Британские СМИ не смогли найти подтверждений, что Буданов жив

Британское издание Daily Telegraph не смогло найти подтверждений, что глава ГУР МО Украины Буданов жив

Британские СМИ сообщили, что не смогли найти подтверждений информации о том, что руководитель главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов жив и здоров.

Как пишет The Daily Telegraph, представители и помощники Буданова стали опровергать сообщения о тяжелом ранении главы ГУР МО Украины, однако, отмечает издание, украинская сторона не опубликовала фото или видео в подтверждение своих утверждений, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Буданов получил ранение в ходе российского ракетного удара, и сейчас находится на лечении в Германии в тяжелом состоянии. При этом в ГУР заявили, что с Будановым «все в порядке», а президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что руководитель главного управления разведки МО Украины якобы участвовал в заседании военного кабинета.