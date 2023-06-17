Экипажи танков Leopard пытаются «откосить» от наступления Захарова оценила мирные планы разных стран по Украине Представитель МИД Захарова: В мирных планах разных стран по Украине есть идеи, которые могли бы сработать 17 июня 2023, 02:57 Текст: Вера Басилая

Выдвинутые разными станами мирные инициативы по Украине содержат идеи, которые могли бы сработать, они созвучны российским подходам, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Захарова поблагодарила всех, «кто говорит о мире, кто говорит об урегулировании, кто хочет быть полезным на этом направлении». Она отметила, что Киев блокирует все предложения, потому что он сам себе запретил переговоры с Россией, передает ТАСС. Представитель МИД считает, что США не дают Украине возможности никакого движения по направлению к миру, поскольку будущее Киева они видят совершенно иначе. По ее словам, Вашингтон рассматривает Украину как инструмент воздействия на Россию и на регион в целом, а Китай является целью США из-за экономического роста Пекина. В США, считает Захарова, с ума сходят от китайского технологического развития, от их независимого курса, от их возможностей, от их сопряжения, партнерства с различными точками света. Ранее замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что Россия высоко оценивает мирную инициативу Пекина по ситуации на Украине, но все будет зависеть от стран, которые руководят Киевом. ВСУ попали в засаду под Новобахмутовкой в ДНР Российские силы взяли в плен попавших в засаду 17 военнослужащих ВСУ под Новобахмутовкой

Фото: Ashley Chan/Reuters

Текст: Вера Басилая

Украинские военные попали в засаду при попытке контрнаступления под Новобахмутовкой, российские силы взяли в плен 17 солдат ВСУ, сообщил представитель силовых ведомств ДНР. Источник сообщил, что в плен сдались военнослужащие 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ, их отправили в атаку без должной поддержки артиллерии. Отмечается, что во время попытки наступать погибли десятки украинских военнослужащих, передает ТАСС. Ранее в плен российским военным на Авдеевском направлении в ДНР сдались десять украинских солдат двух экипажей БМП, среди них есть тяжелораненые. Путин заявил, что Россия ликвидировала пять комплексов Patriot под Киевом

Фото: Jens Buttner/dpa/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Российские военные уничтожили под украинской столицей пять американских зенитно-ракетных комплексов Patriot, заявил президент России Владимир Путин на ПМЭФ. «Если мы под Киевом уничтожили пять комплексов Patriot, то что нам стоит уничтожить любое здание и сооружение в центре Киева? Нет таких ограничений», – сказал глава государства. Он пояснил, что российская сторона, в отличие от киевского режима, не делает таких поступков «по ряду соображений». Путин напомнил, что Украина предпринимала попытки атаки Кремля, проводила террористические атаки на Белгородскую область, но у России «нет такой необходимости». Президент пояснил, что киевский режим понимает – успех на линии фронта для него маловероятен, потому и провоцирует Россию на ответные жесткие действия, чтобы потом «ткнуть пальцем» и сказать: «Ну вот, смотрите, какие они злобные, какие они жестокие, и с ними нельзя иметь дело». Новости СМИ2 Путин назвал число потерянных Украиной танков

Фото: РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Ни на одном из участков контрнаступления украинские войска не достигли успехов, они несут большие потери, заявил президент России Владимир Путин на ПМЭФ. «По технике: каждый день происходит рост утраты этой техники. На сегодняшний день – 186 танков потеряно украинской армией. И 418 бронемашин различного класса», – сказал глава государства. Он подчеркнул, что ВСУ не достигли успехов ни на одном из направлений контрнаступления. И прямо в момент выступления на ПМЭФ украинской стороной предпринимается очередная попытка на Временском направлении. «По нескольким участкам противник пытается атаковать силами нескольких подразделений при поддержке пяти танков. На Запорожском направлении [наступление ведется] при поддержке двух танков, а также нескольких бронемашин. К первому краю подошли, потеряли несколько танков, там бой идет в данный момент времени», – описал ситуацию президент. Он выразил мнение, что у ВСУ «шансов здесь нет». Ходаковский объяснил отсутствие радости от потерь ВСУ

