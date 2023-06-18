Водоканалы на Украине призвали повысить тарифы для населения на 33%

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18 июня, воскресенье  |  Последнее обновление — 05:54  |  vz.ru
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Россию ждет новая волна приватизации

Россия готовится к выгодной приватизации Кавашкин Борис/ТАСС
Россия созрела к новой масштабной приватизации госактивов. Такое мнение поддержали и финансовые власти, и главные банки страны. Однако к проведению приватизации предъявляются самые жесткие условия, чтобы не повторить ситуацию с залоговыми аукционами 1994 года. Зачем нужно продавать госимущество и что может пойти с молотка? Подробности...
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Путин предложил новую хозяйственную модель России

Владимир Путин обозначил важнейшие принципы российской экономики Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Российская экономика переходит на качественно другой уровень развития – она не будет зависеть от внешней конъюнктуры и спроса, а сама будет его формировать. Об этом заявил Владимир Путин в ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме. Президент отметил, что стратегия, выбранная государством после введения западных санкций, сработала, а позитивные макроэкономические тенденции набирают обороты. Подробности...
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Шоу-бизнесу предложили премировать поражение украинской ПВО

Уничтожение средств ПВО – более сложная задача, чем уничтожение «Леопардов» imago-images.de/Global Look Press
Звезды российского шоу-бизнеса массово поддержали идею премировать бойцов за уничтожение переданных Украине танков Leopard. Певцы Николай Басков и Григорий Лепс готовы платить по миллиону за них. В экспертной среде отмечают полезность инициативы звезд, однако в распоряжении противника есть куда более опасная техника, поражение которой премируется недостаточно.  Подробности...
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После поражения на Украине Европа отыграется на релокантах

«Мне может быть жаль этих людей, но это просто цена войны», – заявил Петр Павел MARTIN DIVISEK/EPA/ТАСС
Президент Чехии, а в прошлом председатель военного комитета НАТО Петр Павел призвал поставить проживающих в Европе россиян под контроль спецслужб. Его фантазии простираются прямо до концлагерей – таких, куда американцы интернировали японцев. Могут ли подобные фантазии чехов насчет русских стать реальностью?  Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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Путин дал гарантии Мировому большинству

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
На Петербургском международном экономическом форуме Путин показал, что Россия не с «пустышка», у которой нечего противопоставить внешним угрозам, а держава, способная предоставить силовое обеспечение своим внешнеэкономическим планам. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Эльфы и орки в Москве 1953-го

Алексей Зензинов
Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Закладочек-маячков «для своих» в фильме «За нас с вами» разбросано множество. Это образец эрзац-мифа, созданного несколькими поколениями интеллигенции времен Российской империи, Советского Союза и постсоветской России. Миф этот подпитывается генетическими страхами и фантомными болями. Подробности...
Обсуждение: 41 комментарий

Запад ждет судьба Австралии

Дмитрий Орехов
Дмитрий Орехов, писатель
Чем больше Запад ведет себя в австралийском стиле и настаивает на своем исключительном праве открывать чужие двери ногой, тем очевиднее его шансы однажды превратиться в «белое отребье» многополярного мира. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария
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Два удара по Байдену

Чехи задумались о концлагерях для русских

Косово взбунтовалось против Запада

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Каховское водохранилище превратилось в пустырь

После разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) Каховское водохранилище фактически прекратило свое существование. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее плотина ГЭС была разрушена в результате ударов ВСУ
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АвтоВАЗ представил новую модель Lada X-Cross 5

АвтоВАЗ представил новую модель Lada X-Cross 5 на площадке ПМЭФ-2023, ее производство запустят на этой неделе на бывшем заводе Nissan
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Между Москвой и Санкт-Петербургом началось движение беспилотных грузовиков

На трассе М-11 Санкт-Петербург – Москва в рамках эксперимента началось движение беспилотных грузовиков «КамАЗ». Пока машины будут сопровождать инженеры-испытатели. Инициаторы проекта «Беспилотные логистические коридоры» уверены, что уже в 2024 году беспилотные грузовики начнут регулярно ездить от Казани до Санкт-Петербурга
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Израиль отказался поставлять Украине летальное оружие
    Путин показал проект договора с Украиной, подготовленный в марте 2022 года (видео) Глава Африканского союза Ассумани: Объединение желает выслушать голос русского народа Военные инженеры получили премию за уничтоженные бронемашины Bradley ВСУ Добровинский об идее вернуть уехавших артистов: Их никто не выгонял
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    Новый кризис


