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Американские законодатели порезали план Пентагона по производству ракет для Украины
Politico: Американские законодатели порезали план Пентагона по производству ракет для Украины
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Члены Республиканской парти в комитете Палаты представителей по ассигнованиям инициировали значительные сокращения запланированного Пентагоном наращивания производства ракет, необходимого для дальнейшей поддержки Украины, а также для подготовки к потенциальному конфликту с Китаем, пишут американские СМИ.
Республиканцы, по информации журнала Politico, потребовали сократить расходы Пентагона в части закупок ракет для военных служб более чем на 2,5 млрд долларов.
Издание отмечает, что перенаправление этой части расходов бюджета на другие цели является ударом по оборонным планам президента США Джо Байдена, которые тот изложил в своем последнем бюджетном предложении.
Politico пишет, что на Украину хлынуло оружие на миллиарды долларов, в результате чего военное планирование США пришлось пересмотреть, чтобы страна была готова к возможному новому конфликту. В результате Пентагон впервые в истории обратился к Конгрессу с просьбой профинансировать многолетние закупки боеприпасов и запустить производство на полную мощность, чтобы быть готовыми «к будущей войне».
Ранее в Пентагоне сообщили, что новый пакет помощи Украине включает системы ПВО HAWK, беспилотные системы Puma, боеприпасы для ракетных систем с лазерным наведением и снаряды. Отмечалось, что всего США выделят на военные нужды Киева 2,1 млрд долларов.
Путин показал парафированный проект договора с Украиной, подготовленный в марте 2022 года
В ходе встречи с представителями Африки президент России Владимир Путин впервые показал парафированный проект договора с Украиной, который готовили в марте 2022 года в Стамбуле.
При содействии президента Турции Тайипа Эрдогана в марте 2022 года прошла серия переговоров между Россией и Украиной по выработке мер доверия и по выработке текста договора, сказал глава государства представителям африканского континента, передает ТАСС.
«Мы не договаривались с украинской стороной, что этот договор будет носить конфиденциальный характер, но мы никогда его не предъявляли, не комментировали. Проект этого договора был парафирован руководителем переговорной группой из Киева. Он поставил там свою подпись. Вот он», – показал документ Путин.
Напомним, последние переговоры сторон проходили в конце марта 2022 года в Стамбуле. Украина обещала остаться внеблоковой и безъядерной державой. Эти утверждения содержатся в пакете предложений, которые Киев передал делегации России на переговорах в Турции.
Российская сторона заявляла о встречных шагах. Один из них – сокращение военной активности на севере Украины. Киеву также обозначили перспективы встречи на уровне глав государств. Переговоры были поставлены на паузу.
СМИ: Украина может стать энергохабом Европы к 2050 году
Forbes.ua: Украине необходимы 400 млрд долларов, чтобы стать энергохабом Европы
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Украина презентует в Лондоне амбициозный план превращения в «энергетический хаб Европы» до 2050 года, для реализации программы восстановления Киев хочет запросить 400 млрд долларов.
Издание отмечает, что производство электричества на Украине вырастет в семь раз, добыча газа – в четыре раза, нефти – более чем в шесть раз, в случае, если в энергетику Украины будет инвестировано более 400 млрд долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание Forbes.ua.
Также отмечается, что киевские власти планируют локализовать 90% производства малых модульных реакторов (ММР) и самостоятельно производить ядерное топливо. Однако угольные теплоэлектростанции планируют при этом «вывести из строя» и заменить их ТЭЦ и ТЭС на газе и биометане.
Кроме того, украинские власти намерены построить 69 ГВт электролизеров для производства водорода и увеличить пропускную способность для экспорта электроэнергии в страны ЕС в пять раз до 10 ГВт.
Как отметил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, эти цифры «не имеют никакой связи с реальностью», так как превышают и без того амбициозную энергетическую стратегию страны.
В США рассказали о разгроме Россией колонн ВСУ с западной техникой
WSJ: ВС России разгромили колонны ВСУ с западным оружием благодаря преимуществу в воздухе
Россия, используя преимущество своей военно-воздушной мощи, ударила по колоннам ВСУ, перевозившим современное вооружение, которое Запад передал Украине, пишут американские СМИ.