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Украинские потери «не вызывают радости», поскольку «Ивановых, Петровых, Сидоровых» становится меньше, заявил командир батальона «Восток» Донецкой народной республики Александр Ходаковский. Ходаковский в своем Telegram-канале указал, что у него двоякое отношение к происходящему, количество потерь ВСУ не может не удовлетворять, но радости эти потери «не вызывают». Он отметил, что сейчас странно было бы говорить про «триединство русских, украинцев и белорусов», поскольку сейчас русские и украинцы «не одна пара в сапоге». «Но мы-то знаем, кто есть кто за пределами ситуации, и мы понимаем, что Ивановых, Петровых, Сидоровых становится меньше на радость тем, кто нас не особо любит», – подчеркнул Ходаковский. Говоря об обстановке на линии боевого соприкосновения, он отметил, что противник в последние дни интенсивно работал артиллерией и разбрасывал дистанционные мины в неограниченном количестве. «Сегодня пошёл в атаку, но завяз на первых же позициях, и на конец дня задачу не выполнил. Не хочу принижать его «достоинства», но пока что наши порядком уставшие окопники умудряются сбивать лишнюю самоуверенность с наших «визави». А между тем контрнаступление длится уже не первый день», – заключил Ходаковский. Ранее президент России Владимир Путин на ПМЭФ отмечал, что ВСУ ни на одном из участков не достигли успеха при контрнаступлении, они потеряли 186 танков и 418 бронемашин разного типа. Новости СМИ2 Минобороны огласило выплаты за уничтожение украинской военной техники

Фото: РИА Новости

Текст: Алина Власенко

С начала проведения спецоперации выплаты за личное уничтожение или захват военной техники противника получили более 10 тыс. российских военнослужащих, сообщили в Минобороны. Так, в 2022 году за личное уничтожение 11 тыс. 586 единиц украинской военной техники и вооружения соответствующие выплаты получили 7 тыс. 64 российских военнослужащих. За первые пять месяцев 2023 года за лично уничтоженные 4 тыс. 415 единиц украинской и западной военной техники получили выплаты 3 тыс. 193 российских военнослужащих, говорится в сообщении Минобороны в Telegram.

В ведомстве подчеркнули, что ограничений на получение выплат военнослужащими от количества уже уничтоженных ими единиц техники противника нет. В частности, военные летчики и операторы средств ПВО получили в 2023 году по 300 тыс. рублей за каждый из уничтоженных 45 вертолетов и 71 самолета воздушных сил Украины. По 300 тыс. рублей также получили военнослужащие за уничтожение 15 пораженных пусковых установок тактического комплекса «Точка-У» и систем залпового огня HIMARS. По 200 тыс. рублей получили военнослужащие ВМФ России, уничтожившие шесть украинских быстроходных безэкипажных катеров, атаковавших российские корабли и объекты гражданской инфраструктуры в Крыму. По 100 тыс. рублей в 2023 году получили военнослужащие за уничтожение каждой из многих сотен единиц бронетанковой техники ВСУ. По 50 тыс. рублей в 2023 году получили военнослужащие за уничтожение 1 тыс. 501 бронемашины, 203 самоходных артустановок и 85 установок РСЗО. Также по 50 тыс. рублей получили военнослужащие, осуществившие успешный перехват средствами ПВО 941 ракеты, выпущенной ВСУ из тактических комплексов «Точка-У», РСЗО «Ольха», «Смерч», «Ураган» и HIMARS, а также за уничтожение каждого из 1 тыс. 211 украинских дронов. В Минобороны добавили, что в настоящее время в ведомстве решают вопрос оформления выплат за уничтожение танков Leopard и бронемашин США и других стран НАТО. Ранее звезды российского шоу-бизнеса массово поддержали идею премировать бойцов за уничтожение переданных Украине танков Leopard. Певцы Николай Басков и Григорий Лепс заявили, что готовы платить по 1 млн рублей за них. В экспертной среде отметили полезность инициативы звезд, однако в распоряжении противника есть куда более опасная техника, поражение которой премируется недостаточно. В Киеве прогремела серия взрывов В Киеве прогремела серия взрывов, сработала система ПВО

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Александра Юдина

Серия взрывов прогремела в Киеве, в городе сработала система противовоздушной обороны, сообщают очевидцы. По их словам, звуки мощных взрывов доносились из района аэропорта Жуляны в 11.20 мск, в данный момент система ПВО продолжает работу, передает ТАСС. Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале, взрыв произошел в Подольском районе. Накануне взрывы произошли в Одессе, Днепропетровской и Харьковской областях Украины. Новости СМИ2 В Ивано-Франковской области объявили всеобщую мобилизацию «Страна.ua»: Военнообязанным в Ивано-Франковске приказали явиться в военкомат 16 июня 2023, 13:58 Текст: Алина Власенко

Глава Ивано-Франковского городского территориального центра комплектования (так на Украине называют военкоматы) издал приказ об обязательной явке всех военнообязанных в течение десяти дней. Так, всем военнообязанным мужчинам, проживающим на территории Ивано-Франковской территориальной общины следует явиться в Ивано-Франковский городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки в течение десяти суток, пишет украинское издание «Страна» со ссылкой на приказ.

