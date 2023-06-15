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На певца Барских на Украине написали донос за песню на русском
На певца Макса Барских на Украине подали заявление в полицию из-за песни на русском
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Житель Кременчуга подал заявление в полицию на украинского певца Макса Барских из-за исполнения им песни на русском языке.
Отмечается, что на украинского певца Макса Барских после концерта в Кременчуге написали заявление в полицию, потому что он на нем исполнил песню на русском языке «Берега», передает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Страна».
По информации издания, житель Кременчуга попросил провести проверку в отношении певца из-за исполнения песни на русском языке.
Напомним, в апреле Барских объявил о вступлении в ряды вооруженных сил Украины (ВСУ), чтобы «воевать с русскими». Позднее стало известно, что он вывез родственников с Украины, а сам не смог выехать в США, где у него планировался концерт, так как стал невыездным, как и все мужчины на Украине.
После начала спецоперации Барских заявил о запрете использовать свою музыку на территории России, а также отменил все концерты в нашей стране.
Финский наемник оставил «загадочное послание» перед смертью на Украине
Ilta-Sanomat заявила об оставленном финским наемником перед смертью на Украине «загадочном послании»
Финский наемник, который участвовал в боях на стороне вооруженных сил Украины, оставил перед смертью «загадочное послание», сообщил обозреватель Миикка Каскинен.
Наемник, который погиб в минувшие выходные, почти все время, что был на Украине, поддерживал связь с корреспондентом агентства Yle. Незадолго до смерти он оставил корреспонденту сообщение: «Когда я выберусь с передовой, вы получите довольно много материала», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Ilta-Sanomat.
Наемник рассказывал о недостаточном профессионализме ВСУ. По его словам, «тот, кто привык к стандартам НАТО, на передовой очень быстро потеряет голову». Сообщается, что ему было меньше 30 лет.
Напомним, глава консульского отдела министерства иностранных дел Финляндии Юсси Таннер подтвердил гибель гражданина Финляндии на Украине. Как сообщает Yle, это, вероятно, первый смертельный случай среди финских наемников.
Politico: США выдвинули Украине требование по контрнаступлению
Politico: Вашингтон пригрозил лишить Киев поддержки в случае отсутствия успехов при контрнаступлении
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Американские власти неофициально потребовали от Киева добиться крупных успехов в ходе контрнаступления, предположив, что в противном случае Украина может лишиться военной поддержки Запада, пишет обозреватель издания Politico Джейми Деттмер.
Запад устал от затяжного конфликта на Украине, который оборачивается истощением арсеналов и разрушением единой позиции с Китаем, Бразилией и ЮАР. Несмотря на публичные обещания поддерживать Киев «столько, сколько потребуется», на деле официальные лица в Вашингтоне предупредили украинские власти, что им необходимо как можно скорее добиться крупных успехов на поле боя, чтобы продолжить получать помощь со стороны США и европейских стран, пишет Politico.
Как отмечает издание, в связи с приближением «взрывоопасного периода президентских выборов» в США американскому Конгрессу будет сложно продолжать настаивать на экономической помощи для Киева. По словам украинских законодателей, в ходе недавних переговоров представителей Госдепартамента США и Совета национальной безопасности Украины на вопрос относительно будущей помощи был получен ответ: «Посмотрим, как пойдет контрнаступление».
В Европе также наблюдаются признаки усталости и настороженности из-за конфликта. Даже в Польше – одном из самых верных союзников Украины – отношение к украинским беженцам ухудшается. Согласно опросу Варшавского университета и Экономико-гуманитарной академии, за последние пять месяцев доля тех, кто решительно поддерживает помощь беженцам, снизилась с 49% до 28%.
«В последние недели Зеленскому пришлось лавировать, чтобы попытаться укрепить оптимизм Запада для сохранения поставок вооружения и одновременно намекая, что контрнаступление не будет столь эффектным, как прошлогодней осенью», пишет издание.
