также заявил, что Пекин не согласится на компромиссы и уступки в тайваньском вопросе, подчеркнув, что сохранение национального единства всегда было ядром коренных интересов Китая.

Блинкен находится с визитом в Пекине с 18 по 19 июня.

Ранее глава МИД КНР Цинь Ган на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Пекине заявил, что готов посетить США в удобное для обеих сторон время.