В документе также говорится о мобилизации транспортных средств и запрете менять место жительства без разрешения военкома. В случае неисполнения приказа нарушителям грозит уголовная ответственность. Официально власти пока не комментировали эту информацию. Военкор Поддубный рассказал о ситуации в Марьинке 16 июня 2023, 03:11 Текст: Вера Басилая

ВСУ перебрасывают резервы в Марьинку, где бойцы группировки «Южная» отражают атаки противника в западной части города, сообщил военкор Евгений Поддубный. Поддубный со ссылкой на врио главы ДНР Пушилина сообщил в своем Telegram-канале, что ВСУ перебрасывают дополнительные резервы в Марьинку, чтобы удержать город и продолжать обстрелы Донецка. По словам Поддубного, в самой Марьинке бойцы группировки «Южная» продолжают отражать атаки противника в западной части населенного пункта. Ранее глава Чечни Кадыров заявил о скором освобождении Марьинки в ДНР. Новости СМИ2 В ДНР рассказали об обострении ситуации на нескольких участках фронта в Донбассе Депутат Бердичевский рассказал о военной обстановке в Марьинке и Угледаре

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Текст: Евгений Поздняков,

Илья Абрамов

На Донецком направлении противник задействовал большое количество живой силы и техники, однако достигнуть существенных успехов ему до сих пор не удалось. Особое внимание сейчас сейчас уделяется Марьинке и Угледару. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал донецкий депутат Владислав Бердичевский. «На участках фронта в Донбассе ВСУ используют достаточно много техники и личного состава. Ведутся попытки перейти в контратаку, но в настоящий момент большого успеха противнику достигнуть не удалось. Украинские военные не сумели прорвать даже первую линию обороны ВС России», – сказал депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский. «В качестве побед офис Зеленского пытается продвигать взятие населенных пунктов, которые находятся в серой зоне. Данная ситуация характерна для Новобахмутовки. Напряженные бои ведутся под Марьинкой. Населенный пункт фактически уничтожен. Он находится в чистом поле, чем пользуются ВСУ: заходят в населенный пункт со всех сторон», – подчеркивает эксперт. «Мы пытаемся их выбивать. Думаю, в скором времени противник будет полностью отодвинут. Схожее положение дел наблюдается в Угледаре. ВСУ занимают высотки – организовывают там огневые точки. Соответственно, подойти к их позициям ВС РФ несколько проблематично», – считает собеседник. «На флангах Артемовска ВСУ пытаются зайти через посадки. Нам удается срывать их планы по продвижению. Украинские военные несут колоссальные потери в плане живой силы. В сутки на всей линии фронта гибнут около тысячи человек. С техникой у противника проблем нет: поставки из западных государств налажены, и они работают на возобновление потраченных ресурсов», – акцентирует эксперт. «Однако мы эффективно работаем по вооружениям ВСУ. Уничтожаем все немецкие, американские машины, которые попадаются в наше поле зрения. В общем, ситуация для ВСУ сложилась куда более сложная, чем ожидало командование противника. Тем не менее нам сейчас важно готовиться к нашему собственному продвижению вперед», – резюмирует Бердичевский. Ранее Минобороны РФ сообщило о военной обстановке на Донецком направлении. Действиями Южной группировки войск отражены пять атак противника под Первомайским, Петровским и Старомихайловкой ДНР. В боях ликвидированы порядка 215 военнослужащих, три бронемашины и две гаубицы Д-20, отчитались в ведомстве. Кроме того, около населенного пункта Новгородское был уничтожен склад боеприпасов 109-й бригады теробороны Украины. На Донецком направлении ведутся активные боевые действия и на других участках фронта. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о попытках ВСУ проломить оборону на флангах Артемовска и не дать российским подразделениям продолжить наступление. Он подчеркнул, что армия РФ предпринимает все меры, чтобы не допустить прорыва и минимизировать обстрелы города. Под Новобахмутовкой украинские военные попали в засаду при попытке контрнаступления. Российская армия взяла в плен 17 солдат 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которых отправили в атаку без должной поддержки со стороны артиллерии. В Марьинке, как сообщает военкор Евгений Поддубный, бойцы группировки «Южная» отражают атаки противника в западной части города. Он отмечает, что ВСУ перебрасывают дополнительные резервы в Марьинку, чтобы удержать город и продолжать обстрелы Донецка. За прошедшие сутки ВСУ выпустили 11 снарядов калибра 155 мм по Куйбышевскому, Киевскому, Кировскому и Петровскому районам Донецка. Об этом заявило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Во Франции потерю ВСУ 15 танков объяснили неопытностью экипажей Ouest-France: ВСУ потеряли 15 танков во время контрнаступления из-за неопытности экипажей 16 июня 2023, 04:27 Текст: Вера Басилая