Украина не хочет, чтобы ее подталкивали к каким-либо поспешным шагам, которые могут привести к серьезным неудачам, подорвать боевой дух военных и разрушить надежды Запада, заявил высокопоставленный украинский военный чиновник на условиях анонимности.
«И хотя основные боевые действия еще впереди, однако уже сейчас Зеленский отмечает, что дела идут явно тяжело», указывает издание.
Тем временем бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что вооруженные силы Украины все еще ничего не добились в рамках проведения контрнаступления.
СМИ: Власти Украины хотели взорвать все мосты через Днепр
BBC: Власти Украины в начале спецоперации хотели взорвать все мосты через Днепр
В Киеве обсуждали идею взорвать все мосты в столице через Днепр в начале российской спецоперации, но этого не допустил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает BBC News.
Телеканал сообщил, что 26 февраля 2022 года один из украинских чиновников обратился к тогдашнему главе СБУ Ивану Баканову с предложением направить спецназ, чтобы подорвать мосты в Киеве. Баканов позвонил Залужному, который заявил, что делать этого нельзя «ни в коем случае», так как это станет «предательством» оставшихся на левом берегу Днепра людей, передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
Отметим, что в Киеве через Днепр переброшены пять мостов – Северный, Южный, Дарницкий, Патона и метромост. Также пересечь реку можно по плотине Киевской ГЭС.
Ранее сообщалось, что власти Украины начали подготовку к конфликту с Россией после встречи президентов в Париже в декабре 2019 года.
Мирошник: На Западе ощутили отрезвляющий эффект от неудач украинского контрнаступления
Экс-посол ЛНР Мирошник: Неудачи контрнаступления ВСУ вынуждают западные страны дистанцироваться от Украины
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Западные лидеры начинают осознавать, что заявленные цели контрнаступления нереализуемы. И чтобы не лишиться рейтингов внутри собственных стран, они через СМИ снижают ожидания. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник. Ранее в западных СМИ заговорили о провальном наступлении ВСУ.
«Западные страны постепенно приходят к пониманию – бравады Зеленского о невероятной мощи украинских военных не имеют отношения к реальности. ВСУ в ходе контрнаступления столкнулись с хорошо подготовленными российскими солдатами. Из-за того, что прорвать нашу оборону «с наскоку» не удалось, многие ощутили отрезвляющий эффект», – сказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«ВСУ вновь выдают желаемое за действительное, рассказывая о грандиозных победах, но надежды на западную технику себя не оправдали. Американские и европейские элиты сталкиваются с необходимостью пересмотра риторики в отношении Украины. В связи с этим местные СМИ уходят от победоносных статей в сторону более взвешенных комментариев», – подчеркивает эксперт.
«Приходится работать в направлении снижения ожиданий западной публики. В США и ЕС осознают, что заявленный Зеленским выход к границам 2022 года нереализуем. Понимают они и то, что надежды вернуть Крым являются безосновательными. Фактически приемлемым результатом для них стал бы прорыв к Азовскому морю – на это и направлены основные удары ВСУ», – отмечает собеседник.
«Неудачи украинского контрнаступления могут отрицательно сказаться на электоральных кампаниях в западных странах. Если Зеленский в ближайшее время не сможет предоставить хоть какие-то реальные успехи, лидеры Штатов и Евросоюза начнут от него дистанцироваться, чтобы не утратить поддержку собственного населения», – акцентирует эксперт.
«Это, в свою очередь, приведет к снижению размеров финансирования ВСУ со стороны западных стран. Тем не менее перестроить политику в отношении Украины могут позволить себе не все. Некоторые слишком сильно увязли в милитаристской риторике. Фактически от результатов СВО зависит политическая судьба ряда лидеров», – резюмирует Мирошник.
Ранее экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что ВСУ все еще ничего не добились в рамках проведения контрнаступления. В эфире Judging Freedom он подчеркнул, что украинские «достижения», описанные офисом Зеленского в отчетах, не имеют никакой ценности.
Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон сообщил о колоссальных потерях ВСУ в ходе контрнаступления. В эфире YouTube-канала Judging Freedom он отметил, что это свидетельствует о скором провале украинских планов. Он также уточнил, что ВС РФ удалось уничтожить «огромное количество бронетанковых соединений и машин» противника. По его оценке, потери Украиной личного состава «достигают примерно восьми, девяти, даже десяти к одному». Он объясняет эти неудачи нехваткой поддержки с воздуха, мобильной артиллерии и комплексов ПВО.
Ранее издание Poltico отмечало, что решение провести контрнаступление именно сейчас связано не только с эмоциями, но и с политическим расчетом. Затяжной конфликт, равно как и неудовлетворительные результаты украинских войск в атаке, могут привести к сокращению поддержки ВСУ со стороны стран НАТО. Сложившаяся ситуация вызывает беспокойство в офисе Зеленского, что и вынудило его начать текущую операцию.
Отмечается, что к контрнаступлению Украину подвигли американские власти, которые неофициально потребовали от руководства страны скорейшего достижения крупных успехов. Автор статьи Джейми Деттмер связывает это с приближением «взрывоопасного периода президентских выборов» в США.
CNN со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников сообщило о больших потерях Украины в живой силе и бронетехнике по результатам проводимых штурмов. Подчеркивается, что ВСУ во время наступления столкнулись с ожесточенным сопротивлением российских войск, которого они не ожидали.
Издание Reuters отмечает, что главные испытания для украинских войск ожидаются впереди, так как ВСУ находятся на некотором удалении от главной линии обороны. Роб Ли, старший научный сотрудник Института исследований внешней политики, подчеркивает, что существует высокий риск истощения сил атакующих до того, как они достигнут основных оборонительных рубежей армии РФ.
Издание The Guardian называет штурм ВСУ на Запорожском направлении «неудавшимся». Отмечается, что Украина сталкивается с проблемами прорыва оборонительных позиций, подготовка которых «заняла у России целый год». Подчеркивается, что ситуация усугубляется на фоне превосходства ВКС РФ в воздухе.
Балицкий: ВСУ на Запорожском направлении не продвинулись ни на шаг
ВСУ в ходе контрнаступления на Запорожском направлении не продвинулись ни на шаг, заявил в рамках ПМЭФ врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
Он уточнил, что на Малых Щербаках, это серая зона, враг не продвинулся. Боевые действия ведутся на Времевском выступе, добавил Балицкий, передает РИА «Новости».
По его словам, на линии фронта в регионе были выстроены очень серьезные укрепления. Так, по прямому указанию президента Владимира Путина были поставлены 20 «Корнетов», а также выделена система «Зоопарк».
Напомним, ВСУ не смогли серьезно продвинуться в ходе контрнаступления, как бы ни старались, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин на ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) – 2023 проходит в Санкт-Петербурге 14–17 июня.
Отражен налет беспилотников на Крым
Аксенов сообщил о шести сбитых ПВО и трех посаженных средствами РЭБ беспилотниках над Крымом
За ночь и утро над Крымом российская ПВО сбила шесть беспилотников, еще три заглушены и посажены средствами РЭБ, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
Аксенов сообщил в Telegram, что один из БПЛА сдетонировал в селе Докучаево. Никто не пострадал, но в нескольких домах выбило стекла.
На прошлой неделе российскими силами ПВО в Крыму были сбиты две баллистические ракеты, запущенные украинским ОТРК «Гром-2». За несколько дней до этого средства РЭБ заглушили и посадили БПЛА в восточной части Крыма.
Экономист назвал способ принудительного отключения Украины от энергосистемы ЕС
Экономист Лизан: Для отключения Украины от европейского электричества России надо ударить по Бурштынской и Добротворской ТЭС
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Пока Украине удается переживать энергетический кризис за счет европейских поставок электричества. И если ВКС России не ударят по Бурштынской и Добротворской ТЭС, эта помощь может продолжаться довольно долго, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее на Украине сообщили, что стране придется прибегнуть к импорту электроэнергии из Европы.
