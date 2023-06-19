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Отражена атака беспилотников на севере Крыма
Аксенов: Системы ПВО сбили ночью два беспилотника на севере Крыма
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Системы противовоздушной обороны в ночь на понедельник сбили два беспилотника на севере Крыма, которые летели на малой высоте, заявил глава республики Сергей Аксенов.
Глава Крыма сообщил в своем Telegram-канале, что все системы сработали штатно. Аксенов призвал население сохранять спокойствие и использовать проверенные источники информации.
Ранее 15 июня российская ПВО сбила шесть беспилотников над Крымом, еще три заглушены и посажены средствами РЭБ.
Украинский журналист Гордон о контрнаступлении ВСУ: Рывка не получается
Украинский журналист Гордон пожаловался жене, что контрнаступление ВСУ не оправдало ожиданий
Украинский журналист Дмитрий Гордон (признан в России иностранным агентом) в разговоре со своей женой – журналисткой Алесей Бацман – пожаловался на ход контрнаступления вооруженных сил Украины.
«Многим из нас и мне тоже казалось, что сейчас как рванем… Но не получается рвануть», – заявил Гордон на записи, которую выложила Бацман. По его словам, «рывка в обозримом будущем не предвидится».
Напомним, Минобороны России сообщало, что ВСУ продолжают безуспешные попытки наступления. Глава российского государства Владимир Путин указывал, что ВСУ не добились успехов ни на одном из направлений контрнаступления.
На Запорожском направлении за сутки уничтожено свыше 200 украинских военных и 33 танка
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Российские военнослужащие уничтожили за прошедшие сутки на Запорожском направлении более 200 солдат ВСУ, сообщили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства говорится, что за прошедшие сутки украинские военные продолжили попытки наступления на Запорожском, Южно-Донецком и Донецком направлениях, а наиболее активные действия проходили на Запорожском направлении.
В Минобороны подчеркнули, что за сутки во время боевых действий на Запорожском направлении уничтожено 33 танка, 30 боевых машин пехоты и 35 боевых бронированных машин украинской армии.
Отмечается, что на Херсонском направлении ВС РФ поразили свыше 30 украинских военных, два автомобиля, артиллерийскую систему М777 производства США, гаубицу «Мста-Б», а также орудие «Гиацинт-Б».
Ранее глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российская тактическая авиация нанесла упреждающий удар по местам скопления украинских военных и их тяжелой техники в районе города Орехов в Запорожской области.
Военкоры показали подбитый танк ВСУ Leopard с оторванной пушкой
Камера российского дрона сняла подбитый танк ВСУ Leopard с оторванной пушкой
Опубликован снятый российским беспилотником кадр, на котором запечатлен танк Leopard вооруженных сил Украины с оторванной пушкой.
Как сообщают «Военкоры Русской весны», пушки лишился Leopard 2A6.
Напомним, немецкая пресса сообщает, что танкисты ВСУ в ходе попыток контрнаступления в Запорожской области имитируют поломки техники, чтобы «откосить» от наступления. Президент России Владимир Путин заявил, что истребители F-16 на Украине будут гореть так же, как сейчас горят танки Leopard.
Президент Чехии заявил об одном шансе ВСУ на контрнаступление
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В этом году у ВСУ есть только один шанс провести контрнаступление, считает президент Чехии, отставной генерал армии ВС республики и в недавнем прошлом председатель Военного комитета НАТО Петр Павел в программе «Партия Терезы Томанкове» телеканала CNN prima news.
Он уточнил, что у ВСУ есть лишь один шанс, поскольку, если бы контрнаступление было неуспешным, то подготовить второе, принципиальное для исхода конфликта, по объективным причинам не получится, передает ТАСС.
Павел допустил, что по итогам действий ВСУ могут начаться переговоры о прекращении конфликта или он перейдет в стадию заморозки.
Кроме того, он отметил, что Украина не может вступить в НАТО до тех пор, пока происходит военный конфликт. Павел добавил, что размещение российского ядерного оружия в Белоруссии необходимо воспринимать серьезно.