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 15 поставленных Западом танков из-за непрофессионализма танкистов, сообщил обозреватель французской газеты Ouest-France Филипп Шапло. Обозреватель отметил в статье для издания Ouest-France, что украинские экипажи «хорошо экипированы и хорошо обучены, но не опытны». Также Шапло со ссылкой на экспертов заявил, что ВСУ терпят неудачу из-за выстроенной линии обороны ВС России, в том числе минных полей. Ранее в Минобороны сообщили, что за сутки на Южно-Донецком и Запорожском направлениях ВСУ потеряли более 800 военных и 20 танков. Новости СМИ2 Украинские беженцы пожаловались на изучение русского языка в британских школах Daily Mail: Украинцы пожаловались, что их дети вынуждены учить русский язык в британских школах 16 июня 2023, 06:30 Текст: Вера Басилая

Украинские беженцы заявили, что их детей в британских школах заставляют учить русский язык согласно языковому проекту, сообщил обозреватель Daily Mail Ник Крэйвен. Одна из матерей рассказала, что ее ребенку выдали дали учебные материалы по русскому языку в одной из школ в Брайтоне, теперь он вынужден его изучать в рамках семинедельного «курса», пишет «Российская газета» со ссылкой на Daily Mail. «В мире так много языков, и они выбирают русский прямо сейчас? Я думаю, что в данный момент это бестактно», – считает возмущенная украинская беженка. Другая мать была удивлена, когда ее сын, вернувшись из школы, заявил о существовании 100 полов. «Я хочу, чтобы они были обучены основам, а не таким вещам, которые они могут открыть для себя, когда станут старше»», – жалуется украинка. Между тем, в школе заявили, что ученики должны себя чувствовать в равной степени значимыми, а поскольку ранее в учебном заведении изучали украинский язык, то теперь пришла очередь уделить внимание русскому. Ранее глава Союза украинцев заявил о проблемах в Польше у беженцев из-за использования ими русского языка. Пушилин заявил об увеличении числа случаев сдачи украинских военных в плен

Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

Текст: Алексей Дегтярев

Бойцы ВСУ начали чаще сдаваться в плен, заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин на ПМЭФ. У ВСУ наблюдается тенденция к учащению сдачи в плен, это «абсолютно точно», сказал врио главы региона ТАСС. Это может быть связано с тем, что информация о гуманном обращении с украинскими военнопленными доходит до ВСУ, что подталкивает их к сдаче. Киевский режим долгое время работал над «расчеловечиванием» своего противника, пытаясь демонизировать российских военных. В плен же сдаются те военнослужащие ВСУ, которые «загнаны в угол», их командование отказывается эвакуировать раненых, запрещен отход назад, на разных участках фронта действуют заградотряды. В таких условиях украинские военные вынуждены сдаваться. Новости СМИ2 Польша отказалась выпускать охрану президента ЮАР из самолета в Варшаве Дипломатический скандал разразился между ЮАР и Польшей из-за охраны президента Рамафосы 16 июня 2023, 12:02 Текст: Алина Власенко

Дипломатический скандал разразился между ЮАР и Польшей из-за того, что чартерный рейс национальной авиакомпании ЮАР South African Airways с передовой группой службы безопасности президента Сирила Рамафосы на протяжении 10 часов не мог разгрузиться в аэропорту Варшавы, сообщает государственное южноафриканское телевидение SABC. Из-за действий Варшавы президент ЮАР прибыл на Украину с небольшой группой охранников, а его личная охрана из числа офицеров спецслужб не могла сойти с трапа самолета в польском аэропорту, передает ТАСС.