В статье Мэтью Люксмура для The Wall Street Journal говорится, что украинской стороне пришлось «приостановить» наступление из-за «неоднозначных» результатов первых атак на российские позиции, передает РИА «Новости».
Люксмур также указывает на «ограниченность» противовоздушной обороны Киева, которой, по его мнению, воспользовалась Россия.
Президент Владимир Путин ранее заявил, что вооруженные силы Украины не имеют успехов в ходе контрнаступления, шансов у ВСУ нет ни на одном направлении. По словам российского лидера, Украина в ходе контрнаступления потеряла уже 186 танков и 418 бронемашин, каждый день потери растут.
Организатор поджога Дома профсоюзов в Одессе ликвидирован под Артемовском
Военный эксперт Рожин сообщил о ликвидации под Артемовском одного из организаторов поджога Дома профсоюзов в Одессе
Под Артемовском ликвидирован один из организаторов поджога Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года Роман Черномаз, сообщил военный эксперт Борис Рожин.
Рожин в своем Telegram-канале Colonelcassad рассказал, что этот «ярый бандеровец» был снайпером в нацбате четвертой бригады оперативного назначения нацгвардии Украины. Уточняется, что Роман Черномаз – «сын известного украинского националиста Богдана Черномаза».
Напомним, в апреле также был уничтожен украинский боевик Александр Станков, причастный к массовой гибели людей в результате поджога Дома профсоюзов в Одессе в 2014 году.
Глава Африканского союза Ассумани: Объединение желает выслушать голос русского народа
Делегация из Африки намеревается побудить российскую сторону вступить в переговоры с украинской, заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным глава Африканского союза и президент Коморских Островов Азали Ассумани.
Представители африканских стран приехали в Россию, чтобы выслушать «голос русского народа», они хотели бы побудить страну «вступить в переговоры с Украиной», сказал Ассумани Путину, передает ТАСС.
Между тем президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что Африка хочет стать посредником в поиске мира между Россией и Украиной, и намерена представить план из 10 пунктов для его достижения. Он подчеркнул, что африканская мирная инициатива не должна входить в противоречие с другими мирными инициативами.
В ходе встречи с представителями Африки Путин отмечал, что российская сторона готова к конструктивному диалогу со всеми, кто хочет установить мир на принципах справедливости.
Состоялось первое боевое применение новейшего дрона-камикадзе «Привет-82»
Дрон-камикадзе «Привет-82» поразил опорный пункт вооруженных сил Украины
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В ходе первого боевого применения в зоне специальной военной операции на Украине российский дрон-камикадзе «Привет-82» поразил опорный пункт украинских войск, сообщили в конструкторском бюро «Око».
В КБ сообщили, что от места запуска до цели было около 12 км. БПЛА запустили «из тыла», после чего оператор, который совершал поражение, осуществил «подхват». Как заявили в КБ, первое применение «было успешным», передает ТАСС.
В КБ пояснили, что технология «подхвата» позволяет оператору, находящемуся «на месте применения», подхватить «выпущенный из тыла и направленный в точку применения» БПЛА, который летит «в режиме радиомолчания». У линии боестолкновения оператор с пультом производит «подхват управления» и направляет беспилотник на цель.
В КБ подчеркнули «простоту и удобство применения» дрона. Отмечается, что оператор не был обученным пилотом FPV-дрона, его готовили только в КБ, опыт пилотирования дрона «составлял один день», общее время подготовки – пять дней. Кроме того, «команда запуска в принципе ни разу до того не пилотировала» указанный дрон.
Напомним, дрон может нести груз массой более 5 кг на дальность около 30 км. Его стоимость составляет чуть более 100 тыс. рублей.
