Певец Макс Барских вступил в украинскую армию

Песков оценил ход переговоров между Россией и Украиной

Переговоры между Россией и Украиной идут непросто, но главное, чтобы они продолжались, цели военной операции были достигнуты как можно скорее, боевые действия прекратились, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков каналу «Беларусь 1».

«Главное – нащупать то место, где мы сходимся с украинскими переговорщиками и главное, чтобы они продолжались. Хоть в Стамбуле, хоть где, но главное, чтобы продолжались. Потому что в конечном итоге все хотят, чтобы цели военной операции были достигнуты как можно скорее, и эти боевые действия прекратились. Это возможно путем этих мирных переговоров. Хотя они идут непросто», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

По его словам, Украина до последнего не хотела проводить переговоры с РФ в Белоруссии, они прошли там с огромным трудом.

«Для того чтобы переговоры двух сторон, тем более таких сложных сторон, как в настоящий момент являются Россия и Украина, происходили где-то, нужно обоюдное согласие всех сторон. И, собственно, первые два раунда, которые прошли в Белоруссии, с огромным трудом согласовывались», – отметил Песков.

«Когда наша делегация приехала на первый раунд, они почти сутки ждали украинцев, не знали до последнего момента, приедут они или нет», – добавил он.

Песков считает, что Украина не дружественная страна ни России, ни Белоруссии.

«Украина очень сложная страна. Очень сложная для нас. Она в своем состоянии нынешнем страна враждебная для нас», – заявил пресс-секретарь президента.

Он напомнил, что одновременно Украина – это страна, которая заняла очень непростую позицию, когда были события в Белоруссии после выборов президента в 2020 году, страна, которая в конституцию записала намерение вступить в НАТО и которая «пестовала у себя тех, кто ходит с нацистской свастикой по улице, марширует».

«Это страна, которая по сути запретила у себя полностью любые русскоговорящие, российские СМИ. Это страна, которая сделала русский язык второстепенным», – добавил он.

Ранее в Стамбуле состоялись российско-украинские переговоры. Россия получила письменные предложения Украины о ее безъядерном и внеблоковом статусе, а также о гарантиях ее безопасности. Гарантами своей безопасности Украина видит постоянных членов Совбеза ООН (Россию, США, Великобританию, Францию и Китай), а также Германию, Израиль, Италию, Канаду, Польшу и Турцию.

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