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    энергетический парадокс


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    непрошеные советы


    Игорь Мальцев: Немцев уже трясет от требований украинцев

    европейские проблемы


    Дмитрий Орехов: Запад ждет судьба Австралии

    за нас с вами


    Алексей Зензинов: Эльфы и орки в Москве 1953-го

    карикатура


    Немецкий «Леопард» пойман русскими дрессировщиками

    Водоканалы на Украине призвали повысить тарифы для населения на 33%

    Президент «Укрводоканалэкологии» Новицкий заявил о необходимости повысить тарифы на воду для населения Украины на 33%

    18 июня 2023, 05:24

    Текст: Антон Антонов

    На Украине водоканалы считают необходимым с 1 июля повысить тарифы на воду для населения на 33%, сообщил президент ассоциации «Укрводоканалэкология» Дмитрий Новицкий.

    Коммунальные предприятия, «оказывающие услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу», обратились с соответствующим предложением к украинским властям. Подчеркивается, что повышение тарифов необходимо для «обеспечения потребителей водой и соблюдения всех технологических процессов», передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Новицкий на конференции «Критическое состояние водопроводно-канализационной отрасли Украины» оценил ущерб отрасли за 2022 год в 119 млн долларов, в 2023 году – в 92 млн долларов. Новицкий заявил, что расчеты тарифов на 2023 год подавались еще год назад, но решение вопроса уже несколько раз откладывалось.

    Напомним, на Украине также возник дефицит электроэнергии, стране требуются поставки электричества из-за рубежа.

    В США предупредили Украину о разрушительном ударе России
    Аналитик Белл: ВКС России в случае поставок Украине F-16 уничтожат их за одну ночь
    		   
    17 июня 2023, 07:25
    Фото: Ssgt. Trevor T. Mcbride/U.S Air/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    ВКС России уничтожат истребители F-16 за одну ночь, если Запад их поставит Украине, заявил в интервью Sky News военный аналитик Шон Белл.

    Аналитик считает, что Киеву необходимы современные военно-воздушные силы, а эскадрилья подержанных самолетов не сможет противостоять российским истребителям, передает РИА «Новости».

    Белл предупредил, что ВКС России смогут уничтожить поставленные Украине истребители F-16 за одну ночь, разрушив зарождающийся военно-воздушный потенциал Киева.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что при поставках F-16 киевскому режиму эти самолеты уничтожат на украинской территории.

    Bloomberg сообщало, что участники НАТО обсуждают возможность поставить на Украину не новые, а подержанные истребители F-16.

    Президент России Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ заявил, что истребители F-16 будут гореть так же, как сейчас горят танки Leopard.

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    Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ с помощью БТР-камикадзе
    Минобороны: ВС России подорвали опорный пункт ВСУ трофейным БТР-камикадзе

    17 июня 2023, 06:29

    Текст: Вера Басилая

    Военнослужащие инженерно-саперного подразделения Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили опорный пункт ВСУ дистанционным подрывом трофейного БТР со взрывчаткой, заявили в Министерстве обороны России.

    Командир инженерного взвода с позывным «Барнаул», рассказал, что захваченный ранее в качестве трофея БТР снарядили взрывчатыми веществами, после чего вместе с механиком-водителем выдвинулись на машине в сторону позиций ВСУ, передает РИА «Новости».

    БТР поставили на ручной газ, направили его в сторону позиций ВСУ в 300 метрах, а затем механик выпрыгнул и убыл в тыл. «Барнаул» остался наблюдать, и как только машина-камикадзе подъехала к позициям, он дистанционно его подорвал.

    По словам военного, БТР был начинен 3,5 тонн тротила, в результате подрыва которого противник понес значительные потери.

    Ранее российские военные отбили атаки штурмовых групп ВСУ в районе Артемовска.

    Коментарии (37)
    Путин показал парафированный проект договора с Украиной, подготовленный в марте 2022 года

    17 июня 2023, 19:52

    Текст: Алексей Дегтярев

    В ходе встречи с представителями Африки президент России Владимир Путин впервые показал парафированный проект договора с Украиной, который готовили в марте 2022 года в Стамбуле.

    При содействии президента Турции Тайипа Эрдогана в марте 2022 года прошла серия переговоров между Россией и Украиной по выработке мер доверия и по выработке текста договора, сказал глава государства представителям африканского континента, передает ТАСС.