«У Украины вновь появился дефицит электроэнергии, который она закрывает за счет стран Европы. На юге потребности обеспечивает Румыния, которая недавно освободилась от необходимости экспорта электричества в Молдавию, а на западе – Венгрия и Словакия. Но получаемых объемов хватает только на поддержание некоего приемлемого уровня», – сказал экономист Иван Лизан.
«Главный фактор, который позволяет стране выживать, – это одновременное сокращение промышленности и потребления среди населения. Если в начале СВО потребность варьировалась в районе 150 кВт ч, то сейчас ужалось примерно до сотни. Стоит признать, что Европа и дальше будет помогать поддерживать энергосистему Украины, так как пока заявки небольшие», – отмечает эксперт.
«Более того, Украина может вновь попытаться начать экспортировать ресурс после ремонта на энергоблоках АЭС и подготовки к отопительному сезону. В результате этого они смогут сбрасывать излишки генерации в страны ЕС. И произойти это может с первыми осенними холодами, если Россия не станет снова наносить удары по энергетической инфраструктуре. В данном случае наиболее логичными были бы удары по Бурштынской и Добротворской ТЭС. Там стоит специальное оборудование, позволяющее получать электричество из стран ЕС» – резюмировал Лизан.
Ранее председатель правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий сообщил, что Украине необходимо прибегнуть к импорту электроэнергии из Европы. По его мнению, это позволит избежать незапланированных отключений в июле и последующие месяцы. Кроме того, он заявил о необходимости «активировать дополнительные мощности» на ТЭС, а также «восстановить резервы надежности» мощностей до уровня февраля 2022 года.
До этого Украина пыталась регулярно возобновить экспорт собственной энергии. Так, в апреле, министр энергетики страны Герман Галущенко разрешил начать процесс восстановления поставок электричества в Европу. По его словам, у энергосистемы существовал запас мощности, а продажа ресурса помогла бы получить дополнительную прибыль.
Тем не менее уже в мае Украина приостановила экспорт электроэнергии для того, чтобы обеспечить собственные потребности, о чем сообщала национальная энергетическая компания «Укрэнерго». Подобное решение было объяснено необходимостью покрыть нужды страны в потреблении электричества, а также обеспечить резервы на вечерние часы для работы на максимуме.
Напомним, Россия начала наносить удары по энергосистеме Украины после организации атак ВСУ на Крымский мост. Вскоре страна потеряла возможность экспорта электроэнергии в Европу, которая до последнего времени приносила ей значительные доходы. Кроме того, атаки привели к веерным отключениям пользователей.
В Киеве предложили установить памятник убившей россиянина в Египте акуле
Украинцы предложили установить памятник акуле из Красного моря, убившей россиянина, соответствующая петиция появилась на сайте киевской городской государственной администрации, сообщают украинские СМИ.
Автором выступил некий Мирослав Латык, он предложил создать памятник-фонтан в виде акулы на одной из площадей исторического центра украинской столицы, сообщает «Страна.ua».
Акула должна быть увековечена как «борец с россиянами», что будет представлять собой «культурную, историческую и идеологическую ценность» для Киева и для Украины.
Под петицией собралось 756 подписей, для рассмотрения она должна набрать 6 тыс. голосов.
В Египте россиянин погиб при нападении акулы на него, инцидент произошел у берегов города Хургада. Позже стало известно, что морского хищника поймали в Красном море.
Саму акулу, убившую российского гражданина, решили мумифицировать и передать в местный музей.
Россия пригрозила отказом продлить зерновую сделку после 17 июля
Лавров заявил о невозможности продлить зерновую сделку без реализации российской части стамбульского «пакета»
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О продлении зерновой сделки после 17 июля не может быть и речи, если не начнется реализация российской части стамбульского «пакета», заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Лавров на 46-м заседании совета министров иностранных дел Организации Черноморского экономического сотрудничества отметил, что пока выполняются только договоренности, связанные с экспортом украинского продовольствия, передает ТАСС.
