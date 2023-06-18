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Взрывы прогремели в Кривом Роге
Мощные взрывы прозвучали в Кривом Роге
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Украинские СМИ сообщают, что в Кривом Роге в Днепропетровской области Украины прогремели мощные взрывы.
В регионе была объявлена воздушная тревога, передает ТАСС.
Напомним, 17 июня сообщалось, что взрывы также произошли в Херсоне и Запорожье, которые удерживаются украинскими войсками.
В США предупредили Украину о разрушительном ударе России
Аналитик Белл: ВКС России в случае поставок Украине F-16 уничтожат их за одну ночь
ВКС России уничтожат истребители F-16 за одну ночь, если Запад их поставит Украине, заявил в интервью Sky News военный аналитик Шон Белл.
Аналитик считает, что Киеву необходимы современные военно-воздушные силы, а эскадрилья подержанных самолетов не сможет противостоять российским истребителям, передает РИА «Новости».
Белл предупредил, что ВКС России смогут уничтожить поставленные Украине истребители F-16 за одну ночь, разрушив зарождающийся военно-воздушный потенциал Киева.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что при поставках F-16 киевскому режиму эти самолеты уничтожат на украинской территории.
Bloomberg сообщало, что участники НАТО обсуждают возможность поставить на Украину не новые, а подержанные истребители F-16.
Президент России Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ заявил, что истребители F-16 будут гореть так же, как сейчас горят танки Leopard.
Подполье Николаева помогло уничтожить состав с техникой ВСУ
Координатор подполья Николаева рассказал о помощи ВС России в уничтожении 81 единицы техники ВСУ
Российские военные уничтожили состав с военной техникой в количестве 81 единицы, о передвижении которого предупредили из Николаева, заявил координатор движения Сергей Лебедев.
Подпольщик рассказал, что Киев перебрасывает машины через Одессу железнодорожными путями. На одном из фото, сделанном в Одесской области, видно бронированную технику, которая идет в сторону Запорожья, передает РИА «Новости».
По словам Лебедева, жители Николаева рассказали, что на бронетанковом заводе происходит дооснащение активной броней танков Leopard, после чего те отправляются на фронт. При этом вся техника грузится ночью, когда в городе отключают городское освещение на улицах.
Ранее стало известно, как экипажи танков Leopard пытаются «откосить» от наступления.
Президент России Владимир Путин на ПМЭФ заявил, что на сегодняшний день украинской армией потеряно 186 танков, а также – 418 бронемашин различного класса.
Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ с помощью БТР-камикадзе
Минобороны: ВС России подорвали опорный пункт ВСУ трофейным БТР-камикадзе
Военнослужащие инженерно-саперного подразделения Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили опорный пункт ВСУ дистанционным подрывом трофейного БТР со взрывчаткой, заявили в Министерстве обороны России.
Командир инженерного взвода с позывным «Барнаул», рассказал, что захваченный ранее в качестве трофея БТР снарядили взрывчатыми веществами, после чего вместе с механиком-водителем выдвинулись на машине в сторону позиций ВСУ, передает РИА «Новости».
БТР поставили на ручной газ, направили его в сторону позиций ВСУ в 300 метрах, а затем механик выпрыгнул и убыл в тыл. «Барнаул» остался наблюдать, и как только машина-камикадзе подъехала к позициям, он дистанционно его подорвал.
По словам военного, БТР был начинен 3,5 тонн тротила, в результате подрыва которого противник понес значительные потери.
Ранее российские военные отбили атаки штурмовых групп ВСУ в районе Артемовска.
Путин показал парафированный проект договора с Украиной, подготовленный в марте 2022 года
В ходе встречи с представителями Африки президент России Владимир Путин впервые показал парафированный проект договора с Украиной, который готовили в марте 2022 года в Стамбуле.
При содействии президента Турции Тайипа Эрдогана в марте 2022 года прошла серия переговоров между Россией и Украиной по выработке мер доверия и по выработке текста договора, сказал глава государства представителям африканского континента, передает ТАСС.
«Мы не договаривались с украинской стороной, что этот договор будет носить конфиденциальный характер, но мы никогда его не предъявляли, не комментировали. Проект этого договора был парафирован руководителем переговорной группой из Киева. Он поставил там свою подпись. Вот он», – показал документ Путин.
Напомним, последние переговоры сторон проходили в конце марта 2022 года в Стамбуле. Украина обещала остаться внеблоковой и безъядерной державой. Эти утверждения содержатся в пакете предложений, которые Киев передал делегации России на переговорах в Турции.