Ранее командир подразделения «Шторм Z» с позывным Али рассказал, что украинские военные попытались в четвертый раз за неделю атаковать в сторону поселка Каменское в Запорожской области, но не преуспели.
До этого в пятницу Минобороны сообщало, что ВСУ продолжили безуспешные попытки наступления на Донецком и Южно-Донецком направлениях, при этом они несут существенные потери.
Штурмовой отряд морпехов ТОФ уничтожил более 100 украинских морских пехотинцев
Штурмовой отряд из 23 морпехов ТОФ уничтожил более 100 украинских морских пехотинцев у Новодонецкого
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В районе Новодонецкого штурмовой отряд морской пехоты Тихоокеанского флота в составе 23 человек уничтожил 103 морских пехотинца вооруженных сил Украины, сообщил Герой России, командир танковой роты соединения морской пехоты ТОФ капитан Руслан Курбанов.
Курбанов сообщил, что ВСУ пять часов удерживали Новодонецкое. В результате трехчасового боя 103 морских пехотинцев 37-й одесской бригады уничтожены. По словам Курбанова, предпринявший очередную попытку контрнаступления противник был разбит встречным ударом штурмового отряда, передает ТАСС.
И. о. командира штурмового отряда бригады морской пехоты ТОФ с позывным «Ива» сообщил, что подбит французский танк АМХ-10, при этом ВСУ бросили раненого бойца – помощь ему оказывали российские военные.
По словам Курбанова, рядом с французским танком нашли подробную инструкцию по эксплуатации. Он заявил, что «у всей техники, оставленной в Новодонецком, проблемы с электроникой».
Начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» подполковник Олег Чехов сообщил, что на Южно-Донецком направлении «при поддержке артиллерии и авиации нанесено огневое поражение противнику, который пытается вести наступательные действия». Он сообщил, что у Новодонецкого сорваны две атаки ВСУ, «уничтожены танк, боевые бронированные машины и более половины наступающей живой силы». Отбиты атаки ВСУ в направлении Равнополя, уничтожены бронетехника и живая сила противника, передает РИА «Новости».
На Запорожском направлении в районе Чаривного ВСУ предприняли разведку боем, но украинские военные попали под удар гаубичной артиллерии. Южнее Новоданиловки и Малой Токмачки ВСУ атаковали «силами до батальона при поддержке тяжелой техники», но потеряли «танки, БМП, боевые бронированные машины», также была уничтожена «живая сила националистов». Нанесены авиаудары по скоплениям украинских войск у Малой Токмачки и Макаровки. У Степногорска уничтожена гаубица ВСУ.
Чехов рассказал, что на Запорожском направлении раненые минометчики продолжали бой, уничтожив огневую точку противника и внеся значительный вклад в срыв наступления. В расчет входят младший сержант Александр Гаврилюк, младший сержант Максим Ефимов и ефрейтор Николай Ефремов. Гаврилюк получил осколочное ранение плеча, Ефремов – осколочное ранение ног. Ефимов оказал им первую доврачебую помощь.
Напомним, Минобороны России накануне сообщило, что на Купянском и Краснолиманском направлениях за сутки уничтожено до 130 украинских военных. На Донецком направлении за сутки уничтожено до 210 украинских военных. На Запорожском направлении за сутки уничтожено свыше 200 украинских военных и 33 танка.
Взрывы прогремели в Одессе
Взрывы прозвучали в Одессе, Запорожье и Херсоне
В Одессе прогремели взрывы, также взрывы были слышны в Запорожье и Херсоне, которые удерживаются вооруженными силами Украины, сообщают украинские СМИ.
Воздушная тревога звучала в Сумской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях Украины, а также на той части Запорожской области, которую удерживают украинские войска, передает РИА «Новости».
Позднее сирены прозвучали в Харьковской области. В 03.17 мск предупреждения были отменены, передает ТАСС.
Накануне мощные взрывы прозвучали в Кривом Роге. Военный аналитик Михаил Онуфриенко указывал, что Россия систематически наносит прицельные удары по складам с боеприпасами и техникой противника.