    «Мы не договаривались с украинской стороной, что этот договор будет носить конфиденциальный характер, но мы никогда его не предъявляли, не комментировали. Проект этого договора был парафирован руководителем переговорной группой из Киева. Он поставил там свою подпись. Вот он», – показал документ Путин.

    Напомним, последние переговоры сторон проходили в конце марта 2022 года в Стамбуле. Украина обещала остаться внеблоковой и безъядерной державой. Эти утверждения содержатся в пакете предложений, которые Киев передал делегации России на переговорах в Турции.

    Российская сторона заявляла о встречных шагах. Один из них – сокращение военной активности на севере Украины. Киеву также обозначили перспективы встречи на уровне глав государств. Переговоры были поставлены на паузу.

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    СМИ: Украина может стать энергохабом Европы к 2050 году
    Forbes.ua: Украине необходимы 400 млрд долларов, чтобы стать энергохабом Европы
    		   
    17 июня 2023, 15:56
    Фото: Wiktor Dabkowski/Global Look Press
    Текст: Александра Юдина

    Украина презентует в Лондоне амбициозный план превращения в «энергетический хаб Европы» до 2050 года, для реализации программы восстановления Киев хочет запросить 400 млрд долларов.

    Издание отмечает, что производство электричества на Украине вырастет в семь раз, добыча газа – в четыре раза, нефти – более чем в шесть раз, в случае, если в энергетику Украины будет инвестировано более 400 млрд долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание Forbes.ua.

    Также отмечается, что киевские власти планируют локализовать 90% производства малых модульных реакторов (ММР) и самостоятельно производить ядерное топливо. Однако угольные теплоэлектростанции планируют при этом «вывести из строя» и заменить их ТЭЦ и ТЭС на газе и биометане.

    Кроме того, украинские власти намерены построить 69 ГВт электролизеров для производства водорода и увеличить пропускную способность для экспорта электроэнергии в страны ЕС в пять раз до 10 ГВт.

    Как отметил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, эти цифры «не имеют никакой связи с реальностью», так как превышают и без того амбициозную энергетическую стратегию страны.

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    Украинский моряк рассказал, как неожиданно получил повестку
    Пленный украинский моряк рассказал, что вместо разрешения на плавание за границу получил повестку

    17 июня 2023, 08:23

    Текст: Александра Юдина

    Военнопленный из Украины и гражданский моряк Эдуард рассказал, как вместо документов для плавания за границу, которые в стране выдаются в военкоматах, получил повестку и был вынужден отправиться в армию.

    По его словам, на Украине действует указ президента Владимира Зеленского, согласно которому, моряков можно выпускать за границу при условии получения разрешения в военкомате, куда Эдуард и обратился в апреле, передает РИА «Новости».

    Мужчина рассказал, что получил повестку, прошел медкомиссию. Позднее Эдуарда вызвали в Винницкую область в учебный центр, однако, по его словам, это оказалась «не учебка, а тренировочный лагерь», где находился батальон мобилизованных, которым объясняли, «что такое автомат, как с ним обращаться».

    Моряк вспоминает, что спустя месяц он уже оказался на передовой в Донбассе на Авдеевском направлении.

    «Нас кинули в бой. Мы должны были занять, нам сказали, блиндаж или окоп. Туда зашли, там никого не было. Сидели-сидели. Потом получилось, мы уже в плену», – рассказал он.

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    Глава Африканского союза Ассумани: Объединение желает выслушать голос русского народа

    17 июня 2023, 19:14

    Текст: Алексей Дегтярев

    Делегация из Африки намеревается побудить российскую сторону вступить в переговоры с украинской, заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным глава Африканского союза и президент Коморских Островов Азали Ассумани.

    Представители африканских стран приехали в Россию, чтобы выслушать «голос русского народа», они хотели бы побудить страну «вступить в переговоры с Украиной», сказал Ассумани Путину, передает ТАСС.

    Между тем президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что Африка хочет стать посредником в поиске мира между Россией и Украиной, и намерена представить план из 10 пунктов для его достижения. Он подчеркнул, что африканская мирная инициатива не должна входить в противоречие с другими мирными инициативами.

    В ходе встречи с представителями Африки Путин отмечал, что российская сторона готова к конструктивному диалогу со всеми, кто хочет установить мир на принципах справедливости.