Российская сторона заявляла о встречных шагах. Один из них – сокращение военной активности на севере Украины. Киеву также обозначили перспективы встречи на уровне глав государств. Переговоры были поставлены на паузу.
СМИ: Украина может стать энергохабом Европы к 2050 году
Forbes.ua: Украине необходимы 400 млрд долларов, чтобы стать энергохабом Европы
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Украина презентует в Лондоне амбициозный план превращения в «энергетический хаб Европы» до 2050 года, для реализации программы восстановления Киев хочет запросить 400 млрд долларов.
Издание отмечает, что производство электричества на Украине вырастет в семь раз, добыча газа – в четыре раза, нефти – более чем в шесть раз, в случае, если в энергетику Украины будет инвестировано более 400 млрд долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание Forbes.ua.
Также отмечается, что киевские власти планируют локализовать 90% производства малых модульных реакторов (ММР) и самостоятельно производить ядерное топливо. Однако угольные теплоэлектростанции планируют при этом «вывести из строя» и заменить их ТЭЦ и ТЭС на газе и биометане.
Кроме того, украинские власти намерены построить 69 ГВт электролизеров для производства водорода и увеличить пропускную способность для экспорта электроэнергии в страны ЕС в пять раз до 10 ГВт.
Как отметил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, эти цифры «не имеют никакой связи с реальностью», так как превышают и без того амбициозную энергетическую стратегию страны.
В ГУР Украины нашли способ завербовать уклонистов в шпионы
Источник: ГУР Украины берет 10 тыс. долларов с уезжающих из страны от мобилизации и вербует их
Уклонисты от мобилизации за взятку в 10 тыс. долларов получают от сотрудников Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины справку о работе на разведывательные службы, становясь их агентом, сообщил источник в российских силовых структурах.
Уклонист попадает в ловушку спецслужб Украины: за взятку становится агентом, обязанным выполнять приказы сотрудников ГУР МО Украины, курирующего проведение за рубежом акций против России и Ирана, передает РИА «Новости».
Источник отметил, что отказавшихся выполнять приказы по возвращении на Украину ждет уголовное преследование.
Ранее украинские СМИ сообщали, что взятки от призывников-уклонистов привели к тому, что на Западной Украине сейчас каждый военком практически миллиардер.
Украинский моряк рассказал, как неожиданно получил повестку
Пленный украинский моряк рассказал, что вместо разрешения на плавание за границу получил повестку
Военнопленный из Украины и гражданский моряк Эдуард рассказал, как вместо документов для плавания за границу, которые в стране выдаются в военкоматах, получил повестку и был вынужден отправиться в армию.
По его словам, на Украине действует указ президента Владимира Зеленского, согласно которому, моряков можно выпускать за границу при условии получения разрешения в военкомате, куда Эдуард и обратился в апреле, передает РИА «Новости».
Мужчина рассказал, что получил повестку, прошел медкомиссию. Позднее Эдуарда вызвали в Винницкую область в учебный центр, однако, по его словам, это оказалась «не учебка, а тренировочный лагерь», где находился батальон мобилизованных, которым объясняли, «что такое автомат, как с ним обращаться».
Моряк вспоминает, что спустя месяц он уже оказался на передовой в Донбассе на Авдеевском направлении.
«Нас кинули в бой. Мы должны были занять, нам сказали, блиндаж или окоп. Туда зашли, там никого не было. Сидели-сидели. Потом получилось, мы уже в плену», – рассказал он.
Глава Африканского союза Ассумани: Объединение желает выслушать голос русского народа
Делегация из Африки намеревается побудить российскую сторону вступить в переговоры с украинской, заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным глава Африканского союза и президент Коморских Островов Азали Ассумани.
Представители африканских стран приехали в Россию, чтобы выслушать «голос русского народа», они хотели бы побудить страну «вступить в переговоры с Украиной», сказал Ассумани Путину, передает ТАСС.
Между тем президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что Африка хочет стать посредником в поиске мира между Россией и Украиной, и намерена представить план из 10 пунктов для его достижения. Он подчеркнул, что африканская мирная инициатива не должна входить в противоречие с другими мирными инициативами.
В ходе встречи с представителями Африки Путин отмечал, что российская сторона готова к конструктивному диалогу со всеми, кто хочет установить мир на принципах справедливости.
Байден заявил, что Украина должна соответствовать всем критериям НАТО для вступления
Американская сторона не намерена облегчать путь киевского режима в Североатлантический альянс, заявил президент Соединенных Штатов Джозеф Байден.
