Путин заявил об особом значении отношений России с Алжиром

Путин: Отношения с Алжиром имеют для России особое значение

Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном в Кремле заявил, что отношения с Алжиром имеют особое значение для России, и анонсировал подписание декларации об углублении сотрудничества стран.

Путин напомнил, что отношения России и Алжира начали складываться еще в середине 1950-х годов, а сейчас имеют для Москвы особое значение и носят стратегический характер.



Российский лидер также подчеркнул, что ждет президента Алжира Абдельмаджида Теббуна для участия в предстоящем саммите Россия – Африка в Санкт-Петербурге в конце июля, передает ТАСС.

Кроме того, Путин отметил, что по итогам переговоров запланировано подписание декларации об углублении сотрудничества, что будет способствовать наращиванию связей России и Алжира.

«Российско-алжирское взаимодействие является подлинно многоплановым и имеет весомый потенциал для развития. По итогам переговоров мы подпишем декларацию об углублении стратегического партнерства между Россией и Алжиром, которая ознаменует начало нового, еще более продвинутого этапа двусторонних отношений», – сказал Путин.

Напомним, во вторник президент Алжира впервые прибыл в Москву с государственным визитом.