Берлин допустил ответственность Киева за подрыв аммиакопровода «Тольятти – Одесса»
Bild сообщила, что минобороны Германии подозревает Украину в подрыве аммиакопровода «Тольятти – Одесса»
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Украинская сторона могла «участвовать в разрушении» аммиакопровода «Тольятти – Одесса» в Харьковской области, говорится в докладе минобороны Германии.
Как утверждает Bild, доклад имеет гриф «Только для служебного пользования». В нем эксперты ведомства указывают, что украинцы проводят диверсии за линией соприкосновения. Отмечается, что нельзя исключать «участия украинской стороны» в подрыве аммиакопровода, который находится на территории, контролируемой украинскими войсками. Эксперты подчеркивают, что Россия больше всех заинтересована в возобновлении работы аммиакопровода.
Также в докладе сказано, что, «скорее всего, проукраинские группы, прибегнув к диверсионной деятельности, нарушили основную железнодорожную линию» в Запорожской области, передает ТАСС.
Кроме того, в докладе сказано, что российская армия при отражении контрнаступления украинских войск все больше делает ставку на «воздушные, ракетные удары и атаки беспилотников». Также в докладе говорится, что в районе Артемовска российские войска остаются «по-прежнему под давлением».
Напомним, Минобороны России сообщило, что украинская диверсионно-разведывательная группа подорвала аммиакопровод «Тольятти – Одесса» в районе Масютовки Харьковской области.
Политолог: Африка показала кровную заинтересованность в решении конфликта на Украине
Политолог Трухачев: Африка кровно заинтересована в урегулировании конфликта на Украине
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Африка пытается разрушить стереотип о «континенте нерешаемых проблем». Более того, страны хотят добиться определенного влияния в мире. Для этого и была представлена мирная инициатива, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев. Ранее президент Путин провел встречу с африканской делегацией, в рамках которой президент ЮАР представил мирную инициативу по Украине.
«Африканским странам крайне важно заявить о себе на мировой арене. Традиционно континент считается территорией нерешаемых проблем. Более того, по большому счету из всей Африки лишь ЮАР обладает неким влиянием в мире», – сказал Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ.
«Остальные государства континента также хотят заполучить политический вес. И одним из механизмов для достижения поставленных задач становится мирная инициатива по Украине. Можно сказать, что тактические цели, которые ставила перед собой сторона, достигнуты. Ну а что касается стратегических, нам предстоит это увидеть», – рассуждает эксперт.
«Сам по себе представленный Рамафосой документ мало чем отличается от ранее озвученных идей Китая. Однако в нем четко прописана проблема, связанная с зерном. Причина в том, что Африка получает его как со стороны РФ, так и со стороны Украины. Так что континент кровно заинтересован в решении конфликта», – подчеркивает собеседник.
Вместе с тем, резюмируя, Трухачев был вынужден признать, что в нынешнем виде мирная инициатива Африки нереализуема. «Тут надо четко осознавать мировую конъюнктуру», – заключил политолог.
Ранее в Санкт-Петербурге прошла встреча президента России Владимира Путина с представителями стран Африки. На сайте Кремля отмечается, что в состав делегации вошли президент Замбии Хакаинде Хичилема, председатель Африканского союза, президент Коморских Островов Азали Асумани, президент Сенегала Макки Салл, президент ЮАР Сирил Рамафоса, премьер-министр Египта Мустафа Мадбули, государственный министр, директор кабинета президента Конго Флоран Нтсиба и специальный посланник президента Уганды по особым поручениям Рухакана Ругунда.
В рамках встречи президент ЮАР Сирил Рамофоса раскрыл десять пунктов мирной инициативы по урегулированию ситуации на Украине. В первом пункте подчеркивается, что африканская мирная инициатива не противоречит инициативам других сторон. Во втором выражается уверенность в урегулировании конфликта через «переговоры и дипломатию». В третьем – призыв к «деэскалации конфликта» с обеих сторон.
