Politico: Американские законодатели порезали план Пентагона по производству ракет для Украины

Члены Республиканской парти в комитете Палаты представителей по ассигнованиям инициировали значительные сокращения запланированного Пентагоном наращивания производства ракет, необходимого для дальнейшей поддержки Украины, а также для подготовки к потенциальному конфликту с Китаем, пишут американские СМИ.

Республиканцы, по информации журнала Politico, потребовали сократить расходы Пентагона в части закупок ракет для военных служб более чем на 2,5 млрд долларов.

Издание отмечает, что перенаправление этой части расходов бюджета на другие цели является ударом по оборонным планам президента США Джо Байдена, которые тот изложил в своем последнем бюджетном предложении.

Politico пишет, что на Украину хлынуло оружие на миллиарды долларов, в результате чего военное планирование США пришлось пересмотреть, чтобы страна была готова к возможному новому конфликту. В результате Пентагон впервые в истории обратился к Конгрессу с просьбой профинансировать многолетние закупки боеприпасов и запустить производство на полную мощность, чтобы быть готовыми «к будущей войне».

Ранее в Пентагоне сообщили, что новый пакет помощи Украине включает системы ПВО HAWK, беспилотные системы Puma, боеприпасы для ракетных систем с лазерным наведением и снаряды. Отмечалось, что всего США выделят на военные нужды Киева 2,1 млрд долларов.