Договоренности по российскому аммиаку так и не были реализованы, а «теперь еще и взорван аммиакопровод Тольятти-Одесса», сказал он. Кроме того, не выполняются соглашения об изъятии российских сельхозпродукции и удобрений из-под незаконных односторонних западных санкций.
Как подчеркнул Лавров, если «стамбульский «пакет» не заработает, как он был инициирован генсеком ООН, до 17 июля, то ни о каком дальнейшем продлении речи идти не может».
Напомним, глава российского государства Владимир Путин заявил, что Москва рассматривает возможность прекратить свое участие в зерновой сделке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что выход России из зерновой сделки возможен после завершения ее срока.
ВСУ предприняли безуспешные попытки прорваться под Артемовском и в Запорожье
Стало известно о безуспешных попытках ВСУ прорваться под Артемовском и на Запорожском фронте
Вооруженные силы Украины в минувшие сутки предприняли серьезные, но безуспешные попытки прорваться под Артемовском и на Ореховском направлении Запорожского фронта.
Так, советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил о безуспешной попытке украинских сил прорваться под Артемовском. «У него (противника) там ничего не получилось», – добавил Кимаковский, отметив работу российских сил по отражению атаки.
В свою очередь председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ на Ореховском направлении запорожского участка линии боевого соприкосновения предприняли попытки провести несколько атак, однако понесли потери и были отброшены назад, передает ТАСС.
Днем ранее вооруженные силы Украины попытались прорваться в село Каменское в Запорожской области, но с большими потерями были отброшены.
Россиянку не допустили к ЧЕ–2023 по фехтованию из-за жалоб Украины
Россиянку Валерию Кобзеву исключили из списка участников чемпионата Европы – 2023 по фехтованию после жалоб Минспорта Украины.
В турнире шпажистов теперь выступят Яна Бекмурзова, Артем Саркисян и Полина Хаертдинова, а в соревнованиях саблистов – Алена Лисина и Анна Смирнова, передает РБК.
Министерство спорта Украины обвинило Кобзеву в нарушении правил, дающих право спортсмену выступать в качестве нейтральных.
Чемпионат Европы пройдет с 16 по 18 июня в болгарском Пловдиве. Российские спортсмены будут выступать в нейтральном статусе.
Кадыров опубликовал видео с Делимхановым
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Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись, на которой обсуждает специальную военную операцию с депутатом Госдумы Адамом Делимхановым, председателем парламента Чечни Магомедом Даудовым и министром по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмедом Дудаевым.
Кадыров в Telegram отметил, что удивлен ложью со стороны украинских СМИ, которые продолжают заявлять о «ликвидации» Делимханова даже после опровергающего эту информацию снимка. «Неужели они настолько оторвались от реальности, считая, что мы не сможем опровергнуть их наглую ложь?!» – заявил глава Чечни.
По словам Кадырова, Даудов сообщил, что чеченские подразделения добились «заметных успехов» в Херсонской и Запорожской областях, ЛНР и ДНР, «активно давят противника на Марьинском направлении», а также принимают «исчерпывающие меры по защите приграничных территорий в Белгородской области».
Кадыров заявил, что ему «смешно наблюдать», как «украинская пропаганда активно пытается «похоронить» представителей Чечни. В частности, Кадыров подчеркнул, что «Герой России Адам Султанович весьма оперативно вернулся с того света, лично убедившись, что там ждут только укрофашистов».
«Этим и объясняется, что я временно не мог с ним связаться. Ну, или можете считать это откровенным издевательством над украинскими средствами массовой дезинформации. Я уже давно понял их лживую сущность. Рекомендовал бы и некоторым нашим изданиям поскорее это осознать и не поддаваться на провокации», – заявил Кадыров, пригрозив и дальше «давить бандеровские и натовские формирования».