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    Байден заявил, что Украина должна соответствовать всем критериям НАТО для вступления
    		   
    17 июня 2023, 17:26
    Фото: STEPHANIE LECOCQ/EPA/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Американская сторона не намерена облегчать путь киевского режима в Североатлантический альянс, заявил президент Соединенных Штатов Джозеф Байден.

    Киев должен соответствовать всем требованиям, предъявляемым к членам альянса, сказал Байден, передает РИА «Новости» со ссылкой на Белый дом.

    Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что страны военного блока согласны, что Украина должна стать членом организации. При этом Киев должна победить и сохраниться как суверенное государство, иначе нет смысла обсуждать его членство в альянсе в принципе.

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    Песков заявил о переходе СВО в «войну между Москвой и коллективным Западом»
    Песков заявил, что СВО продолжается как «война между Москвой и коллективным Западом»
    		   
    18 июня 2023, 01:25
    Фото: кадр из видео
    Текст: Антон Антонов

    Специальная военная операция для защиты Донбасса начиналась против киевского режима, но сейчас «продолжается как фактически война между Москвой и коллективным Западом», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков счел суверенитет Украины «весьма абстрактным понятием» и заявил, что «у Украины нет суверенитета», как нет «воли, желания, возможности заявлять какую-то суверенную позицию». По его словам, Вашингтон указывает Киеву «что надо делать», передает РИА «Новости» со ссылкой на RT Arabic.

    Как заявил пресс-секретарь президента России, вмешательство НАТО осложнило ситуацию и сделало ее «непредсказуемее», но «на общий исход событий» не повлияет – Россия добьется поставленных целей, передает ТАСС.

    Комментируя африканскую инициативу по мирному урегулированию, Песков заявил, что «очень большая часть» ее «абсолютно реализуемая и абсолютно может обсуждаться». Однако Украина «не так склонна к диалогу», сказал он.

    У России «есть политическая воля» для диалога с Украиной, но «диалога здесь пока не просматривается, какого-то фундамента для диалога нет», сказал Песков. Он подчеркнул, что «режим Зеленского, то есть, вернее, сам президент Зеленский, подписал указ, который запрещает президентам Украины вести переговоры с российской стороной». Кроме того, Песков указал, что Россия разделяет заявления канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости сохранять каналы общения.

    Напомним, в рамках встречи африканской делегации с главой российского государства Владимиром Путиным президент ЮАР Сирил Рамафоса раскрыл 10 пунктов мирной инициативы по урегулированию ситуации на Украине.

    Коментарии (13)
    Песков заявил об отсутствии шансов на продление зерновой сделки

    17 июня 2023, 21:00

    Текст: Алексей Дегтярев

    У зерновой сделки, исходя из сегодняшнего статуса, нет шансов на продление, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью.

    «Здесь вряд ли можно предрекать какое-то окончательное решение, но можно только констатировать, что если судить де-факто по тому статусу, который мы имеем, то шансов у этой сделки нет, потому что сделка подразумевает дело», – сказал Песков «Известиям».

    Он пояснил, что часть этого дела была исполнена, но та часть, которую должна была выполнить заключившая с Россией договор сторона, не была сделана.

    Москва несколько раз проявляла добрую волю, шла на уступки и продлевала сделку не раз, но то, что было обещано, ни разу не было исполнено.

    Ранее президент России Владимир Путин на встрече с представителями стран Африки отмечал, что продовольствие в рамках зерновой сделки не направлялось в нуждающиеся страны, это обман со стороны западных стран.

    Коментарии (22)
    Песков назвал задачу по демилитаризации Украины «во многом выполненной»
    Песков назвал задачу по демилитаризации Украины «во многом выполненной» в связи с потерей Киевом собственных вооружений
    		   
    17 июня 2023, 23:28
    Фото: RT на русском/Telegram
    Текст: Антон Антонов

    Фактически задача по демилитаризации Украины во многом выполнена, так как Украина использует «все меньше и меньше своего оружия», «и все больше и больше» – поставляемых Западом систем вооружений, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что перед началом специальной военной операции Украина «была сильно милитаризована», передает РИА «Новости» со ссылкой на RT Arabic.

    Поставки западного оружия Киеву, по словам Пескова, делают ситуацию в Европе более напряженной и непредсказуемой. Такие действия Запада вынуждают Москву использовать «более решительные меры для обеспечения безопасности тех же людей в Донбассе и безопасности» России в целом.