Песков заявил о переходе СВО в «войну между Москвой и коллективным Западом»
Песков заявил, что СВО продолжается как «война между Москвой и коллективным Западом»
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Специальная военная операция для защиты Донбасса начиналась против киевского режима, но сейчас «продолжается как фактически война между Москвой и коллективным Западом», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков счел суверенитет Украины «весьма абстрактным понятием» и заявил, что «у Украины нет суверенитета», как нет «воли, желания, возможности заявлять какую-то суверенную позицию». По его словам, Вашингтон указывает Киеву «что надо делать», передает РИА «Новости» со ссылкой на RT Arabic.
Как заявил пресс-секретарь президента России, вмешательство НАТО осложнило ситуацию и сделало ее «непредсказуемее», но «на общий исход событий» не повлияет – Россия добьется поставленных целей, передает ТАСС.
Комментируя африканскую инициативу по мирному урегулированию, Песков заявил, что «очень большая часть» ее «абсолютно реализуемая и абсолютно может обсуждаться». Однако Украина «не так склонна к диалогу», сказал он.
У России «есть политическая воля» для диалога с Украиной, но «диалога здесь пока не просматривается, какого-то фундамента для диалога нет», сказал Песков. Он подчеркнул, что «режим Зеленского, то есть, вернее, сам президент Зеленский, подписал указ, который запрещает президентам Украины вести переговоры с российской стороной». Кроме того, Песков указал, что Россия разделяет заявления канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости сохранять каналы общения.
Напомним, в рамках встречи африканской делегации с главой российского государства Владимиром Путиным президент ЮАР Сирил Рамафоса раскрыл 10 пунктов мирной инициативы по урегулированию ситуации на Украине.
Израиль отказался поставлять Украине летальное оружие
В разговоре с главой Пентагона Остином министр обороны Израиля Галант отказался поставлять Украине летальное оружие
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Глава минобороны Израиля Йоав Галант заявил руководителю Пентагона Ллойду Остину, что Израиль не станет передавать Украине летальное оружие, сообщил израильский чиновник.
Галант и Остин встретились на полях саммита министров обороны стран НАТО. Остин попросил Галанта увеличить помощь Украине, а также позвонить министру обороны Украины Алексею Резникову, передает ТАСС со ссылкой на Axios.
По данным Axios, Галант согласился на разговор с Резниковым. При этом он заявил Остину, что Израиль не станет поставлять Украине летальное оружие. Как сообщил источник издания, Израиль «ясно дал понять Остину, как далеко может зайти», израильская поддержка Украины не будет выходить за пределы гуманитарных и оборонительных возможностей. По словам чиновника, в Белом доме «понимают это».
«Едиот ахронот» сообщала, что Израиль планирует поставку более 200 списанных танков «Меркава» предыдущих поколений двум странам, одна из которых находится в континентальной Европе. Переговоры идут на фоне возросшего спроса на израильскую военную технику из-за истощившихся арсеналов западных стран после помощи Украине, передает РИА «Новости».
Глава отдела оборонного экспорта минобороны Израиля бригадный генерал запаса Яир Кулас заявил Calcalist, что министерство и политическое руководство страны придерживаются «четкой и взвешенной» политики, которая «запрещает» поставки вооружений на Украину.
Напомним, Украина использовала визит главы израильского МИДа Эли Коэна в Киев для шантажа и вымогательства. Бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми высказывал предположение, что Украина не получит от Израиля ни денег, ни оружия.
Неудачи ВСУ заставили Запад сомневаться в смысле существования НАТО
Telegraph задалась вопросом о смысле существования НАТО при поражении Украины в конфликте с Россией
Страны НАТО на саммите в Вильнюсе должны задать себе вопрос о том, «какой смысл» в альянсе, если Украина «с мощью НАТО за ее спиной» не может одолеть Россию, заявил обозреватель Ричард Кемп.
Кемп призвал лидеров стран НАТО быть готовыми к тому, что контрнаступление вооруженных сил Украины, несмотря на всю поддержку Запада, провалится. Кемп заявил, что слова о поддержке Киева звучат все менее уверенно, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegraph.
Он предположил, что в случае провала украинского наступления президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц могут «возобновить свое лоббирование, чтобы подтолкнуть Киев к заключению мирного договора до конца года».