В четвертом признается «суверенитет всех участвующих в конфликте стран в понимании устава ООН». В пятом указывается, что «все страны нуждаются в гарантиях безопасности». Шестой пункт посвящен «свободе передвижения зерновых через Черное море» и отмене «любых препятствий, которые существуют сейчас».
Седьмой пункт относится к «гуманитарной поддержке для тех, кто в ней нуждается и кто страдает в результате конфликта», восьмой – к «освобождению военнопленных с обеих сторон». «Связанный с этим вопрос касается детей, которые оказались заложниками этого конфликта – эти дети должны вернуться туда, откуда они прибыли, в свои дома», – сказал Рамафоса.
Девятый пункт говорит о восстановлении разрушений, вызванных боевыми действиями. В десятом выражено желание «видеть определенную работу, определенные процессы, которые повлекут за собой окончание» конфликта.
Инициативу уже прокомментировали на Западе. Так, генсек НАТО Йенс Столтенберг предостерег от заключения «псевдомира» на Украине. По его мнению, чтобы мир был прочным, он должен быть «справедливым». Он также заявил, что мира на Украине нельзя достигнуть через заморозку конфликта и согласия на «сделку, которую навязывает Россия». Генсек Североатлантического альянса выразил уверенность, что определять приемлемые условия может лишь Киев.
Пушилин прокомментировал заявление о завершении демилитаризации Украины
Врио главы ДНР Пушилин: Россия не прекратит освобождать территории новых регионов
Освобождение оккупированных территорий ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской области не прекратится, так прокомментировал врио главы ДНР Денис Пушилин заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о фактическом завершении демилитаризации Украины.
Как указал Пушилин, на самом деле имеется в виду, что в части того вооружения, которое было на Украине, и это касается как техники, так и производственных мощностей, и ремонтных баз, в этой части фактически все уже уничтожено, передает РИА «Новости».
То есть, по его словам, единственная возможность сейчас Украине продолжать свою агрессию в отношении региона в том числе – это как раз поставки техники и боеприпасов Запада, то есть это единственная возможность, поэтому в этой части имелось в виду, что демилитаризация завершена. Это не значит, что будет прекращено освобождение территории ДНР, Запорожской области, Херсонской области, это не значит, что не нужно проводить денацификацию, президент очень все детально и очень полноценно объяснил, подчеркнул Пушилин.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что фактически задача по демилитаризации Украины во многом выполнена, так как Украина использует «все меньше и меньше своего оружия», «и все больше и больше» – поставляемые Западом системы вооружений.
Расчет «Торнадо-С» уничтожил американскую РСЗО HIMARS
Минобороны России сообщило об уничтожении американской РСЗО HIMARS управляемой ракетой «Торнадо-С»
Расчет российской РСЗО «Торнадо-С» Западного военного округа уничтожил управляемой ракетой американскую РСЗО HIMARS, сообщило Минобороны России.
Кроме того, Минобороны сообщило, что российские военные получили выплаты за уничтожение американского РСЗО, передает РИА «Новости».
Как указали в ведомстве, «уничтожается колесная, гусеничная техника, артиллерийские установки, пикапы с ДРГ и кочующими минометами», а «за каждую пораженную цель бойцам начисляется выплата».
Российские военные шутят, что об успешном поражении цели можно узнавать «по пополнению счета».
Подчеркивается, что выплаты получают все «в течение какого-то времени». Часть выплаты получает не только наносивший удар расчет, но и каждый человек в подразделении.
Напомним, украинские военные используют HIMARS для ударов по гражданским целям.
Сальдо назвал условие восстановления Каховской ГЭС
Сальдо связал начало восстановления Каховской ГЭС с необходимостью «отогнать» украинские войска
Восстанавливать Каховскую ГЭС начнут после достижения целей специальной военной операции на Украине или «когда отгонят» украинских военных на безопасное расстояние, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
Сальдо заявил, что восстановить ее необходимо, так как на ГЭС «завязана экология и экономика» левобережья Херсонской области и северного Крыма. Сальдо назвал данный вопрос принципиальным. При этом он заявил, что конкретные проекты начнут создавать позднее, передает РИА «Новости».
