Певец Макс Барских запретил использовать свою музыку в России

Раскрыта тактика спецподразделения ВСУ по организации пропагандистских атак за границей

Обнародована новая порция документов, предположительно, из украинского центра информационно-психологических операций (ЦИПСО) – специального подразделения ВСУ по организации пропагандистских атак за границей, расположенного в небольшом городе Бровары рядом с Киевом.

Согласно новым данным, в ряды бойцов информационного фронта призываются добровольцы. Им рекомендуют как можно активнее нагнетать истерию вокруг темы западных санкций и распространять слухи о скором объявлении в России мобилизации. «По таким лекалам шьет фейки тайная фабрика Украины», – передает RT со ссылкой на создателей Telegram-канала Beregini.

Так, в новой порции документов, принадлежащих, как утверждают авторы канала, спецподразделению ВСУ, обозначены основные темы, на которые следует обращать внимание добровольцам-дезинформаторам. Инструкция также очерчивает аудиторию в 60-70 млн россиян – потенциальных реципиентов фейков, по мнению составителей документа.

Также по этой аудитории и планировались основные информационные бомбардировки – сообщениями о грозящем России экономическом упадке, пугающих последствиях западных санкций, «росте цен на еду, бытовую технику, авто, одежду», непосильном ипотечном гнете и так далее. Добровольцам дается четкая установка: «бить в глубину, давить на болевые точки».

В свете этих событий приведены конкретные примеры. «Моя сестра работает в Сбере, он подпал под санкции – они больше не будут выплачивать деньги народу», «нет долларов в банках», «банки блокируют карты» – такими сообщениями в первые дни проведения российской спецоперации на Украине наполнился весь русскоязычный сегмент интернета.

Кроме того, особое внимание в инструкции для волонтеров по фейкам рекомендуется уделить женской аудитории и распространению слухов о возможном «призыве и отправке на войну». Соответствующие слоганы так и называются: «Мамы против войны» и «Мама, забери меня домой». В методичке указывается, что эта тема «заходит шикарно».

Разработчики инструкции уверены, что именно матери «первыми начнут поднимать панику». В качестве примера таких пропагандистских атак предлагается использовать телефонные звонки с воззваниями к помощи от якобы попавших в плен российских военнослужащих.

При этом отмечается, что информационная бомбардировка координировалась с одного адреса – города Бровары, находящегося в Киевской области. Там была выстроена главная украинская фабрика фейков – 72-й центр информационно-психологических операций ВСУ.

«Было завезено высокотехнологичное оборудование, вложены колоссальные средства. Продумывалось все, от легенды до способов распространения лживой информации», – пояснили создатели канала.

Авторы Beregini добавляют, что украинские специалисты проходили обучение и проводили совместные учения с аналогичными центрами стран НАТО начиная с 2014 года, а представители соответствующих американских служб были частыми гостями в украинских центрах.

«Сейчас террористам из Бровар активно помогают все киберцентры Польши, Прибалтики, Канады, Великобритании и США. Фейки, постановочные видео, атаки на правительственные сайты России – развернута полномасштабная информационная война, и это случилось не в феврале этого года, это произошло намного раньше», – пояснили они.

При этом создатели Beregini заявили, что пофамильно знают тех, кто ведет информационную войну. «У нас более 50 Гб документов, и с каждым днем наша база пополняется все новыми и новыми фактами. Там есть все, чтобы доказать правду. Придет время, и они ответят за свои преступления», – подчеркнули они.

Помимо прочего, авторы канала выделяют особую роль в работе «удара по психотипу». Как пояснил экс-заместитель начальника информационно-аналитического управления ФСБ России генерал-майор в отставке Александр Михайлов, фейки о мобилизации, введении военного положения работают только в отношении самых легковерных или мнительных пользователей Сети, вызывая критическую реакцию у большинства.

«На данный момент, я полагаю, нет никаких оснований прибегать к таким мерам. Если посмотреть на карту военных действий, то понятно, что никакой мобилизации и тем более военного положения России не потребуется», – заявил он.

При этом Михайлов отметил, что информационно противостоять таким вбросам очень сложно. «Все это рассчитано на людей с определенным психотипом, и люди, находящиеся в условиях негативного эмоционального фона, очень плохо воспринимают логику», – отметил эксперт.

Кроме того, как полагает полковник в отставке Виктор Литовкин, тематика мобилизации и призыва резервистов рассчитана прежде всего на женщин России, особенно на тех, у кого есть дети призывного возраста или служащие мужья и сыновья. «Очень хорошо, что президент России, выступая на днях, ясно заявил, что никакой мобилизации не будет», – заключил он, подчеркнув, что такие слухи «необходимо разоблачать».

Как отмечал находящийся в Севастополе популярный украинский видеоблогер Юрий Подоляка, события в информационной и психологической войне не менее важны того, что сейчас происходит на фронтах на Украине.