Кроме того, власти Польши не выдали разрешения на прибытие в страну самолета, который должен был перевезти около 100 сотрудников службы безопасности с тяжелым вооружением. Варшава сослалась на отсутствие оригинала разрешений на оружие. «Мы четыре часа пытались (пройти контроль в аэропорту Варшавы), нас раздевали догола во время обыска, так не поступают с обладателями дипломатических паспортов... Затем нас выставили вон. А теперь говорят, что у нас нет разрешений на оружие. Копии разрешений не принимают, им нужны оригиналы», – сообщил глава службы безопасности президента ЮАР генерал-майор Валли Рууде. По его словам, таким образом правительство Польши «подрывает безопасность Рамафосы». В пятницу утром президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса прибыл в составе миротворческой миссии стран Африки по поиску путей урегулирования украинского кризиса в Киев. По данным украинских СМИ, африканская делегация уже приехала в город Бучу Киевской области. Тем временем воздушная тревога была объявлена в Киеве и области во время визита президента ЮАР. Позже тревога прозвучала в Хмельницкой, Черновицкой и Полтавской областях Украины. Российские войска за сутки отразили пять атак ВСУ на Времевском выступе

Фото: t.me/mod_russia

Подразделения ВСУ продолжили нести существенные потери в ходе безуспешных попыток наступления на Донецком и Южно-Донецком направлениях, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Самые активные боевые действия на Времевском выступе шли около Ровнополя и Урожайного Донецкой народной республики (ДНР). В результате мужественных действий подразделений группировки войск «Восток» отражены пять атак подразделений ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. За последние сутки уничтожены более 200 военнослужащих, пять танков, семь машин пехоты, пять бронемашин и две минометные батареи. На Донецком направлении активными действиями Южной группировки отражены пять атак противника под Первомайским, Петровским и Старомихайловкой ДНР. В боях ликвидированы порядка 215 военнослужащих, три бронемашины, две гаубицы Д-20, отчитались в Минобороны. Около Новгородского ДНР уничтожен склад боеприпасов 109-й бригады теробороны. На Купянском направлении ударами армейской авиации и активными действиями подразделений Западной группировки войск пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) недалеко от Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР). За прошедшие сутки в результате огневого поражения уничтожены до 45 военнослужащих, две бронемашины, американская артиллерийская система М777, перечислили в Минобороны. На Краснолиманском направлении ударами авиации группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям ВСУ у Невского и Червоной Дибровы ЛНР, а также в Серебрянском лесничестве. За минувшие сутки ликвидировано до 65 военнослужащих, два бронетранспортера, самоходная артустановка «Акация», гаубица Д-30, сообщил Конашенков. На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожены до 30 военнослужащих, гаубица «Мста-Б», американская артсистема М777. Оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск ВС России за сутки нанесено поражение 96 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 104 районах. Средствами ПВО ВКС России перехвачены четыре снаряда РСЗО HIMARS. Уничтожены 22 украинских беспилотника в районах Сладкой Балки, Токмака Запорожской области, Волновахи, Артемовска, Верхнеторецкого ДНР, Сватово ЛНР, а также Новой Каховки Херсонской области, подытожили в оборонном ведомстве. Новости СМИ2 Названа дата вынесения решения судом ООН по делу «Украина против России»

Фото: Daniel Kalker/dpa/Global Look Press

Текст: Кристина Цыцура

Международный суд ООН в Гааге вынесет свое решение по делу «Украина против России» 29 января 2024 года, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Как отметила Захарова, данный иск был инициирован Украиной в январе 2017 года. Ему предшествовали три года переговоров по дипломатическим каналам, в ходе которых российская сторона аргументированно и последовательно отводила надуманные претензии Киева по части якобы финансирования Россией мифического «терроризма» в Донбассе и мнимого притеснения крымских татар и украинцев в Крыму, передает ТАСС.

Однако, отмечает Захарова, объективная реальность эмиссаров майданного правительства никогда не интересовала, а их цель была в том, чтобы любой ценой «затащить» нашу страну в суд и устроить, с их слов, «показательный процесс над Россией». «Не получилось», – заявила официальный представитель МИД. Она отметила, что представители России аргументированно продемонстрировали безосновательность иска Украины, раскрыли истинный генезис конфликта в Донбассе, ставшего закономерным результатом устроенного в 2014 году радикалами при поддержке Запада силового госпереворота в Киеве. «Члены российской делегации – юристы-международники из России, Китая, Великобритании, Ирана и Демократической Республики Конго – развили правовые аргументы российской стороны, в деталях останавливаясь на каждом доводе американских адвокатов, выступающих от имени Украины. Указали на примеры фальсификации доказательств и манипуляции фактами со стороны киевских представителей», – сообщила Захарова.