    Песков подчеркнул, что Запад, НАТО под руководством США «все больше прямо и косвенно влезают в этот конфликт», превращаясь в одну из его сторон. «Конечно же, это приводит к тому, что конфликт затягивается во времени», – сказал он.

    Как заявил Песков, Россия готова к обсуждению мирных инициатив по урегулированию ситуации на Украине и высоко ценит усилия государств, которые предпринимают попытки содействовать этому, передает ТАСС.

    Напомним, глава российского государства Владимир Путин указывал, что «Украина скоро перестанет использовать собственную технику, все извне». По его словам, «так много не навоюешь».

    Коментарии (27)
    В Общественной палате указали на нарушение США и Украиной протокола о запрете химоружия
    Член ОП Григорьев: Запад игнорирует Женевский протокол о запрещении химоружия
    		   
    17 июня 2023, 11:20
    Фото: Simone Brandt/imagebroker.com/Global Look Press
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    США всячески игнорируют все нормы Женевского протокола. И в первую очередь это касается действий ВСУ на Украине, сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты РФ Максим Григорьев. 17 июня исполняется 98 лет со дня подписания Женевского протокола о запрещении на войне химического и биологического оружия.

    «США до сих пор не уничтожили свое химоружие в нарушение взятых на себя обязательств. Более того – они продолжают модифицировать и разрабатывать новое бактериологическое оружие, в том числе на территории Украины и других стран СНГ. Это прямое нарушение соответствующего Женевского протокола», – пояснил Максим Григорьев, член Общественной палаты РФ, автор книги: «Белые каски: пособники террористов и источники дезинформации».

    «Неудивительно, что США закрывают глаза на использование боевиками ВСУ химоружия в ходе конфликта на Украине. В Вашингтоне игнорируют и публикации в Сети украинских роликов с гибелью российских солдат от отравляющих веществ. А организация, которая должна бороться с этим – Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) – находится под контролем американских властей. И это многое объясняет», – указал он.

    «Вместе с тем, постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин проводит очень активную работу, постоянно подчеркивая позицию Москвы. Мы четко говорим о том, что нарушение международного права, особенно в части запрещения химоружия может ввергнуть мир в абсолютный хаос. Это настоящая угроза. Поэтому Россия на всех площадках выступает против фальсификаций и провокаций с применением химоружия», – подчеркнул он.

    Напомним, 17 июня исполняется 98 лет со дня подписания Женевского протокола о запрещении применения на войне удушливых, ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств. Действие этого документа не ограничено во времени. Участниками протокола сейчас являются 138 государств.

    При этом, как позывает практика, ряд государств игнорируют протокол. Так, минэнергетики США выделило 105 млн долларов на исследование эпидемического распространения особо опасных заболеваний. Об этом заявлял ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

    Кроме того, в апреле украинские военные применили химическое оружие на Запорожском направлении при помощи беспилотника, пострадал один военнослужащий, об этом сообщал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, ВСУ при помощи беспилотников попытались использовать неизвестное вещество против российских бойцов, в результате чего один военнослужащий получил химический ожог.

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    Чемпион по футболу СССР Кавазашвили оценил слова украинского футболиста Зинченко о нежелании жать руку россиянам

    17 июня 2023, 19:24

    Текст: Алексей Дегтярев

    Не следует обращать внимание на слова украинского футболиста английского «Арсенала Александра Зинченко о нежелании жать руку россиянам, заявил двукратный чемпион СССР по футболу Анзор Кавазашвили.

    Кавазашвили в беседе с РИА «Новости», говоря о словах Зинченко, вспомнил поговорку «На больных людей не обижаются».

    Он предположил, что никто из россиян сам не захочет жать этому украинскому футболисту руку, и выразил мнение, что Зинченко никому не нужен.

    «Подумаешь, сыграл несколько матчей в зарубежных клубах», – добавил чемпион СССР.

    По его словам, таких людей вообще не надо замечать, о них не следует говорить и не давать им возможность бравировать.

    Напомним, Зинченко в интервью британским СМИ заявил, что никогда не пожмет руку человеку из России, и даже слышать не хочет об этой стране.

    В 2015—2016 годах выступал за команду Российской премьер-лиги «Уфа».

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    Израиль отказался поставлять Украине летальное оружие
    В разговоре с главой Пентагона Остином министр обороны Израиля Галант отказался поставлять Украине летальное оружие
    		   
    18 июня 2023, 04:13
    Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Глава минобороны Израиля Йоав Галант заявил руководителю Пентагона Ллойду Остину, что Израиль не станет передавать Украине летальное оружие, сообщил израильский чиновник.