Напомним, ряд СМИ распространил сообщения о якобы ранении Делимханова. Делимханов сообщил, что с ним все хорошо, и выразил слова поддержки всем, кто за него переживал. Кадыров опубликовал в соцсетях фото с Делимхановым.
УЕФА извинился за скандал с украинским флагом в финале Лиги чемпионов
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) извинился за скандал с украинским флагом во время финала футбольной Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером», назвав случившееся досадной личной инициативой турецкого правоохранителя.
Английский «Манчестер Сити» 10 июня обыграл в Стамбуле итальянский «Интер» со счетом 1:0 и впервые в истории клуба стал победителем Лиги чемпионов. Перед игрой двое сотрудников стадиона, у одного из которых была аккредитация УЕФА, пытались отобрать у болельщика украинский флаг. Инцидент вызвал негодование на Украине. Глава Украинской ассоциации футбола Юрий Записоцкий потребовал объяснений от УЕФА, передает РИА «Новости».
Произошедшее в УЕФА назвали досадной личной инициативой сотрудника службы безопасности местной турецкой полиции. Там указали, что позже флаг вернули болельщику, сообщает Guardian.
Экс-аналитик ЦРУ заявил о колоссальных потерях ВСУ при контрнаступлении
Бывший аналитик ЦРУ Джонсон указал на колоссальные потери вооруженных сил Украины в ходе контрнаступления
Колоссальные потери вооруженных сил Украины в ходе контрнаступления говорят о скором провале украинских планов, сообщил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
Джонсон указал на потерю ВСУ «огромного количества бронетанковых соединений и машин». По его оценке, потери личного состава «достигают примерно восьми, девяти, даже десяти к одному».
Бывший аналитик ЦРУ объясняет неудачи ВСУ нехваткой поддержки с воздуха, мобильной артиллерии и комплексов ПВО, передает РИА «Новости» со ссылкой на YouTube-канал Judging Freedom.
Напомним, по данным СМИ, украинские войска уже лишились большей части полученных американских БМП Bradley. Президент России Владимир Путин указывал, что ВСУ потеряли до трети переданной киевскому режиму западной техники.
Украине потребовались поставки электроэнергии из Европы
Председатель правления «Укрэнерго» Кудрицкий сообщил о необходимости импорта электроэнергии из Европы на Украину
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Чтобы избежать отключений в июле и в последующие месяцы, Украине нужен импорт электроэнергии из Европы, сообщил председатель правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.
Кудрицкий сообщил, что в соответствии с «базовым прогнозом на июль и вообще до начала зимнего периода» Украине «для сбалансирования энергосистемы» требуется импорт. Также он заявил о необходимости «активировать дополнительные мощности» на ТЭС, теплоэлектроцентралях, «вероятно, на газе». Как заявил Кудрицкий, «это не дешевое удовольствие, но гораздо дешевле, чем отключение потребителей».
Кроме того, чтобы не допустить отключений света, нужно восстановить «резерв надежности» энергетических мощностей до уровня к февралю 2022 года. Однако получить необходимый результат, по его словам, за несколько месяцев невозможно, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
Кудрицкий, оценивая стабильность украинской энергосистемы, заявил, что дефицит электроэнергии «время от времени» присутствует из-за снижения выработки поврежденными ТЭС и ГЭС. По его словам, отключения в сетях облэнерго или выход из строя ЛЭП из-за технологического нарушения не связаны с балансом электроэнергии.
Днем ранее энергосистема Украины получила аварийную помощь от Польши и Румынии общим объемом 1600 МВт.ч. для поддержки баланса между потреблением и производством электроэнергии, сообщили в НЭК «Укрэнерго».
В апреле Киев запустил процесс восстановления экспорта электроэнергии в Европу. В мае Украина приостановила экспорт электроэнергии для того, чтобы обеспечить собственные потребности.
В конце мая украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил отключении электроэнергии по всей территории Украины. Национальная комиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины в официальном порядке предложила властям в два раза увеличить стоимость оплаты электроэнергии для бытовых потребителей.