Напомним, Сальдо заявил об окончании активной фазы наводнения в Херсонской области, которое произошло после разрушения Каховской ГЭС в результате украинских атак. Жертвами последствий разрушения Каховской ГЭС стали 35 яеловек.
Глава Петрозаводска сообщил о решении отправиться добровольцем в зону СВО
Глава Петрозаводского городского округа Владимир Любарский сообщил, что намерен отправиться добровольцем в зону СВО.
На своей странице во «ВКонтакте» он сообщил, что решение он принял с момента начала СВО.
Любарский отметил, что во время отпуска прошел «спецкурс-1» в Российском университете спецназа - базовые основы медицинской помощи в полевых условиях, стрелковой подготовки, тактики.
О своем намерении отправиться в зону СВО он сообщил главе Карелии Артуру Парфенчикову.
Ранее заместитель председателя правительства Ульяновской области Сергей Кучиц заявил, что решил отправиться добровольцем в зону спецоперации.
Российские войска отбили четыре атаки ВСУ в районе Времевского выступа
Российские военные за прошедшие сутки отбили четыре атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Времевского выступа, заявили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства говорится, что в районе Времевского выступа ВС России в течение суток отразили четыре атаки противника силами до батальонной тактической группы в районах населенных пунктов Новодонецкое, Ровнополь ДНР и Новодаровка Запорожской области.
Общие потери ВСУ на Южно-Донецком направлении за сутки составили до 380 украинских военнослужащих, 35 танков, 33 боевые машины пехоты, в том числе две Bradley, а также 38 боевых бронированных машин, включая бронетранспортер Striker, а также гаубица Д-20.
Ранее Минобороны заявили, что российские военнослужащие уничтожили за прошедшие сутки на Запорожском направлении более 200 солдат ВСУ.
На Купянском и Краснолиманском направлениях за сутки уничтожено до 130 украинских военных
Российская армия за сутки поразила на Купянском и Краснолиманском направлениях около 130 военных ВСУ, а также самоходные артиллерийские установки Krab и «Акация», заявили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства говорится, что на Купянском и Краснолиманском направлениях ВС РФ уничтожили живую силу и технику ВСУ в районах населенных пунктов Фигалевка, Масютовка, Кисловка, Тимковка Харьковской области и Стельмаховка ЛНР, а также Невское, Червонопоповка, Кузьмино ЛНР и Серебрянка ДНР.
Отмечается, что в районах населенных пунктов Берестовое Харьковской области и Новоселовское ЛНР пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп, а в Червоной Диброве ЛНР и Григоровке ДНР предотвращена деятельность двух таких групп.
В Минобороны добавили, что в результате огневого поражения за сутки на Купянском направлении уничтожены три пикапа, гаубица «Мста-Б», а на Краснолиманском – боевая машина пехоты, два автомобиля и гаубица Д-30.
Ранее сообщалось, что ВС РФ поразили за прошедшие сутки около 210 украинских военных на Донецком направлении и реактивную систему залпового огня «Град».
На Донецком направлении за сутки уничтожено до 210 украинских военных
Вооруженные силы России поразили за прошедшие сутки около 210 украинских военных на Донецком направлении и реактивную систему залпового огня «Град», заявили в Минобороны.
В Telegram-канале ведомства говорится, что на Донецком направлении ВС РФ в течение суток отражены восемь атак противника в районах населенных пунктов Кирово, Первомайское, Красногоровка, Невельское и Марьинка ДНР.
Отмечается, что авиация нанесла удар по подразделениям 79-й десантно-штурмовой, 110-й механизированной бригад ВСУ и 129-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новгородское, Авдеевка и Победа ДНР. Кроме того, в Минобороны сообщили об уничтожении боевой машины пехоты, бронетранспортера и трех автомобилей.
Как указали в ведомстве, в районе населенного пункта Сухая Балка уничтожен склад боеприпасов 109-й бригады территориальной обороны.
Ранее в Минобороны заявили, что российские военные за прошедшие сутки отбили четыре атаки ВСУ в районе Времевского выступа.