Киев должен соответствовать всем требованиям, предъявляемым к членам альянса, сказал Байден, передает РИА «Новости» со ссылкой на Белый дом.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что страны военного блока согласны, что Украина должна стать членом организации. При этом Киев должна победить и сохраниться как суверенное государство, иначе нет смысла обсуждать его членство в альянсе в принципе.
Песков заявил об отсутствии шансов на продление зерновой сделки
У зерновой сделки, исходя из сегодняшнего статуса, нет шансов на продление, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью.
«Здесь вряд ли можно предрекать какое-то окончательное решение, но можно только констатировать, что если судить де-факто по тому статусу, который мы имеем, то шансов у этой сделки нет, потому что сделка подразумевает дело», – сказал Песков «Известиям».
Он пояснил, что часть этого дела была исполнена, но та часть, которую должна была выполнить заключившая с Россией договор сторона, не была сделана.
Москва несколько раз проявляла добрую волю, шла на уступки и продлевала сделку не раз, но то, что было обещано, ни разу не было исполнено.
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с представителями стран Африки отмечал, что продовольствие в рамках зерновой сделки не направлялось в нуждающиеся страны, это обман со стороны западных стран.
Песков заявил о переходе СВО в «войну между Москвой и коллективным Западом»
Песков заявил, что СВО продолжается как «война между Москвой и коллективным Западом»
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Специальная военная операция для защиты Донбасса начиналась против киевского режима, но сейчас «продолжается как фактически война между Москвой и коллективным Западом», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков счел суверенитет Украины «весьма абстрактным понятием» и заявил, что «у Украины нет суверенитета», как нет «воли, желания, возможности заявлять какую-то суверенную позицию». По его словам, Вашингтон указывает Киеву «что надо делать», передает РИА «Новости» со ссылкой на RT Arabic.
Как заявил пресс-секретарь президента России, вмешательство НАТО осложнило ситуацию и сделало ее «непредсказуемее», но «на общий исход событий» не повлияет – Россия добьется поставленных целей, передает ТАСС.
Комментируя африканскую инициативу по мирному урегулированию, Песков заявил, что «очень большая часть» ее «абсолютно реализуемая и абсолютно может обсуждаться». Однако Украина «не так склонна к диалогу», сказал он.
У России «есть политическая воля» для диалога с Украиной, но «диалога здесь пока не просматривается, какого-то фундамента для диалога нет», сказал Песков. Он подчеркнул, что «режим Зеленского, то есть, вернее, сам президент Зеленский, подписал указ, который запрещает президентам Украины вести переговоры с российской стороной». Кроме того, Песков указал, что Россия разделяет заявления канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости сохранять каналы общения.
Напомним, в рамках встречи африканской делегации с главой российского государства Владимиром Путиным президент ЮАР Сирил Рамафоса раскрыл 10 пунктов мирной инициативы по урегулированию ситуации на Украине.
В Общественной палате указали на нарушение США и Украиной протокола о запрете химоружия
Член ОП Григорьев: Запад игнорирует Женевский протокол о запрещении химоружия
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США всячески игнорируют все нормы Женевского протокола. И в первую очередь это касается действий ВСУ на Украине, сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты РФ Максим Григорьев. 17 июня исполняется 98 лет со дня подписания Женевского протокола о запрещении на войне химического и биологического оружия.
«США до сих пор не уничтожили свое химоружие в нарушение взятых на себя обязательств. Более того – они продолжают модифицировать и разрабатывать новое бактериологическое оружие, в том числе на территории Украины и других стран СНГ. Это прямое нарушение соответствующего Женевского протокола», – пояснил Максим Григорьев, член Общественной палаты РФ, автор книги: «Белые каски: пособники террористов и источники дезинформации».
«Неудивительно, что США закрывают глаза на использование боевиками ВСУ химоружия в ходе конфликта на Украине. В Вашингтоне игнорируют и публикации в Сети украинских роликов с гибелью российских солдат от отравляющих веществ. А организация, которая должна бороться с этим – Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) – находится под контролем американских властей. И это многое объясняет», – указал он.
«Вместе с тем, постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин проводит очень активную работу, постоянно подчеркивая позицию Москвы. Мы четко говорим о том, что нарушение международного права, особенно в части запрещения химоружия может ввергнуть мир в абсолютный хаос. Это настоящая угроза. Поэтому Россия на всех площадках выступает против фальсификаций и провокаций с применением химоружия», – подчеркнул он.