    Галант и Остин встретились на полях саммита министров обороны стран НАТО. Остин попросил Галанта увеличить помощь Украине, а также позвонить министру обороны Украины Алексею Резникову, передает ТАСС со ссылкой на Axios.

    По данным Axios, Галант согласился на разговор с Резниковым. При этом он заявил Остину, что Израиль не станет поставлять Украине летальное оружие. Как сообщил источник издания, Израиль «ясно дал понять Остину, как далеко может зайти», израильская поддержка Украины не будет выходить за пределы гуманитарных и оборонительных возможностей. По словам чиновника, в Белом доме «понимают это».

    «Едиот ахронот» сообщала, что Израиль планирует поставку более 200 списанных танков «Меркава» предыдущих поколений двум странам, одна из которых находится в континентальной Европе. Переговоры идут на фоне возросшего спроса на израильскую военную технику из-за истощившихся арсеналов западных стран после помощи Украине, передает РИА «Новости».

    Глава отдела оборонного экспорта минобороны Израиля бригадный генерал запаса Яир Кулас заявил Calcalist, что министерство и политическое руководство страны придерживаются «четкой и взвешенной» политики, которая «запрещает» поставки вооружений на Украину.

    Напомним, Украина использовала визит главы израильского МИДа Эли Коэна в Киев для шантажа и вымогательства. Бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми высказывал предположение, что Украина не получит от Израиля ни денег, ни оружия.

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    ВКС России уничтожили украинский Ми-24 рядом с Краматорском
    		   
    17 июня 2023, 14:10
    Фото: t.me/mod_russia
    Текст: Алексей Дегтярев

    Российские Воздушно-космические силы сбили украинский боевой вертолет Ми-24 в Донецкой народной республике, сообщили в субботу в Минобороны России.

    Вертолет сбит в районе города Краматорск истребительной авиацией ВКС, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Возле поселка Дачное в ДНР уничтожен радиолокатор обнаружения и наведения целей ЗРК С-300. У поселков Новопавловка (ДНР) и Томарино (Херсонская область) поражены две РЛС обнаружения воздушных целей П-18.

    ПВО за сутки перехватили шесть снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган».

    Возле поселков Жовтневое, Берестовое (Харьковская область), Молодежное, Лозовое, Опытное (ДНР), Николаевка (ЛНР), Шевченково, Чубаревка, Гладкое, Любимовка и Новое (Запорожская область) уничтожено 16 украинских беспилотников.

    Всего за сутки авиация, артиллерия и ракетные войска поразили 97 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 103 районах.

    С начала СВО уничтожено 444 самолета, 239 вертолетов, 4668 беспилотников, 426 ЗРК, 10047 танков и других боевых бронированных машин, 1124 машины РСЗО, 5141 орудие полевой артиллерии и минометов.

    Ранее на этой неделе российские истребители и ПВО сбили два украинских истребителя Су-27 в ДНР.

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    Косачев напомнил европейцам о Волынской резне
    Косачев напомнил европейцам о Волынской резне
    		  
    17 июня 2023, 12:38
    Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости
    Текст: Кристина Цыцура

    Член Совета Федерации Константин Косачев, комментируя слова президента России Владимира Путина о преступлениях бандеровцев, предложил полякам и европейцам вспомнить, кого они хотят принять в ЕС и НАТО.

    По словам Косачева, в СССР публично не заявляли об украинском национализме, как и после распада СССР, чтобы не портить отношения с Украиной. Но при этом, несмотря на позицию нынешней Польши, подчеркнул сенатор, все то, что вытворяли украинские националисты, не имеет никакого оправдания.

    «Бандеризм, ставший сегодня уважаемой «религией» Украины, вырезал поляков и евреев под корень именно по национальному признаку. <…> В той самой Европе, в которой сегодня наследникам Бандеры говорят: вы соответствуете европейским ценностям, ваше место в ЕС и НАТО. Вопрос не к украинцам, они последовательны в увековечивании памяти бандеровцам. Вопрос к европейским ценностям и к разделяющим их полякам. Вам оно как?», – написал сенатор в своем Telegram-канале.

    Ранее президент России Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ заявил, что обязанность России заключается в необходимости бороться с неонацизмом на Украине. Во время его выступления был продемонстрирован ролик об ужасах нацизма.

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