Напомним, глава российского государства Владимир Путин указывал, что ВСУ не достигли успехов ни на одном из направлений контрнаступления.
В Бундестаге резко раскритиковали министров «Бандеру Бербок» и «Володимира Хабека»
Депутат бундестага Фронмайер осудил Бербок и Хабека за работу на Украину, а не Германию
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Депутат Бундестага Маркус Фронмайер раскритиковал министра иностранных дел Германии Анналену Бербок и министра экономики и вице-канцлера страны Роберта Хабека за то, что они отстаивают украинские, а не германские интересы.
Фронмайер на заседании Бундестага спросил у Хабека, точно ли тот является министром экономики Германии, а не украинским министром, и поинтересовался, чьи интересы тот представляет – Германии или каких-то других стран. При этом, по его словам, немецким гражданам ответы на эти вопросы известны.
«У нас правительство Бандеры Бербок и Володимира Хабека!» – приводит его слова РИА «Новости».
Фронмайер напомнил о словах Бербок о том, что обещание Украине важнее мнения немецких избирателей. Кроме того, он выразил возмущение заявлением Хабека о приостановке промышленности в Германии до того, как «замерзнут люди» в случае прекращения поставок российского газа.
В Кремле ранее отмечали, что с каждым днем прямая и косвенная вовлеченность Германии в украинский конфликт увеличивается.
Лавров озвучил главный вывод из переговоров Путина и лидеров Африки
Лавров заявил о понимании лидерами Африки истинных причин созданного Западом кризиса
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Представители стран Африки продемонстрировали понимание истинных причин того кризиса, который возник из-за политики Запада, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Лавров назвал это «главным вывод из сегодняшней беседы» президента России Владимира Путина с представителями миротворческой миссии стран Африки. Также Лавров отметил, что представители стран Африки понимают необходимость «обращения к этим глубинным причинам» для выхода из кризиса. Как заявил министр, требуется выработать «конкретные действия по устранению этих причин, которые подрывают и подрывали долгие годы справедливую безопасность на Европейском континенте».
Указывается, что мирная инициатива стран Африки по урегулированию ситуации на Украине, «в принципе, на бумаге не была сформулирована». Как заявили представители стран Африки, она «не конкурирует ни с какими другими», передает ТАСС.
Лавров подчеркнул, что африканские страны «выделяли известные 12 пунктов позиции» Китая, «которая была представлена пару месяцев назад». В частности, «им близки» пункты, направленные против двойных стандартов и в поддержку уважения ко «всем принципам Устава ООН во всей их совокупности».
«Чтобы не было односторонних санкций, чтобы не было попыток обеспечивать чью-то безопасность за счет безопасности других, чтобы безопасность была неделима в глобальном масштабе. Именно эти принципиальные подходы мы разделяем», – сказал министр.
Как отметил Лавров, Москва согласна с Пекином в том, что страны Европы должны сконцентрироваться на устранении глубинных причин текущего конфликта на Украине и выстраивании справедливой и стабильной архитектуры ЕС. Лавров подчеркнул, что этого Россия и «добивалась долгие годы, и до госпереворота на Украине, и после госпереворота, когда появилась надежда на реализацию минских договоренностей».
Лавров подчеркнул, что Россия в отличие от Запада не заставляет никого следовать ограничительным мерам в отношении не разделяющих российскую позицию. По словам министра, «ситуация вокруг Украины сложилась… в результате долгие годы готовившейся Западом гибридной войны против России с превращением Украины в инструмент этой войны по подрыву основ безопасности нашей страны», передает РИА «Новости».
Напомним, в субботу в Петербурге прошли переговоры президента России с представителями семи африканских государств по возможным путям урегулирования на Украине.
Байден заявил, что Украина должна соответствовать всем критериям НАТО для вступления
Американская сторона не намерена облегчать путь киевского режима в Североатлантический альянс, заявил президент Соединенных Штатов Джозеф Байден.
Киев должен соответствовать всем требованиям, предъявляемым к членам альянса, сказал Байден, передает РИА «Новости» со ссылкой на Белый дом.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что страны военного блока согласны, что Украина должна стать членом организации. При этом Киев должна победить и сохраниться как суверенное государство, иначе нет смысла обсуждать его членство в альянсе в принципе.