Напомним, 17 июня исполняется 98 лет со дня подписания Женевского протокола о запрещении применения на войне удушливых, ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств. Действие этого документа не ограничено во времени. Участниками протокола сейчас являются 138 государств.
При этом, как позывает практика, ряд государств игнорируют протокол. Так, минэнергетики США выделило 105 млн долларов на исследование эпидемического распространения особо опасных заболеваний. Об этом заявлял ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
Кроме того, в апреле украинские военные применили химическое оружие на Запорожском направлении при помощи беспилотника, пострадал один военнослужащий, об этом сообщал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, ВСУ при помощи беспилотников попытались использовать неизвестное вещество против российских бойцов, в результате чего один военнослужащий получил химический ожог.
Песков назвал задачу по демилитаризации Украины «во многом выполненной»
Песков назвал задачу по демилитаризации Украины «во многом выполненной» в связи с потерей Киевом собственных вооружений
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Фактически задача по демилитаризации Украины во многом выполнена, так как Украина использует «все меньше и меньше своего оружия», «и все больше и больше» – поставляемых Западом систем вооружений, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков отметил, что перед началом специальной военной операции Украина «была сильно милитаризована», передает РИА «Новости» со ссылкой на RT Arabic.
Поставки западного оружия Киеву, по словам Пескова, делают ситуацию в Европе более напряженной и непредсказуемой. Такие действия Запада вынуждают Москву использовать «более решительные меры для обеспечения безопасности тех же людей в Донбассе и безопасности» России в целом.
Песков подчеркнул, что Запад, НАТО под руководством США «все больше прямо и косвенно влезают в этот конфликт», превращаясь в одну из его сторон. «Конечно же, это приводит к тому, что конфликт затягивается во времени», – сказал он.
Как заявил Песков, Россия готова к обсуждению мирных инициатив по урегулированию ситуации на Украине и высоко ценит усилия государств, которые предпринимают попытки содействовать этому, передает ТАСС.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин указывал, что «Украина скоро перестанет использовать собственную технику, все извне». По его словам, «так много не навоюешь».
Чемпион по футболу СССР Кавазашвили оценил слова украинского футболиста Зинченко о нежелании жать руку россиянам
Не следует обращать внимание на слова украинского футболиста английского «Арсенала Александра Зинченко о нежелании жать руку россиянам, заявил двукратный чемпион СССР по футболу Анзор Кавазашвили.
Кавазашвили в беседе с РИА «Новости», говоря о словах Зинченко, вспомнил поговорку «На больных людей не обижаются».
Он предположил, что никто из россиян сам не захочет жать этому украинскому футболисту руку, и выразил мнение, что Зинченко никому не нужен.
«Подумаешь, сыграл несколько матчей в зарубежных клубах», – добавил чемпион СССР.
По его словам, таких людей вообще не надо замечать, о них не следует говорить и не давать им возможность бравировать.
Напомним, Зинченко в интервью британским СМИ заявил, что никогда не пожмет руку человеку из России, и даже слышать не хочет об этой стране.
В 2015—2016 годах выступал за команду Российской премьер-лиги «Уфа».
ВКС России уничтожили украинский Ми-24 рядом с Краматорском
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Российские Воздушно-космические силы сбили украинский боевой вертолет Ми-24 в Донецкой народной республике, сообщили в субботу в Минобороны России.
Вертолет сбит в районе города Краматорск истребительной авиацией ВКС, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Возле поселка Дачное в ДНР уничтожен радиолокатор обнаружения и наведения целей ЗРК С-300. У поселков Новопавловка (ДНР) и Томарино (Херсонская область) поражены две РЛС обнаружения воздушных целей П-18.
ПВО за сутки перехватили шесть снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган».
Возле поселков Жовтневое, Берестовое (Харьковская область), Молодежное, Лозовое, Опытное (ДНР), Николаевка (ЛНР), Шевченково, Чубаревка, Гладкое, Любимовка и Новое (Запорожская область) уничтожено 16 украинских беспилотников.
Всего за сутки авиация, артиллерия и ракетные войска поразили 97 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 103 районах.
С начала СВО уничтожено 444 самолета, 239 вертолетов, 4668 беспилотников, 426 ЗРК, 10047 танков и других боевых бронированных машин, 1124 машины РСЗО, 5141 орудие полевой артиллерии и минометов.
Ранее на этой неделе российские истребители и ПВО сбили два украинских истребителя Су-27 в ДНР.