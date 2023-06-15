Народный фронт подвел итоги года работы проекта «Все для Победы!»

За год проект «Все для Победы!» собрал почти 7,5 млрд рублей для бойцов на передовой. Более 2 млн человек прислали деньги или передали в региональные отделения Народного фронта квадрокоптеры, тепловизоры, автомобили, обмундирование, лекарства и многое другое.

Идея проекта системной общественной поддержки бойцов СВО родилась год назад, также на встрече Народного фронта с военкорами в Ростове-на-Дону. И уже в начале июня 2022 года было объявлено о первых сборах средств в рамках проекта «Все для Победы!».

«У нас в стране есть большое количество людей, которые по возрасту, по состоянию здоровья, из-за разных обстоятельств не имеют прямой возможности внести свой вклад в борьбу за освобождение российских земель в Донбассе, в Новороссии, в борьбу за будущее нашей страны. Но они не хотят и не могут быть в стороне. На мой взгляд, самый важный вклад проекта «Все для Победы!» – это то, что миллионам людей была предоставлена возможность быть сопричастными», – говорит первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«За эти 7,5 млрд, конечно, спасибо и предпринимателям, которые вносят крупные суммы, но большая часть вкладов – по 100, по 500, по 1000 рублей. Их присылают пенсионеры, для которых эта тысяча дороже сотен тысяч для крупных бизнесменов. Потому что для них важно иметь внутреннее моральное право говорить, что они тоже приняли участие, они тоже помогли ребятам, героям», – добавил он.

Самым масштабным в проекте стал сбор блогера Юрия Подоляки: в 2022 году он собрал почти 500 млн рублей на теплые вещи для мобилизованных ребят. Народный фронт отправил на передовую 40 тыс. спальных комплектов, теплой одежды, термобелья. В общей сложности за год было открыто 77 сборов. 61 сбор уже вручен, более 330 военных подразделений получили реальную поддержку, десятки тысяч людей – гуманитарную помощь.

Почти 41 миллион рублей – за три сбора – для бойцов на передовой прислали по призыву члена Центрального штаба Народного фронта, военного корреспондента медиагруппы «Комсомольская правда» Александра Коца.

Член Центрального штаба Народного фронта, военный корреспондент Первого канала Ирина Куксенкова за год провела пять сборов «Все для Победы!» на общую сумму более 36 млн рублей.

В рамках проекта «Все для Победы!» новый сбор на беспилотники и сопутствующее оборудование для бойцов общевойскового объединения ЮВО на встрече в Ростове-на-Дону 15 июня объявил военкор ВГТРК, кавалер орденов Мужества Александр Сладков. На официальном сайте проекта идут еще несколько адресных сборов.

К годовщине проекта «Все для Победы!» открыли специальный сбор – кураторами стали 26 военных корреспондентов. Удалось собрать более 130 млн рублей. На эти средства Народный фронт закупил для бойцов свыше 200 квадроциклов и более 2200 «рюкзаков военкора» с перископами, металлоискателями, тепловизорами, мощными зарядными устройствами и многими другими нужными на фронте вещами.

В ближайшие дни военкоры и представители Народного фронта передадут технику и амуницию более чем 50 воинским подразделениям вдоль всей линии боевого соприкосновения. А пока все это представители СМИ могли увидеть своими глазами в Ростове-на-Дону. Народный фронт и военкоры пригласили журналистов на тест-драйв квадроциклов, готовых к отправке на передовую, а также показали работу распределительного склада гуманитарной помощи.