Песков заявил об отсутствии шансов на продление зерновой сделки
У зерновой сделки, исходя из сегодняшнего статуса, нет шансов на продление, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью.
«Здесь вряд ли можно предрекать какое-то окончательное решение, но можно только констатировать, что если судить де-факто по тому статусу, который мы имеем, то шансов у этой сделки нет, потому что сделка подразумевает дело», – сказал Песков «Известиям».
Он пояснил, что часть этого дела была исполнена, но та часть, которую должна была выполнить заключившая с Россией договор сторона, не была сделана.
Москва несколько раз проявляла добрую волю, шла на уступки и продлевала сделку не раз, но то, что было обещано, ни разу не было исполнено.
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с представителями стран Африки отмечал, что продовольствие в рамках зерновой сделки не направлялось в нуждающиеся страны, это обман со стороны западных стран.
Президент ЮАР перечислил 10 пунктов мирной инициативы по Украине
Президент ЮАР Рамафоса озвучил 10 пунктов мирной инициативы африканских стран по урегулированию ситуации на Украине
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В рамках встречи африканской делегации с главой российского государства Владимиром Путиным президент ЮАР Сирил Рамафоса раскрыл 10 пунктов мирной инициативы по урегулированию ситуации на Украине.
В первом пункте подчеркивается, что африканская мирная инициатива не противоречит инициативам других сторон. Во втором пункте выражается уверенность в урегулировании конфликта через «переговоры и дипломатию». В третьем пункте содержится призыв к «деэскалации конфликта» с обеих сторон, передает РИА «Новости».
В четвертом признается «суверенитет всех участвующих в конфликте стран в понимании устава ООН». В пятом указывается, что «все страны нуждаются в гарантиях безопасности». Шестой пункт посвящен «свободе передвижения зерновых через Черное море» и отмене «любых препятствий, которые существуют сейчас».
Седьмой пункт относится к «гуманитарной поддержке для тех, кто в ней нуждается и кто страдает в результате конфликта», восьмой – к «освобождению военнопленных с обеих сторон». «Связанный с этим вопрос касается детей, которые оказались заложниками этого конфликта – эти дети должны вернуться туда, откуда они прибыли, в свои дома», – сказал Рамафоса.
Девятый пункт говорит о восстановлении разрушений, вызванных боевыми действиями. В десятом выражено желание «видеть определенную работу, определенные процессы, которые повлекут за собой окончание» конфликта.
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров после переговоров Путина с представителями миротворческой миссии стран Африки указывал, что мирная инициатива стран Африки по урегулированию ситуации на Украине, «в принципе, на бумаге не была сформулирована».
Будапешт в связи с ситуацией на Украине заявил о «единой венгерской нации»
Глава администрации премьера Венгрии Гуйяш обвинил Украину в попрании фундаментальных прав меньшинств
Украина нарушает права венгерского меньшинства в Закарпатье, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, подчеркнув «единство венгерской нации».
Гуйяш подчеркнул, что за финансовую, моральную и гуманитарную поддержку Украина решила «отблагодарить принятием правил», которые противоречат «всем европейским стандартам прав человека». По его словам, политика Киева «жестко бьет по нацсообществам и попирает фундаментальные права меньшинств». Как заявил Гуйяш, «Венгрия не считает, что если государство ни во что не ставит права нацсообществ, это является дорогой в Европу».
Кроме того, он заявил, что сейчас никто не станет спорить с «правильностью того, чтобы думать о единой венгерской нации». Гуйяш призвал «чувствовать дело каждой части нации за границей как свое собственное». По его словам, такое отношение стало позитивным результатом прошедшего десятилетия, передает ТАСС со ссылкой на MTI.
Напомним, министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки на саммите глав минобороны стран НАТО в Брюсселе заявил, что присоединение воюющей страны к оборонительному альянсу несвоевременно и невозможно, также Украина должна соблюдать права венгерского нацменьшинства в Закарпатье.